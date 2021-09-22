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Ameliyat için hastasından 15 bin TL isteyen doktor tutuklandı
Ameliyat için hastasından 15 bin TL isteyen doktor tutuklandı
Bursa'da, ameliyat olacak bir hastasından 15 bin TL isteyen kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Tamer Türk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T10:58+0300
2021-09-22T10:58+0300
türkiye
bursa
hastane
kalp
ameliyat
doktor
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Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli Prof. Dr. Tamer Türk, iddiaya göre bir hastasından ameliyat için 15 bin TL bıçak parası istedi. Hastanın, polise şikayette bulunması üzerine harekete geçen ekipler, paraların seri numarasını aldı. Ekipler, paraları alan doktoru suçüstü yakaladı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Prof. Dr. Türk, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Türk, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.Bursa'da, ameliyat olacak bir hastasından 15 bin TL isteyen kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Tamer Türk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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bursa, hastane, kalp, ameliyat, doktor, rüşvet

Ameliyat için hastasından 15 bin TL isteyen doktor tutuklandı

10:58 22.09.2021
© AAAile hekimi
Aile hekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© AA
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Bursa'da, ameliyat olacak bir hastasından 15 bin TL isteyen kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Tamer Türk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli Prof. Dr. Tamer Türk, iddiaya göre bir hastasından ameliyat için 15 bin TL bıçak parası istedi.
Hastanın, polise şikayette bulunması üzerine harekete geçen ekipler, paraların seri numarasını aldı. Ekipler, paraları alan doktoru suçüstü yakaladı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Prof. Dr. Türk, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Türk, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa'da, ameliyat olacak bir hastasından 15 bin TL isteyen kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Tamer Türk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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