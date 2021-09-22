https://tr.sputniknews.com/20210922/baris-yarkadas-veyis-ates-beni-savciliga-sikayet-etmis-ifade-vermek-yine-bizim-payimiza-dustu-1049152640.html

Barış Yarkadaş: Veyis Ateş beni savcılığa şikayet etmiş, ifade vermek yine bizim payımıza düştü

Barış Yarkadaş: Veyis Ateş beni savcılığa şikayet etmiş, ifade vermek yine bizim payımıza düştü

Korkusuz gazetesi yazarı ve TV yorumcusu Barış Yarkadaş, HaberTürk eski sunucusu Veyis Ateş'in kendisini savcılığa şikayet ettiğini, cuma günü ifade vereceğini... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T19:00+0300

2021-09-22T19:00+0300

2021-09-22T19:00+0300

barış yarkadaş

sezgin baran korkmaz

veyis ateş

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Kara para aklama ve rüşvet suçlamalarıyla ABD'nin kararıyla tutuklanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği belirtilen ve mal varlığını açıklayacağını söylemesinin üstünden 3 ay geçen Veyis Ateş'in Barış Yarkadaş'ı savcılığa şikâyet ettiği belirtildi.Twitter hesabından açıklama yapan Yarkadaş, cuma günü avukatıyla birlikte ifade vermeye gideceğini açıkladı. Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı: "Korkusuz Gazetesi ve KRT TV’de yaptığım yorumlardan dolayı beni savcılığa şikayet etmiş. Cuma günü avukatım Acar Yigit‘le birlikte ifade vermeye gideceğim. İlginç zamanlardan geçiyoruz. İfade vermek yine bizim payımıza düştü"

https://tr.sputniknews.com/20210922/veyis-ates-ustume-bir-camur-atildi-ve-ben-bunu-temizleyecegim-1049140178.html

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barış yarkadaş, sezgin baran korkmaz, veyis ateş