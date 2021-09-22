Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210922/besiktastan-balotelli-tepkisi-1049151582.html
Beşiktaş'tan Balotelli tepkisi
Beşiktaş'tan Balotelli tepkisi
Beşiktaş Kulübü, 3-3'lük Adana Demirspor maçındaki hareketleri nedeniyle Balotelli'ye tepki gösterdi. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuna girdiği... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T18:29+0300
2021-09-22T18:29+0300
yaşam
beşiktaş
adana demirspor
mario balotelli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044690372_0:437:2001:1562_1920x0_80_0_0_fe8c55cb2865dfeae036260ed60ad9db.jpg
Beşiktaş kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Rakip takım futbolcularından Mario Balotelli'nin yedek kulübemize yönelik hareketini şiddetle kınıyoruz. Beşiktaş yedek kulübesine yapılan spor ahlakına aykırı her hareketin camiamıza yapıldığının altını çiziyoruz. Söz konusu futbolcunun nasıl bir ceza alacağını merakla bekliyoruz. Kazanmak için her şey mübahtır düşüncesini reddeden kulübümüzün herhangi bir unsuruna yapılan bu ve benzeri hiçbir hareketi asla kabul etmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.Maçın sonunda çıkan olaylarda Balotelli'ye göz yumulduğu savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044690372_0:250:2001:1750_1920x0_80_0_0_408b7495bf932811825b641ea5626167.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
beşiktaş, adana demirspor, mario balotelli

Beşiktaş'tan Balotelli tepkisi

18:29 22.09.2021
© Beşiktaş Beşiktaş - Beşiktaş logosu
Beşiktaş - Beşiktaş logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© Beşiktaş
Abone ol
Beşiktaş Kulübü, 3-3'lük Adana Demirspor maçındaki hareketleri nedeniyle Balotelli'ye tepki gösterdi. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuna girdiği dakikadan soyunma odasına gidene kadar kural dışı ve spor ahlakına uymayan hareketler yapan sportif sabıkalı malum futbolcuya 4. hakem ve maçın hakemi tarafından göz yumulmuştur" denildi.
Beşiktaş kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Rakip takım futbolcularından Mario Balotelli'nin yedek kulübemize yönelik hareketini şiddetle kınıyoruz. Beşiktaş yedek kulübesine yapılan spor ahlakına aykırı her hareketin camiamıza yapıldığının altını çiziyoruz. Söz konusu futbolcunun nasıl bir ceza alacağını merakla bekliyoruz. Kazanmak için her şey mübahtır düşüncesini reddeden kulübümüzün herhangi bir unsuruna yapılan bu ve benzeri hiçbir hareketi asla kabul etmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Maçın sonunda çıkan olaylarda Balotelli'ye göz yumulduğu savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş camiası oyun kuralları çerçevesinde puan kaybetmekten şikayetçi olmamıştır. Ancak maçın tamamında yapılan hakem uygulamalarının maçın sonunda da rakip takım futbolcularının adeta 'körebe' oynar gibi yaptığı zincirleme kural dışı hareketlere rağmen varlığı belli olmayan VAR hakeminin de karartması ile faul düdüğü çalınmadan, tüm kamuoyunun gözleri önünde gol kararı ile sonuçlanan pozisyonu iyi niyetten yoksun olarak değerlendirip hayretler içerisinde izledik. Diğer taraftan oyuna girdiği dakikadan soyunma odasına gidene kadar kural dışı ve spor ahlakına uymayan hareketler yapan sportif sabıkalı malum futbolcuya 4. hakem ve maçın hakemi tarafından göz yumulmuştur. Haksız ve kural dışı pozisyonun içerisinde kalıp kendini ifade etmek için çabalayan ve ikinci sarı kart ile cezalandırılan futbolcumuz Rosier'in maruz kaldığı durumu da spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Toplumun sağlıklı ve sportif değerleri içeren müsabakaları izleme hakkı elinden alınamaz. Bu ve bundan sonraki sürecin takipçisi ve savunucusu olacağımızdan başta camiamız olmak üzere tüm spor kamuoyunun en ufak şüphesi olmasın."
010000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:40AB'den az gelişmiş ülkelere verdiği ticari imtiyazlar için 'çevre' şartı
18:39İçişleri Bakanı Soylu, Ukraynalı mevkidaşı Monastyrsky ile görüştü
18:38Yunan vali, Sputnik V'yi geliştiren Rus uzmanları Prometheus'a benzetti
18:31ABD’li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi
18:29Beşiktaş'tan Balotelli tepkisi
18:22Doğan Kuban hayatını kaybetti
18:20Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vergilerle ilgili düzenleme ihtiyaçlarına yönelik toplantı
18:14Rus yönetmen Zvyagintsev komadan çıktı
18:13İnleyen köpek sesleri duyan öğretmen zifte yapışmış halde 3 köpek yavrusunu ölmek üzereyken buldu
18:12'Sarallar' ve 'Şirinler' davasında karar çıktı: Ümit Saral'a 5 kez müebbet hapis cezası
18:03Kırgızistan: Afganistan'dan tahliye edilen BM kurumları Bişkek'e yerleştirilsin
17:55Google Oyun Akademisi Türkiye'de: 'Türkiye oyun kurucular listesine taşınacak'
17:53AB ile İran arasında 'nükleer anlaşma' görüşmesi
17:503 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Arda Yurtseven’in cansız bedeni bulundu
17:48'Rusya’da yaklaşık 40 milyon kişi tamamen aşılandı’
17:47İçişleri Bakan Yardımcısı: Meral Hanım'ın sırtını sıvazladığı kişi Bylock kullanıcısı eski bir polis
17:42'Sarı' kategorili şehirde yoğun bakımlardaki doluluk oranı yüzde yüz sınırına ulaştı
17:40Öğrencilerin yurt sorununa sektörden açıklama
17:33Bakan Varank: ÖTV düzenlemesi lüks otomobillere yönelikti
17:31Fransa’da bazı illerde ilkokullardaki maske zorunluluğu kaldırılıyor