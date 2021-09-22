https://tr.sputniknews.com/20210922/ankara-buyuksehir-belediyesi-kiralik-araclardan-35-milyon-tasarruf-etti-1049132825.html

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiralık araçlardan 35 milyon tasarruf etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiralık araçlardan 35 milyon tasarruf etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski yönetimin kiraladığı araç sayısından 701 araç daha az kiralayarak yıllık olarak yaklaşık 35 milyon lira tasarruf ettiğini... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T10:36+0300

2021-09-22T10:36+0300

2021-09-22T10:36+0300

politika

ankara büyükşehir belediyesi

melih gökçek

mansur yavaş

tasarruf

abb

kiralık araç

şeffaf belediyecilik

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kiralık araçların giderlerini paylaştı. Buna göre, eski ABB yönetiminin kiraladığı araç sayısının 1953 olduğu görüldü. ABB, EGO, ASKİ ve iştirakler için yeni kiralanan araç sayısı ise 1252 oldu.Paylaşılan tabloya göre, kiralanmayan 701 araç için, aylık ortalama 3500 lira tasarruf sağlandı.Yıllık olarak hesaplandığında ve KDV tutarı da eklendiğinde ise 34 milyon 741 bin 560 lira tasarruf edildiği görüldü.

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ankara büyükşehir belediyesi, melih gökçek, mansur yavaş, tasarruf, abb, kiralık araç, şeffaf belediyecilik