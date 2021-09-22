https://tr.sputniknews.com/20210922/ankara-buyuksehir-belediyesi-kiralik-araclardan-35-milyon-tasarruf-etti-1049132825.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiralık araçlardan 35 milyon tasarruf etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiralık araçlardan 35 milyon tasarruf etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski yönetimin kiraladığı araç sayısından 701 araç daha az kiralayarak yıllık olarak yaklaşık 35 milyon lira tasarruf ettiğini... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T10:36+0300
2021-09-22T10:36+0300
2021-09-22T10:36+0300
politika
ankara büyükşehir belediyesi
melih gökçek
mansur yavaş
tasarruf
abb
kiralık araç
şeffaf belediyecilik
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kiralık araçların giderlerini paylaştı. Buna göre, eski ABB yönetiminin kiraladığı araç sayısının 1953 olduğu görüldü. ABB, EGO, ASKİ ve iştirakler için yeni kiralanan araç sayısı ise 1252 oldu.Paylaşılan tabloya göre, kiralanmayan 701 araç için, aylık ortalama 3500 lira tasarruf sağlandı.Yıllık olarak hesaplandığında ve KDV tutarı da eklendiğinde ise 34 milyon 741 bin 560 lira tasarruf edildiği görüldü.
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+74956456601
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ankara büyükşehir belediyesi, melih gökçek, mansur yavaş, tasarruf, abb, kiralık araç, şeffaf belediyecilik
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiralık araçlardan 35 milyon tasarruf etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski yönetimin kiraladığı araç sayısından 701 araç daha az kiralayarak yıllık olarak yaklaşık 35 milyon lira tasarruf ettiğini duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi
(ABB), kiralık araçların
giderlerini paylaştı. Buna göre, eski ABB yönetiminin
kiraladığı araç sayısının 1953
olduğu görüldü
. ABB, EGO
, ASKİ
ve iştirakler için yeni kiralanan araç sayısı ise 1252 oldu.
Paylaşılan tabloya göre, kiralanmayan 701 araç için, aylık ortalama 3500 lira tasarruf sağlandı.
Yıllık olarak hesaplandığında ve KDV tutarı da eklendiğinde
ise 34 milyon 741 bin 560 lira tasarruf edildiği görüldü.