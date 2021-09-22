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BM'de maskesiz-aşısız Bolsonaro etkisi: Brezilya heyetindeki sağlık bakanı Kovid'e yakalandı
BM'de maskesiz-aşısız Bolsonaro etkisi: Brezilya heyetindeki sağlık bakanı Kovid'e yakalandı
Koronavirüsün varlığını, maske ve sosyal mesafe önlemlerini ve aşı korumasını tanımayan aşırı sağcı Brezilya liderinin katılımına engel olunmayınca, BM Genel... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T11:22+0300
2021-09-22T12:02+0300
koronavirüs
abd
brezilya
bm genel kurulu
jair bolsonaro
sağlık bakanı
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Evsahibi ABD'nin pandemi nedeniyle 'mümkünse gelmeyin, sanal yapalım' çağrısına rağmen yoğun katılıma sahne olan 76. BM Genel Kurulu görüşmelerine, korkulan Kovid bombasını Brezilya heyeti bıraktı. Ne koronavirüsün varlığını ne de maske ve sosyal mesafe önlemleri ile aşı korumasını tanıyan aşırı sağcı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun heyetindeki Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga'ya BM Genel Kurulu'nun düzenlendiği New York'ta yapılan Kovid testi pozitif sonuçlandı. Bunu da ilkin CNN Brasil duyurdu, ardından Brezilya Devlet Başkanlığı'nın açıklaması geldi. Devlet Başkanlığı'na göre Sağlık Bakanı Queiroga'nun sağlık durumu iyi seyrederken Brezilya heyetinin diğer üyelerinin testleri negatif sonuçlandı. New York'ta 14 gün karantinaya gireceğini, dolayısıyla heyetle birlikte ABD'den ayrılamayacağını söyleyen Queiroga, heyetin bazı üyelerinin diğer ülkelerin temsilcilerine bulaştırma riski nedeniyle görüşmelere katılımlarını iptal ettiğini aktardı.Durumla ilgili yorum yapmaktan kaçınan BM Genel Sekreteri Sözcüsü, BM Genel Merkezi'nde 'vakaların ortaya çıkması halinde uygulanan bir temas izleme protokolünün bulunduğunu' söylemekle yetindi. Koronavirüsün en ağır vurduğu ülkelerden Brezilya'da aşırı sağcı Bolsonaro'ya pandeminin başından beri sağlık bakanı dayanmazken, bu yıl kardiyolog Queiroga pandemi döneminin 4. sağlık bakanı olarak atanmıştı. Geçen hafta Çin üretimi CoronaVac aşısı olduğunu söylemesi, ama tarih vermemesiyle gündeme gelen Queiroga, bu hafta New York'taki Brezilya misyonu önünde Bolsonaro'yu 'katil', 'soykırımcı' sloganları atarak protesto edenlere parmak işareti yapmasıyla haber oldu. Zaten bir kez Kovid geçirdiği gerekçesiyle aşı olmayan ve BM temasları için aşılanma gereğini reddeden Bolsonaro, maskeli boy gösterdiği BM Genel Kurulu görüşmelerinin açılış konuşmasını gerçekleştirirken Brezilya heyetinin tamamı salonda bulunuyordu. Biden'a uzanan zincirleme temaslarBrezilya Devlet Başkanı, BM'de Genel Sekreter Antonio Guterres ve Britanya Başbakanı Boris Johnson dahil bir dizi liderle görüşme de gerçekleştirdi. Üstelik Kovid'e yakalanan Queiroga, New York'ta ABD Başkanı Joe Biden'la aynı otelde kaldı. Üstüne üstlük Brezilya Sağlık Bakanı, pazartesi günü Johnson'la el sıkışırken görüntülendi. Dün Genel Kurul açılışının ardından Washington'a dönen Biden, Beyaz Saray'da Johnson'la biraraya geldi.BM kabul etti, pizza restoranı etmediTurizm Bakanı Gilson Neto'nun sosyal medyada paylaştığı görüntülerde pazar günü New York'ta maske takmadıkları için restorana alınmayan Bolsonarolu Brezilya heyetinin kapı önünde pizza yediği görüldü. Bolsonaro, Queiroga'nın Kovid testinin pozitif çıkmasının ardından yayımladığı videoda, kaldığı otelin önünde taraftarlarıyla selamlaşırken ve el sıkışırken maskesiz halde olduğunu herkesin gözüne soktu.Oysa Biden yönetimi, geçen ay dünya liderlerine gönderdiği mektupta, 'BM Genel Kurulu'nun süper bulaştırıcı olaya dönüşmemesi için kişisel katılım yerine sanal katılımı değerlendirmeleri' çağrısı yapmıştı. Buna rağmen 194 üyeli BM Genel Kurulu için New York'a 100'den fazla devlet ve hükümet başkanı gelirken, bunların bazısı aşı olmamış durumda. Başı çeken Bolsonaro, BM Genel Kurulu konuşmasında, aşı yerine, uzmanların Kovid'e karşı etkisiz ve potansiyel olarak tehlikeli bulduğu sıtma ilacı klorokin içeren bir ilaç kokteylinin 'erken tedavi' diye kullanılmasını savundu.
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abd, brezilya, bm genel kurulu, jair bolsonaro, sağlık bakanı

BM'de maskesiz-aşısız Bolsonaro etkisi: Brezilya heyetindeki sağlık bakanı Kovid'e yakalandı

11:22 22.09.2021 (güncellendi: 12:02 22.09.2021)
© REUTERS / EDUARDO MUNOZJair Bolsonaro
Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / EDUARDO MUNOZ
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Koronavirüsün varlığını, maske ve sosyal mesafe önlemlerini ve aşı korumasını tanımayan aşırı sağcı Brezilya liderinin katılımına engel olunmayınca, BM Genel Kurulu'na Kovid bombası düştü. Brezilya Sağlık Bakanı'na uluslararası toplumun toplandığı New York'ta yapılan Kovid testi pozitif sonuçlandı.
Evsahibi ABD'nin pandemi nedeniyle 'mümkünse gelmeyin, sanal yapalım' çağrısına rağmen yoğun katılıma sahne olan 76. BM Genel Kurulu görüşmelerine, korkulan Kovid bombasını Brezilya heyeti bıraktı. Ne koronavirüsün varlığını ne de maske ve sosyal mesafe önlemleri ile aşı korumasını tanıyan aşırı sağcı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun heyetindeki Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga'ya BM Genel Kurulu'nun düzenlendiği New York'ta yapılan Kovid testi pozitif sonuçlandı. Bunu da ilkin CNN Brasil duyurdu, ardından Brezilya Devlet Başkanlığı'nın açıklaması geldi.
Devlet Başkanlığı'na göre Sağlık Bakanı Queiroga'nun sağlık durumu iyi seyrederken Brezilya heyetinin diğer üyelerinin testleri negatif sonuçlandı. New York'ta 14 gün karantinaya gireceğini, dolayısıyla heyetle birlikte ABD'den ayrılamayacağını söyleyen Queiroga, heyetin bazı üyelerinin diğer ülkelerin temsilcilerine bulaştırma riski nedeniyle görüşmelere katılımlarını iptal ettiğini aktardı.
Durumla ilgili yorum yapmaktan kaçınan BM Genel Sekreteri Sözcüsü, BM Genel Merkezi'nde 'vakaların ortaya çıkması halinde uygulanan bir temas izleme protokolünün bulunduğunu' söylemekle yetindi.
Koronavirüsün en ağır vurduğu ülkelerden Brezilya'da aşırı sağcı Bolsonaro'ya pandeminin başından beri sağlık bakanı dayanmazken, bu yıl kardiyolog Queiroga pandemi döneminin 4. sağlık bakanı olarak atanmıştı. Geçen hafta Çin üretimi CoronaVac aşısı olduğunu söylemesi, ama tarih vermemesiyle gündeme gelen Queiroga, bu hafta New York'taki Brezilya misyonu önünde Bolsonaro'yu 'katil', 'soykırımcı' sloganları atarak protesto edenlere parmak işareti yapmasıyla haber oldu.
Zaten bir kez Kovid geçirdiği gerekçesiyle aşı olmayan ve BM temasları için aşılanma gereğini reddeden Bolsonaro, maskeli boy gösterdiği BM Genel Kurulu görüşmelerinin açılış konuşmasını gerçekleştirirken Brezilya heyetinin tamamı salonda bulunuyordu.

Biden'a uzanan zincirleme temaslar

Brezilya Devlet Başkanı, BM'de Genel Sekreter Antonio Guterres ve Britanya Başbakanı Boris Johnson dahil bir dizi liderle görüşme de gerçekleştirdi.
Üstelik Kovid'e yakalanan Queiroga, New York'ta ABD Başkanı Joe Biden'la aynı otelde kaldı. Üstüne üstlük Brezilya Sağlık Bakanı, pazartesi günü Johnson'la el sıkışırken görüntülendi. Dün Genel Kurul açılışının ardından Washington'a dönen Biden, Beyaz Saray'da Johnson'la biraraya geldi.

BM kabul etti, pizza restoranı etmedi

Turizm Bakanı Gilson Neto'nun sosyal medyada paylaştığı görüntülerde pazar günü New York'ta maske takmadıkları için restorana alınmayan Bolsonarolu Brezilya heyetinin kapı önünde pizza yediği görüldü.
Bolsonaro, Queiroga'nın Kovid testinin pozitif çıkmasının ardından yayımladığı videoda, kaldığı otelin önünde taraftarlarıyla selamlaşırken ve el sıkışırken maskesiz halde olduğunu herkesin gözüne soktu.
Oysa Biden yönetimi, geçen ay dünya liderlerine gönderdiği mektupta, 'BM Genel Kurulu'nun süper bulaştırıcı olaya dönüşmemesi için kişisel katılım yerine sanal katılımı değerlendirmeleri' çağrısı yapmıştı.
Buna rağmen 194 üyeli BM Genel Kurulu için New York'a 100'den fazla devlet ve hükümet başkanı gelirken, bunların bazısı aşı olmamış durumda. Başı çeken Bolsonaro, BM Genel Kurulu konuşmasında, aşı yerine, uzmanların Kovid'e karşı etkisiz ve potansiyel olarak tehlikeli bulduğu sıtma ilacı klorokin içeren bir ilaç kokteylinin 'erken tedavi' diye kullanılmasını savundu.
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