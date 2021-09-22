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https://tr.sputniknews.com/20210922/barcelona-teknik-direktoru-koeman-taraftarlara-sabir-cagrisinda-bulundu-1049143735.html
Barcelona Teknik Direktörü Koeman, taraftarlara sabır çağrısında bulundu
Barcelona Teknik Direktörü Koeman, taraftarlara sabır çağrısında bulundu
Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, bugün gerçekleştirdiği kısa bir basın toplantısında hiçbir soru almadı. Deneyimli teknik adam, düşük performans... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T15:27+0300
2021-09-22T15:27+0300
yaşam
uefa şampiyonlar ligi
açıklama
barcelona
basın toplantısı
maç
bayern münih
ronald koeman
puan
özet
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Hollandalı teknik direktörü Ronald Koeman'ın koltuğu, Şampiyonlar Ligi'nde evinde Bayern Münih'e 3-0'lık yenildikten ve pazartesi günü evinde oynadığı LaLiga maçında Granada'yla sürpriz bir şekilde 1-1 berabere kaldıktan sonra sallantılı konuma geldi.Bugün düzenlediği basın toplantısında Koeman,ekibinin perşembe günü Cadiz'le deplasmanda oynayacağı LaLiga maçından önce, kulübün bir geçiş döneminde olduğunu ve odak noktasının genç oyuncular üzerinde olacağını söyledi.Deneyimli teknik adam, "Kulüp yönetimi bu yeniden yapılanma döneminde yanımda. Büyük yatırımlar yapmadan takımı kadro olarak yeniden inşa etmemiz gerekiyor ve bu zaman alıyor" ifadelerini kullandı.Süreç içerisinde sabra ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Koeman, şöyle devam etti:Koeman, rolünün giderek daha fazla sorgulanır hale gelmesinden ötürü medyada gittikçe konuşulur hale geldi. Bayern maçında alınan ağır yenilgi ve berabere kalınan Granada maçı sonrasında Koeman, geleceğiyle ilgili soruları yanıtlamaktan bıktığını söyledi.Barcelona Başkanı Joan Laporta ise geçen hafta sosyal medya hesabından taraftarlara seslendi. Laporta, paylaştığı iki videoda, kulübün muazzam borcuyla uğraşırken taraftarlardan sabırlı olmalarını istediğini dile getirdi.Paylaştığı videolardan birinde Laporta, "Sakin olun. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve bu durumu telafi edeceğiz" ifadelerini kullanmıştıBaşkan Yardımcısı Eduard Romeu da, "Taraftarlardan iki yıl sabır istiyoruz. Bu kadar zaman kazandıktan sonra kolay olmasa da en azından sakin olmalarını istiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210921/barcelona-teknik-direktoru-koeman-messi-varken-de-8-yiyorduk-1049100332.html
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uefa şampiyonlar ligi, açıklama, barcelona, basın toplantısı, maç, bayern münih, ronald koeman, puan, özet

Barcelona Teknik Direktörü Koeman, taraftarlara sabır çağrısında bulundu

15:27 22.09.2021
© REUTERSRonald Koeman
Ronald Koeman - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© REUTERS
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Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, bugün gerçekleştirdiği kısa bir basın toplantısında hiçbir soru almadı. Deneyimli teknik adam, düşük performans gösteren kulübün bir geçiş döneminde olduğunu ve sürecin sabır gerektirdiğini belirttiği kısa bir açıklamada bulundu.
Hollandalı teknik direktörü Ronald Koeman'ın koltuğu, Şampiyonlar Ligi'nde evinde Bayern Münih'e 3-0'lık yenildikten ve pazartesi günü evinde oynadığı LaLiga maçında Granada'yla sürpriz bir şekilde 1-1 berabere kaldıktan sonra sallantılı konuma geldi.
Bugün düzenlediği basın toplantısında Koeman,ekibinin perşembe günü Cadiz'le deplasmanda oynayacağı LaLiga maçından önce, kulübün bir geçiş döneminde olduğunu ve odak noktasının genç oyuncular üzerinde olacağını söyledi.
Deneyimli teknik adam, "Kulüp yönetimi bu yeniden yapılanma döneminde yanımda. Büyük yatırımlar yapmadan takımı kadro olarak yeniden inşa etmemiz gerekiyor ve bu zaman alıyor" ifadelerini kullandı.
Süreç içerisinde sabra ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Koeman, şöyle devam etti:
Sahip olduğumuz genç yetenekler birkaç yıl içinde dünya yıldızları olabilir. Genç oyuncular, tıpkı Xavi ve (Andres) Iniesta'nın zamanında olduğu gibi fırsatlara sahip olacak. Ancak bunun gerçekleşmesi için sabır istiyoruz. Ligi üst sıralarda bitirmek başlı başına bir başarı olur ve Şampiyonlar Ligi'nde mucizeler bekleyemeyiz. Bayern'e karşı alınan yenilgi geniş bir perspektifle ele alınmalı. Takım, söz ve hareketlerle desteklenmeli.
Koeman, rolünün giderek daha fazla sorgulanır hale gelmesinden ötürü medyada gittikçe konuşulur hale geldi.
Bayern maçında alınan ağır yenilgi ve berabere kalınan Granada maçı sonrasında Koeman, geleceğiyle ilgili soruları yanıtlamaktan bıktığını söyledi.
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Barcelona Başkanı Joan Laporta ise geçen hafta sosyal medya hesabından taraftarlara seslendi. Laporta, paylaştığı iki videoda, kulübün muazzam borcuyla uğraşırken taraftarlardan sabırlı olmalarını istediğini dile getirdi.
Paylaştığı videolardan birinde Laporta, "Sakin olun. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve bu durumu telafi edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı
Başkan Yardımcısı Eduard Romeu da, "Taraftarlardan iki yıl sabır istiyoruz. Bu kadar zaman kazandıktan sonra kolay olmasa da en azından sakin olmalarını istiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
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