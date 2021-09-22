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Bakan Çavuşoğlu, Mali Dışişleri Bakanı Diop ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Mali Dışişleri Bakanı Diop ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile bir araya geldi. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T20:48+0300
2021-09-22T20:48+0300
2021-09-22T20:48+0300
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dışişleri
ikili görüşme
dışişleri bakanı
görüşme
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile bir araya geldi.
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abd, türkiye, new york, dışişleri, ikili görüşme, dışişleri bakanı, görüşme
Bakan Çavuşoğlu, Mali Dışişleri Bakanı Diop ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.
Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile bir araya geldi.