Bilim insanları mRNA içeren sebzeler yetiştiriyor: Kovid-19 aşısı sofralara gelebilir

California Üniversitesi Riverside'daki (UCR) araştırmacılara, Pfizer-BioNTech ve Moderna’nın aşılarını geliştirmek için kullandıkları mRNA teknolojisi ile 'yenilebilir Kovid-19 aşısı' araştırmaları için 500 bin dolarlık bütçe sağlandı. Bu kapsamda bilim insanları, Kovid-19 aşısı içeren sebzeler yetiştiriyor.'Bitkiler 'aşı fabrikasına' dönüşecekAraştırmanın odak noktası, Kovid-19 aşıları ile son zamanlarda popüler bir bileşen olan mRNA veya haberci ribonükleik asitler. Amaç, yenilebilir bitkileri, bağışıklık aşılarında kullanılan geleneksel adenovirüsle değil, mRNA ile 'aşı fabrikalarına' dönüştürmek.Ispanak ve marul ile test ediliyorUCR'nin Botanik ve Bitki Bilimleri Bölümü'nde baş araştırmacı ve doçent olan Juan Pablo Giraldo,,"Tek bir bitki bir kişiyi aşılamak için yeterli mRNA üretecektir. Bu yaklaşımı ıspanak ve marulla test ediyoruz ve insanların kendi bahçelerinde yetiştirme konusunda uzun vadeli hedeflerimiz var. Çiftçiler mRNA aşılarını tarlalarında da yetiştirebilir” dedi.Araştırmacılar, başarılı olurlarda, aşıların uzun mesafelere çok daha kolay taşınabileceğini ve aşı tereddüttü olan kişilerin bu sebzelere yönelebileceklerini söyledi. Mevcut mRNA aşılarının -90 derecedeki sıcaklıklarda saklanması gerektiğinden lojistik işlemleri hem pahalı hem de zaman alıcı oluyor. Özellikle de yoksul ülkelere aşıların ulaştırılmasını güçleştiriyor.Aşı üreticileri, mRNA teknolojisini grip aşısı da dahil olmak üzere diğer aşılara uygulamak için çalışıyor.
ABD'li araştırmacılar, mRNA teknolojisini kullanarak yenilebilir koronavirüs aşısı üzerinde çalışıyor. Uzmanlar insanların aşıyı kendi evlerinde bile yetiştirebileceğini söylüyor.
California Üniversitesi Riverside'daki (UCR) araştırmacılara, Pfizer-BioNTech ve Moderna’nın aşılarını geliştirmek için kullandıkları mRNA teknolojisi ile 'yenilebilir Kovid-19 aşısı' araştırmaları için 500 bin dolarlık bütçe sağlandı.
Bu kapsamda bilim insanları, Kovid-19 aşısı içeren sebzeler yetiştiriyor.
'Bitkiler 'aşı fabrikasına' dönüşecek
Araştırmanın odak noktası, Kovid-19 aşıları ile son zamanlarda popüler bir bileşen olan mRNA veya haberci ribonükleik asitler. Amaç, yenilebilir bitkileri, bağışıklık aşılarında kullanılan geleneksel adenovirüsle değil, mRNA ile 'aşı fabrikalarına' dönüştürmek.
Ispanak ve marul ile test ediliyor
UCR'nin Botanik ve Bitki Bilimleri Bölümü'nde baş araştırmacı ve doçent olan Juan Pablo Giraldo,,"Tek bir bitki bir kişiyi aşılamak için yeterli mRNA üretecektir. Bu yaklaşımı ıspanak ve marulla test ediyoruz ve insanların kendi bahçelerinde yetiştirme konusunda uzun vadeli hedeflerimiz var. Çiftçiler mRNA aşılarını tarlalarında da yetiştirebilir” dedi.
Araştırmacılar, başarılı olurlarda, aşıların uzun mesafelere çok daha kolay taşınabileceğini ve aşı tereddüttü olan kişilerin bu sebzelere yönelebileceklerini söyledi.
Mevcut mRNA aşılarının -90 derecedeki sıcaklıklarda saklanması gerektiğinden lojistik işlemleri hem pahalı hem de zaman alıcı oluyor. Özellikle de yoksul ülkelere aşıların ulaştırılmasını güçleştiriyor.
Aşı üreticileri, mRNA teknolojisini grip aşısı da dahil olmak üzere diğer aşılara uygulamak için çalışıyor.