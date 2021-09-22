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https://tr.sputniknews.com/20210922/bakan-varank-dunyadaki-degisimi-yakalayacak-sekilde-yatirim-yapiyoruz-1049152210.html
Bakan Varank: Dünyadaki değişimi yakalayacak şekilde yatırım yapıyoruz
Bakan Varank: Dünyadaki değişimi yakalayacak şekilde yatırım yapıyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, dünyadaki değişim ve dönüşümü yakalayacak şekilde gençlere, teknolojiye ve Türkiye'ye yatırım yaptıklarını belirterek... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T18:46+0300
2021-09-22T18:46+0300
türkiye
türkiye
mustafa varank
yerli otomobil
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TEKNO Fest'e katılan ve Türkiye'nin Otomobili'nin ilk kez bir festivalde sergilendiğini vurgulayan Varank, otomobile yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.Varank, TOGG ile dünyada değişen otomotiv endüstrisine Türkiye’nin cevabını verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:"Otomotiv endüstrisindeki dönüşümü erken vakitte görerek doğuştan elektrikli, otonom özellikleri olan ve fikri mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait olan, bu sayede de çok farklı teknolojileri çok kolay bir şekilde entegre edebildiğimiz bir projeyi başlattık. Proje de planlandığı şekilde gidiyor."'Geleceği düşünerek planlama yapıyoruz'Muhalefetin TOGG'un planlanan sürede üretime geçemeyeceğine ilişkin yorumlarına yönelik soru üzerine Varank, şöyle konuştu:"Biz samanyolu galaksisi dediğimizde onların aklına sadece saman geliyor. Böyle bir muhalefet anlayışıyla oturup müzakere etmeniz, birtakım konuları kendilerine anlatmaya çalışmanız mümkün değil. Biz bugünden geleceğin teknolojilerine yatırım yapıyoruz. Şu anda dünyada bir yarış var ama biz bundan 10-15 sene sonraki yarışı düşünerek planlamalarımızı yapıyoruz. Milli Uzay Programı'nı niye yapıyoruz? Dünyada şu anda uzay alanında müthiş bir yarış var.Özel şirketler her gün bir roket fırlatıyor, insanları uzaya gönderiyorlar. Ama biz bugünden o alana yatırım yapmadığımızda, onlar roket fırlatırken biz izlemek mecburiyetinde kalırız. Biz dünyadaki değişimi, dönüşümü yakalayacak şekilde gençlerimize, teknolojiye, Türkiye’ye yatırım yapıyoruz. Bugünümüzü kurtarmanın elbette derdindeyiz ama geleceği de yakalamanın derdindeyiz."Varank, 2019 yılı sonunda Türkiye’nin Otomobili'ni tanıttıklarında muhalefetin vatandaşların yüksek oranda beğenisini görüp "Otomobil güzel olmuş" dediğini anımsatarak şöyle devam etti:"Sonra dediler ki ‘Fabrikası nerede?’, temelini attık şu anda fabrikayı yapıyoruz, ‘Neden hala otomobil çıkmadı?’ diyorlar. Fabrika olmadan otomobil üretmenin mümkünatı yok, inşaatı devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili'ni milli bir proje olarak görüyoruz. Bunun siyasal bir tartışmaya dönüşmesini istemiyoruz."'Tüm ülke gurur duyacak'Türkiye’nin yılda 2 milyon otomobil ürettiğine ve dünyanın sayılı otomobil üreticilerinden biri olduğuna işaret eden Varank, bu sene de ülkede 750 bin araç satılmasının öngörüldüğünü söyledi.Türkiye’nin otomotiv endüstrisindeki dönüşümü yakalaması gerektiğini vurgulayan Varank, “Bunu Türkiye’nin Otomobili yapacak. Biz geleceğin teknolojilerini bu otomobil projesiyle tasarlıyoruz, üretiyoruz, tedarikçilerimiz geleceğin otomobillerine dönük üretim yapmayla ilgili kabiliyet kazanıyorlar. Türkiye’nin Otomobili 2022 sonunda seri üretim bandından indiğinde tüm ülke bu işle gurur duyacak." dedi.Teknoloji ve katma değerli üretim alanında büyük bir gayret içinde olduklarının altını çizen Varank, sanayinin dijital dönüşümüyle birlikte yeni mesleklerin ortaya çıktığına, kalifiye ve yetkin insan kaynağına ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.Varank, TEKNOFEST gibi etkinlikler ve yapılan yarışmaların gençleri yeni iş alanlarına hazırladığını belirterek, "Burada onlarca paydaşımız mevcut. Buradaki gençlere staj yaptırıyorlar, onları kendi takımlarının içine dahil ediyorlar. Buradaki gençlerimiz tabii ki iş bulma anlamında daha fazla avantaja sahip olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.'TEKNOFEST’i uluslararası marka haline getirmek istiyoruz'TEKNOFEST’in yurt dışından da ziyaret edildiğini dile getiren Varank, şu ifadeleri kullandı:Varank, Türkiye’nin Otomobili’nin fiyatına ilişkin soru üzerine de “Aracın fiyatı belli değil ama araç kendi sınıfında Türkiye’deki araçlarla yarışacak bir fiyattan piyasaya çıkacak." dedi.
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türkiye, mustafa varank, yerli otomobil

Bakan Varank: Dünyadaki değişimi yakalayacak şekilde yatırım yapıyoruz

18:46 22.09.2021
© İHAMustafa Varank
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© İHA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, dünyadaki değişim ve dönüşümü yakalayacak şekilde gençlere, teknolojiye ve Türkiye'ye yatırım yaptıklarını belirterek, "Bugünümüzü kurtarmanın elbette derdindeyiz ama geleceği de yakalamanın derdindeyiz." dedi.
TEKNO Fest'e katılan ve Türkiye'nin Otomobili'nin ilk kez bir festivalde sergilendiğini vurgulayan Varank, otomobile yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.
Varank, TOGG ile dünyada değişen otomotiv endüstrisine Türkiye’nin cevabını verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Otomotiv endüstrisindeki dönüşümü erken vakitte görerek doğuştan elektrikli, otonom özellikleri olan ve fikri mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait olan, bu sayede de çok farklı teknolojileri çok kolay bir şekilde entegre edebildiğimiz bir projeyi başlattık. Proje de planlandığı şekilde gidiyor."

'Geleceği düşünerek planlama yapıyoruz'

Muhalefetin TOGG'un planlanan sürede üretime geçemeyeceğine ilişkin yorumlarına yönelik soru üzerine Varank, şöyle konuştu:
"Biz samanyolu galaksisi dediğimizde onların aklına sadece saman geliyor. Böyle bir muhalefet anlayışıyla oturup müzakere etmeniz, birtakım konuları kendilerine anlatmaya çalışmanız mümkün değil. Biz bugünden geleceğin teknolojilerine yatırım yapıyoruz. Şu anda dünyada bir yarış var ama biz bundan 10-15 sene sonraki yarışı düşünerek planlamalarımızı yapıyoruz. Milli Uzay Programı'nı niye yapıyoruz? Dünyada şu anda uzay alanında müthiş bir yarış var.
Özel şirketler her gün bir roket fırlatıyor, insanları uzaya gönderiyorlar. Ama biz bugünden o alana yatırım yapmadığımızda, onlar roket fırlatırken biz izlemek mecburiyetinde kalırız. Biz dünyadaki değişimi, dönüşümü yakalayacak şekilde gençlerimize, teknolojiye, Türkiye’ye yatırım yapıyoruz. Bugünümüzü kurtarmanın elbette derdindeyiz ama geleceği de yakalamanın derdindeyiz."
Varank, 2019 yılı sonunda Türkiye’nin Otomobili'ni tanıttıklarında muhalefetin vatandaşların yüksek oranda beğenisini görüp "Otomobil güzel olmuş" dediğini anımsatarak şöyle devam etti:
"Sonra dediler ki ‘Fabrikası nerede?’, temelini attık şu anda fabrikayı yapıyoruz, ‘Neden hala otomobil çıkmadı?’ diyorlar. Fabrika olmadan otomobil üretmenin mümkünatı yok, inşaatı devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili'ni milli bir proje olarak görüyoruz. Bunun siyasal bir tartışmaya dönüşmesini istemiyoruz."

'Tüm ülke gurur duyacak'

Türkiye’nin yılda 2 milyon otomobil ürettiğine ve dünyanın sayılı otomobil üreticilerinden biri olduğuna işaret eden Varank, bu sene de ülkede 750 bin araç satılmasının öngörüldüğünü söyledi.
Türkiye’nin otomotiv endüstrisindeki dönüşümü yakalaması gerektiğini vurgulayan Varank, “Bunu Türkiye’nin Otomobili yapacak. Biz geleceğin teknolojilerini bu otomobil projesiyle tasarlıyoruz, üretiyoruz, tedarikçilerimiz geleceğin otomobillerine dönük üretim yapmayla ilgili kabiliyet kazanıyorlar. Türkiye’nin Otomobili 2022 sonunda seri üretim bandından indiğinde tüm ülke bu işle gurur duyacak." dedi.
Teknoloji ve katma değerli üretim alanında büyük bir gayret içinde olduklarının altını çizen Varank, sanayinin dijital dönüşümüyle birlikte yeni mesleklerin ortaya çıktığına, kalifiye ve yetkin insan kaynağına ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.
Varank, TEKNOFEST gibi etkinlikler ve yapılan yarışmaların gençleri yeni iş alanlarına hazırladığını belirterek, "Burada onlarca paydaşımız mevcut. Buradaki gençlere staj yaptırıyorlar, onları kendi takımlarının içine dahil ediyorlar. Buradaki gençlerimiz tabii ki iş bulma anlamında daha fazla avantaja sahip olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

'TEKNOFEST’i uluslararası marka haline getirmek istiyoruz'

TEKNOFEST’in yurt dışından da ziyaret edildiğini dile getiren Varank, şu ifadeleri kullandı:
"Biz TEKNOFEST’i daha uluslararası bir marka haline getirmek istiyoruz. Bizim amacımız şu; dünyada bir fikri olan, girişimi olan insanlar ‘TEKNOFEST diye bir yarışma var, biz buna katılalım, orada teknolojimizi gösterelim bu sayede de kendimize yeni yatırımcılar bulalım, bu teknolojiyi dünyaya tanıtalım.’ diye düşünsün istiyoruz."
Varank, Türkiye’nin Otomobili’nin fiyatına ilişkin soru üzerine de “Aracın fiyatı belli değil ama araç kendi sınıfında Türkiye’deki araçlarla yarışacak bir fiyattan piyasaya çıkacak." dedi.
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