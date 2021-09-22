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https://tr.sputniknews.com/20210922/avrupa-ordusuna-karsilik-fransanin-bmgk-uyeligi-abye-feda-haberine-elyseeden-yalanlama-1049146472.html
'Avrupa Ordusu'na karşılık Fransa'nın BMGK üyeliği AB'ye feda' haberine Elysee'den yalanlama
'Avrupa Ordusu'na karşılık Fransa'nın BMGK üyeliği AB'ye feda' haberine Elysee'den yalanlama
Paris'ten habersiz AUKUS ittifakı kurulması kapsamında Avustralya'nın Fransa'yla 66 milyar dolarlık denizaltı inşası anlaşmasını iptal etmesine kızan Macron'un... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T16:43+0300
2021-09-22T17:01+0300
dünya
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bm güvenlik konseyi
birleşik krallık
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Avrupa Birliği'nin stratejik özerklik benimsemesi ve Avrupa Ordusu kurması girişimlerinin başına çeken Fransa'nın 'yüzyılın anlaşması' gözüyle baktığı Avustralya'ya on milyarlarca dolarlık denizaltı satışının Avustralya-Britanya-ABD (AUKUS) askeri ittifakı kurulmasıyla suya düşmesinin ardından nasıl somut bir hamle yapacağı soru işareti. ABD ve Avustralya'daki büyükelçileri geri çağırıp üç ülkeye demediğini bırakmayan Fransız yönetiminin ABD öncülüğündeki NATO'nun altına dinamit döşeyebilecek Avrupa ordusuna destek karşılığı BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeliğini AB'ye vermeye hazır olduğu iddiası ortaya atıldı.İddia, Muhafazakar Parti çizgisindeki İngiliz gazetesi The Telegraph'tan geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yakın bir kaynakla konuştuğunu yazan gazete, kaynağa göre Fransa'nın en karmaşık dünya meselelerinde son sözü söyleme kartı olan BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto yetkisine sahip daimi üyeliğini AB'nin emrine verebileceğini, ama bunun için AB üyesi hükümetlerin Avrupa Ordusu planını desteklemesi gerektiğini öne sürdü.Telegraph'a göre kaynak olarak gösterdiği İtalya'da Demokratik Parti milletvekilliğinden sonra Fransa'da Macron'un LREM partisinin listesinden Avrupa Parlamentosu'na (AP) seçilen Sandro Gozi, "Bence bu konularda ilerleyebilirsek, BM Güvenlik Konseyi tartışmasını da masaya koyabiliriz" dedi.Ancak Fransa Cumhurbaşkanlığı, BMGK daimi üyeliğinin AB'nin emrine verilebileceği iddiasını sert bir dille reddetti.Twitter paylaşımında Telegraph'ı 'İngiliz tabloidi' diye aşağılayan Elysee Sarayı, Fransa'nın BMGK'deki daimi koltuğu için feda pazarlığı yapmadığını belirterek "Fransa'ya aittir ve öyle kalacaktır" vurgusunu yaptı.AP üyesi Gozi de yalanlama tweeti atarak haberi 'aşırı manipülasyon' diye niteledi.Diğer yandan AB'den ABD'nin Afganistan'dan çekilme fiyaskosunun üstüne AUKUS'un tüy diktiği yönünde açıklamalar geliyor. İcra organı Avrupa Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı Maro Sefcovic, dünkü açıklamasında, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in 'Birliğin Durumu' konuşmasında ortak savunmayı güçlendirme gereğiyle ilgili sözlerine atıfta bulundu, AB'nin bunun yollarını tez zamanda ele alacağını söyledi. Sefcovic, "Kabil ve AUKUS'tan sonra diyebilirim ki; çıkarılacak doğal sonuç, stratejik özerkliğe daha fazla odaklanmamız gerektiği" dedi. Brexit ve Merkel sonrası yeni manzaraAlmanya'da bu pazar yapılacak genel seçimlerle Başbakan Angela Merkel'in siyasetten elini ayağını çekmesi sonrası, Macron, AB'nin bir numaralı lideri konumuna gelecek. Britanya'nın bu yıl AB'den çıkması (Brexit) sonrası da Fransa, BMGK'de daimi üye statüsündeki tek AB ülkesi konumunda. Veto yetkisine sahip diğer 4 ülkenin ABD, Britanya, Rusya ve Çin olduğu BMGK'de AB sadece gözlemci statüsünde. Fransa'nın Almanya, İtalya ve İspanya gibi etkili ülkelerle daha fazla savunma harcaması yapıp Avrupa Ordusu kurma taleplerine karşılık Berlin'in BMGK'deki Fransız koltuğunun Brüksel için işlemesini istediği, bugüne dek Paris'in bunu reddetmesine karşın, Merkel'in halefi olması beklenen Olaf Scholz'un da aynı isteği dile getirdiği daha önce medyaya yansımıştı.
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'Avrupa Ordusu'na karşılık Fransa'nın BMGK üyeliği AB'ye feda' haberine Elysee'den yalanlama

16:43 22.09.2021 (güncellendi: 17:01 22.09.2021)
© AFP 2021 / GONZALO FUENTESFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© AFP 2021 / GONZALO FUENTES
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Paris'ten habersiz AUKUS ittifakı kurulması kapsamında Avustralya'nın Fransa'yla 66 milyar dolarlık denizaltı inşası anlaşmasını iptal etmesine kızan Macron'un ABD'den bağımsız Avrupa Ordusu kurulursa, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeliğini AB'nin emrine vereceği iddia edildi. The Telegraph'ın haberini Fransa Cumhurbaşkanlığı kesin dille reddetti.
Avrupa Birliği'nin stratejik özerklik benimsemesi ve Avrupa Ordusu kurması girişimlerinin başına çeken Fransa'nın 'yüzyılın anlaşması' gözüyle baktığı Avustralya'ya on milyarlarca dolarlık denizaltı satışının Avustralya-Britanya-ABD (AUKUS) askeri ittifakı kurulmasıyla suya düşmesinin ardından nasıl somut bir hamle yapacağı soru işareti. ABD ve Avustralya'daki büyükelçileri geri çağırıp üç ülkeye demediğini bırakmayan Fransız yönetiminin ABD öncülüğündeki NATO'nun altına dinamit döşeyebilecek Avrupa ordusuna destek karşılığı BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeliğini AB'ye vermeye hazır olduğu iddiası ortaya atıldı.
İddia, Muhafazakar Parti çizgisindeki İngiliz gazetesi The Telegraph'tan geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yakın bir kaynakla konuştuğunu yazan gazete, kaynağa göre Fransa'nın en karmaşık dünya meselelerinde son sözü söyleme kartı olan BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto yetkisine sahip daimi üyeliğini AB'nin emrine verebileceğini, ama bunun için AB üyesi hükümetlerin Avrupa Ordusu planını desteklemesi gerektiğini öne sürdü.
Telegraph'a göre kaynak olarak gösterdiği İtalya'da Demokratik Parti milletvekilliğinden sonra Fransa'da Macron'un LREM partisinin listesinden Avrupa Parlamentosu'na (AP) seçilen Sandro Gozi, "Bence bu konularda ilerleyebilirsek, BM Güvenlik Konseyi tartışmasını da masaya koyabiliriz" dedi.
Ancak Fransa Cumhurbaşkanlığı, BMGK daimi üyeliğinin AB'nin emrine verilebileceği iddiasını sert bir dille reddetti.
Twitter paylaşımında Telegraph'ı 'İngiliz tabloidi' diye aşağılayan Elysee Sarayı, Fransa'nın BMGK'deki daimi koltuğu için feda pazarlığı yapmadığını belirterek "Fransa'ya aittir ve öyle kalacaktır" vurgusunu yaptı.
AP üyesi Gozi de yalanlama tweeti atarak haberi 'aşırı manipülasyon' diye niteledi.
Diğer yandan AB'den ABD'nin Afganistan'dan çekilme fiyaskosunun üstüne AUKUS'un tüy diktiği yönünde açıklamalar geliyor. İcra organı Avrupa Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı Maro Sefcovic, dünkü açıklamasında, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in 'Birliğin Durumu' konuşmasında ortak savunmayı güçlendirme gereğiyle ilgili sözlerine atıfta bulundu, AB'nin bunun yollarını tez zamanda ele alacağını söyledi. Sefcovic, "Kabil ve AUKUS'tan sonra diyebilirim ki; çıkarılacak doğal sonuç, stratejik özerkliğe daha fazla odaklanmamız gerektiği" dedi.

Brexit ve Merkel sonrası yeni manzara

Almanya'da bu pazar yapılacak genel seçimlerle Başbakan Angela Merkel'in siyasetten elini ayağını çekmesi sonrası, Macron, AB'nin bir numaralı lideri konumuna gelecek. Britanya'nın bu yıl AB'den çıkması (Brexit) sonrası da Fransa, BMGK'de daimi üye statüsündeki tek AB ülkesi konumunda. Veto yetkisine sahip diğer 4 ülkenin ABD, Britanya, Rusya ve Çin olduğu BMGK'de AB sadece gözlemci statüsünde.
Fransa'nın Almanya, İtalya ve İspanya gibi etkili ülkelerle daha fazla savunma harcaması yapıp Avrupa Ordusu kurma taleplerine karşılık Berlin'in BMGK'deki Fransız koltuğunun Brüksel için işlemesini istediği, bugüne dek Paris'in bunu reddetmesine karşın, Merkel'in halefi olması beklenen Olaf Scholz'un da aynı isteği dile getirdiği daha önce medyaya yansımıştı.
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