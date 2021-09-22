https://tr.sputniknews.com/20210922/bakan-varank-otv-duzenlemesi-luks-otomobillere-yonelikti-1049149334.html

Bakan Varank: ÖTV düzenlemesi lüks otomobillere yönelikti

Bakan Varank: ÖTV düzenlemesi lüks otomobillere yönelikti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarında geçtiğimiz aylarda yapılan artış ile ilgili olarak da, "Oradaki hamle ithal... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T17:33+0300

2021-09-22T17:33+0300

2021-09-22T17:34+0300

türkiye

mustafa varank

ötv

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TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını dördüncü kez açtı. Yerli teknolojilerin tanıtıldığı etkinlikte, yerli otomobili geliştirme çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) da elektrikli C-SUV modelini standından sergiledi.TOGG standını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG CEO Gürcan Karakaş ile birlikte gündeme dair açıklamalarda bulundu.Bakan Varank, TOGG'un geliştirdiği yerli otomobilin fiyatının henüz belli olmadığını fakat, kendi sınıfındaki araçlar ile yarışır düzeyde olacağını açıkladı.Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarında geçtiğimiz aylarda yapılan artışa yönelik de açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Oradaki hamle ithal lüks otomobillere yönelikti. Çok lüks otomobilleri daha uygun fiyatlar ile Türkiye'ye getirmeye çalışanlar oldu. Ona yönelik bir hamleydi. Vergi uygulamalarımızı hem ülkenin ekonomik ihtiyaçlarına göre, hem de sektörlerin önünü açacak şekilde tasarlıyoruz. KDV olsun ÖTV olsun ihtiyaç olduğunda indirimler yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ne sektörün önünü kapamak istiyor, ne de çok fazla lüks ve ithal otomobillerin Türkiye'de satılmasını istiyor. Bu dengeyi tutturacak şekilde önümüzdeki döneme yönelik çalışmalar yürütülüyor" dedi.TOGG CEO'su Gürcan Karakaş da, TOGG'un batarya planları ile olarak, "Daha fazla elektrikli otomobil üretmek için tüm firmalar çalışırken, dünyadaki hücre üreticilerinin kapasiteleri 2030'lu yıllara kadar rezerv edilmiş durumda. Batarya hücresinin teknolojisine sahip olmayan şirketler, batarya krizine takılmayacak. Biz de en başından bu yana planlarımızı bu yönde yaptığımız için batarya hücre krizine takılmayacağız" ifadelerini kullandı.Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarında Şubat ayında artışa gidilmişti. Buna göre, motor gücü 85 kWh'ı geçmeyen elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 3'ten yüzde 10'a, motor gücü 85 kWh ile 120 kWh arasında kalan elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 7'den yüzde 25'e, motor gücü 120 kWh geçen elektrikli otomobillerin ÖTV oranı ise yüzde 15'ten yüzde 60'a yükseltilmişti.

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