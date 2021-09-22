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Biden, Macron ile telefonda görüştü: Fransız Büyükelçi gelecek hafta ABD'ye dönecek
Biden, Macron ile telefonda görüştü: Fransız Büyükelçi gelecek hafta ABD'ye dönecek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Joe Biden, yaptıkları telefon görüşmesi sonrası, 'müttefikler arasında açık istişarelerle' krizden... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T19:55+0300
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dünya
joe biden
emmanuel macron
ikili görüşme
görüşme
abd
fransa
avustralya
aukus
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ABD Başkanı Biden arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.Görüşm sonrası yayımlanan ortak bildiride, iki lider arasında ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi. Açıklamada ayrıca Biden ve Macron'un iki ülke arasında son dönemde tırmanan gerilimin ele alınacağı bir görüşmenin düzenleneceği belirtildi.Söz konusu görüşmenin ekim ayında gerçekleştirilmesinin planlandığı ve AUKUS'un (Avustralya, Birleşik Krallık, ABD) tartışmalı nükleer denizaltı anlaşmasının görüşmenin ana konusu olacağı aktarıldı.İki ülke arasındaki ilişkiler, AUKUS grubunun, Canberra ve Paris arasında önceden var olan ayrı bir denizaltı anlaşmasının önüne geçen nükleer denizaltı anlaşması haberiyle gerilmişti.Fransa ile Avustralya arasında daha önceden var olan anlaşmanın hiçe sayılması Fransa hükümeti tarafından tepkilerle karşılanmıştı. AUKUS anlaşmasına göre Avustralya'nın, ABD ve Britanya teknolojisini kullanarak nükleer enerjiyle çalışan en az 8 denizaltı inşa edeceği bildirilmişti. Bunun üzerine ABD ve Avustralya Büyükelçilerini geri çağıran Fransa'dan Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın ağzından 'müttefikleri sırtından bıçaklama' tepkisi gelmişti. Tarihlerinde ilk defa ABD'deki büyükelçilerini çağırdıklarını hatırlatarak, "Bu, iki ülke arasındaki krizin boyutunu gösteriyor" diyen Le Drian, , ABD ve Avustralya'yı yalancılıkla suçlarken, Londra Büyükelçilerini geri çağırmaya gerek duymamalarını "Britanya her zaman fırsatçı olmuştur. Bütün bu hikayede Britanya'ya düşen rol yancılık gibi olmuş" diye açıklamıştı.
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joe biden, emmanuel macron, ikili görüşme, görüşme, abd, fransa, avustralya, aukus

Biden, Macron ile telefonda görüştü: Fransız Büyükelçi gelecek hafta ABD'ye dönecek

19:55 22.09.2021 (güncellendi: 20:13 22.09.2021)
© REUTERS / YVES HERMANEmmanuel Macron - Joe Biden
Emmanuel Macron - Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / YVES HERMAN
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Joe Biden, yaptıkları telefon görüşmesi sonrası, 'müttefikler arasında açık istişarelerle' krizden kaçınılabileceği konusunda hemfikir olduklarını açıklarken, Fransız Büyükelçisinin gelecek hafta ABD'ye döneceği bildirildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ABD Başkanı Biden arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.
Görüşm sonrası yayımlanan ortak bildiride, iki lider arasında ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi. Açıklamada ayrıca Biden ve Macron'un iki ülke arasında son dönemde tırmanan gerilimin ele alınacağı bir görüşmenin düzenleneceği belirtildi.
Söz konusu görüşmenin ekim ayında gerçekleştirilmesinin planlandığı ve AUKUS'un (Avustralya, Birleşik Krallık, ABD) tartışmalı nükleer denizaltı anlaşmasının görüşmenin ana konusu olacağı aktarıldı.
İki ülke arasındaki ilişkiler, AUKUS grubunun, Canberra ve Paris arasında önceden var olan ayrı bir denizaltı anlaşmasının önüne geçen nükleer denizaltı anlaşması haberiyle gerilmişti.
Fransa ile Avustralya arasında daha önceden var olan anlaşmanın hiçe sayılması Fransa hükümeti tarafından tepkilerle karşılanmıştı. AUKUS anlaşmasına göre Avustralya'nın, ABD ve Britanya teknolojisini kullanarak nükleer enerjiyle çalışan en az 8 denizaltı inşa edeceği bildirilmişti.
Bunun üzerine ABD ve Avustralya Büyükelçilerini geri çağıran Fransa'dan Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın ağzından 'müttefikleri sırtından bıçaklama' tepkisi gelmişti. Tarihlerinde ilk defa ABD'deki büyükelçilerini çağırdıklarını hatırlatarak, "Bu, iki ülke arasındaki krizin boyutunu gösteriyor" diyen Le Drian, , ABD ve Avustralya'yı yalancılıkla suçlarken, Londra Büyükelçilerini geri çağırmaya gerek duymamalarını "Britanya her zaman fırsatçı olmuştur. Bütün bu hikayede Britanya'ya düşen rol yancılık gibi olmuş" diye açıklamıştı.
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