https://tr.sputniknews.com/20210922/ameliyat-icin-hastasindan-15-bin-tl-isteyen-doktor-tutuklandi-1049133421.html

Ameliyat için hastasından 15 bin TL isteyen doktor tutuklandı

Ameliyat için hastasından 15 bin TL isteyen doktor tutuklandı

Bursa'da, ameliyat olacak bir hastasından 15 bin TL isteyen kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Tamer Türk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T10:58+0300

2021-09-22T10:58+0300

2021-09-22T10:58+0300

türkiye

bursa

hastane

kalp

ameliyat

doktor

rüşvet

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Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli Prof. Dr. Tamer Türk, iddiaya göre bir hastasından ameliyat için 15 bin TL bıçak parası istedi. Hastanın, polise şikayette bulunması üzerine harekete geçen ekipler, paraların seri numarasını aldı. Ekipler, paraları alan doktoru suçüstü yakaladı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Prof. Dr. Türk, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Türk, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.Bursa'da, ameliyat olacak bir hastasından 15 bin TL isteyen kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Tamer Türk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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bursa, hastane, kalp, ameliyat, doktor, rüşvet