https://tr.sputniknews.com/20210922/bakan-karaismailoglu-1915-canakkale-koprusunun-gecis-ucretini-acikladi-1049135629.html

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini açıkladı

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de açılacağını söyledi. Karaismailoğlu, "Köprü açıldığında da geçiş... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T11:59+0300

2021-09-22T11:59+0300

2021-09-22T12:09+0300

1915 çanakkale köprüsü

ekonomi

euro

ücret

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

geçiş

adil karaismailoğlu

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Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona gelindi. İki kıta arasını yürüyerek geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV'de Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı.Geçiş ücreti ne kadar olacak?Köprünün inşaatıyla ilgili bilgi veren Bakan Karaismailoğlu bitirme tarihinin 18 Mart 2022 olarak belirlendiğini söyledi. Karaismailoğlu, "Şu an ki mevcut gemi tarifesinde göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 euro olacak" dedi.İstanbul'da metro simgesi polemiğiİstanbul'daki metro simgesi polemiğiyle ilgili de konuşan Karaismailoğlu, "İstanbul'da Tramvay için 'T' var, Marmaray'ın simgesi var. Biz Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metrolara 'U' harfini koyuyoruz. Harflere takılmamak lazım. Biz şu anda İstanbul'da 7 tane, 103 kilometrelik metro yapıyoruz. Biz belediyenin metrolarına karışmıyoruz" açıklamasında bulundu.Kanal İstanbul'da son durumKaraismailoğlu, kamuoyunda tartışılmaya devam eden Kanal İstanbul projesiyle ilgili son durumu da aktardı. "Muhalefet Birinci Boğaz Köprüsü için de istemiyoruz diyordu. İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Marmaray gibi büyük projelerin altından kalktık. Geriye Kanal İstanbul kaldı. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor" ifadesini kullanan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:"İnşallah ihalesini en kısa zamanda yapıp hızla bir şekilde başlayacağız. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini yönetmek için alternatif bir su yoluna ihtiyaç var. Bunların hepsini düşünmek, incelemek bunlara karşı projeler oluşturmak lazım. Kanal İstanbul bunların sonucudur."Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu için de Kanal İstanbul'un yapılması gerektiğini söyleyen Karaismailoğlu, "Müsilaj suyun sıcaklığının artması, suyun hareketsizliği ve çevredeki kirlilik nedeniyle oluşuyor. Kanal İstanbul oradaki hareketin artmasına neden olacak" dedi.

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1915 çanakkale köprüsü, euro, ücret, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, geçiş, adil karaismailoğlu