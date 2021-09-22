https://tr.sputniknews.com/20210922/avustralyada-televizyon-studyosunda-deprem-ani-1049157597.html

Avustralya'da televizyon stüdyosunda deprem anı

Avustralya'da televizyon stüdyosunda deprem anı

Avustralya Yayın Kuruluşu'nun (ABC) kahvaltı programındaki sunucu Michael Rowland ve Tony Armstrong 5.9 şiddetinde depreme stüdyoda yakalandı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T21:47+0300

2021-09-22T21:47+0300

2021-09-22T21:47+0300

dünya

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1049157509_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_915ab72fcfd82b2a97c87dd711825e97.jpg

Avustralya’nın Victoria eyaletinde yerel saatle 09.15’te 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Yaklaşık 20 saniye süren depremin ardından eyaletin başkenti Melbourne'de bazı ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. Şiddetli sarsıntı, Avustralya Başkent Bölgesi, Güney Avustralya ve Yeni Güney Galler eyaletinde de hissedildi. Avustralya Yayın Kuruluşu'nun (ABC) kahvaltı programındaki sunucu Michael Rowland ve Tony Armstrong da depreme stüdyoda yakalandı. Deprem anında kameranın güçlü bir şekilde sallandığı görülürken, yaşanan gergin anlar kameraya yansıdı. Michael Rowland'ın deprem anında, "Bu bir deprem mi yoksa yapısal bir sorun mu var?" dedikten saniyelerde sonra, "Haydi gidelim, bu çok büyük bir sarsıntı" diyerek yerinden kaktığı görüldü. Kamera arkasındaki başka bir kişinin ise, "Burada daha önce hiç deprem olmadı" dediği duyuluyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

deprem