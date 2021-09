https://tr.sputniknews.com/20210922/bilim-kurulu-uyesi-prof-sematuran-artis-devam-ederse-her-turlu-onlemi-konusuruz-1049160478.html

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Sema Turan: Artış devam ederse her türlü önlemi konuşuruz

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Sema Turan: Artış devam ederse her türlü önlemi konuşuruz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, vaka sayısındaki artışın devam etmesi halinde her türlü önlemin konuşulabileceğini... 22.09.2021

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan, yaptığı açıklamada, artan vaka sayıları ve ölüm oranlarını değerlendirdi.Prof. Dr. Turan, vaka sayısının daha da artması durumunda Bilim Kurulu´nda kısıtlamalar konusunun tekrar gündeme gelmesi durumuna ilişkin, "Hasta sayısı artıkça yani pozitif kişi sayısı arttıkça ve doğal olarak hastalanan birey sayısı da arttıkça sağlık sisteminde çok ciddi bir yük başlıyor ve çok sayıda hasta kabul etmek durumunda kalıyoruz. Ölüm oranları da oldukça yüksek gördüğünüz üzere. O nedenle bir takım önlemler gerekebilir. Şu an en önemli önlemlerden bir tanesi kış aylarına geliyoruz; kapalı mekanlarda geçirilecek süreler uzayacaktır. O nedenle bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. Tabi ki ilk hedef bireysel önlemler öncelikle. Toplu bir takım önlemler almak istemiyoruz ama eğer şiddet bu şekilde devam ederse bu her zaman önemli bir konu olarak gündemimizde olacak. Bu aslında tamamen aşılama ile ilişkili. Aşılanan, 2 dozunu olmuş birey sayısı artıkça alınacak önlemlerde buna bağlı olarak azaltılabilir. O yüzden vaka sayısı artmaya devam ederse sırasıyla, tüm dünyada olduğu gibi bizde her türlü önlemi konuşmaya başlarız. Ama şu aşamada önceliğimiz aşılama. Aşılama konusunda hassasiyet istiyoruz. Ve tabi ki toplu bir kapanma istemiyorsak bireysel önlemlerimize de dikkat etmek istiyoruz. Burada maskenin, mesafenin, hijyenin önemini başından beri vurguladık. Bu bir tekerleme değil herkesin uyması gereken kurallar. Bireysel alınan önlemler toplu önlemlerin önüne geçecektir" ifadesini kullandı.'Aşısız grupta varyantlar nedeniyle hastalık şiddeti yükseliyor'Turan, vrüsün hayatını devam ettirebilmek adına bir takım varyantlara uğradığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:'Aşılamanın amacı virüse yakalansanız dahi bunu hafif atlatmak'Prof. Dr. Turan, bulaşın fazlalaşmasında virüsün yeni varyantlarının da etkili olduğunu belirterek, "Aslında tamamıyla virüsün hastalık yapma yeteneğini ve şiddetini de artırma yeteneğini kullanması yüzünden gerçekleşiyor bunlar. Eğer siz aşısızsanız hastalığa yakalandığınızda hızla akciğerlerinizin enfekte olması, akciğerlerinizde yaygın tutulum olması söz konusu olur. Yani virüs bu şekilde davranıyor. Hem bulaştırıcı özelliği çok yüksek hem de hastalık şiddetini artırmış vaziyette. Aşılamanın amaçlarından bir tanesi virüs ile enfekte olsanız dahi hastalık şiddetinizin hafif geçmesi." ifadelerini kullandı.

