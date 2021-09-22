https://tr.sputniknews.com/20210922/brezilya-hristiyan-afganlara-insani-vize-verecek-1049130886.html

Brezilya, Hristiyan Afganlara insani vize verecek

Brezilya, Hristiyan Afganlara insani vize verecek

Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro, Afganistan'ın geleceğinden endişe duyduğunu belirterek, Hristiyan Afganlara insani vize vereceklerini açıkladı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T09:24+0300

2021-09-22T09:24+0300

2021-09-22T09:25+0300

bm

brezilya

afganistan

jair bolsonaro

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1049130757_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_95cbad2e655f29808edc9dbd2726065c.jpg

Brezilya lideri Jair Bolsonaro, BM 76. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını, göçmen problemi, Kovid-19 tedavisinde ilaç kullanımı gibi çeşitli konuları ele aldı. Bolsonaro, Brezilya'nın her zaman göçmen kabul ettiğini dile getirerek, ülkesine Venezüella'daki siyasi krizden kaçan 400 binden fazla göçmen geldiğini aktardı. Brezilya'nın Afgan göçmen kabul edeceğini duyuran Bolsonaro, "Afganistan'ın geleceği bizi derinden endişelendiriyor. Hristiyan Afganlara insani vize vereceğiz" ifadesini kullandı.'Nüfusun yüzde 90'ına en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı'Bununla birlikte Bolsonaro, hükümetinin şu ana kadar 260 milyondan fazla Kovid-19 aşısı tedarik ettiğine dikkati çekerek, "140 milyondan fazla Brezilyalıya, yani yetişkin nüfusun yüzde 90'ına en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Yerli halkın yüzde 80'i de Kovid-19'a karşı aşılandı" diye konuştu. Kovid-19 aşısı yaptırmayan Bolsonaro, "Aşı çalışmalarını destekliyoruz ancak yönetimim aşı pasaportu veya benzeri zorunluluğu desteklemedi. Federal Tıp Konseyimizin tavsiyesini takiben, erken tedavi arayışında tıbbın özerkliğini destekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. 'Tarih ve bilim, herkesi nasıl sorumlu tutacağını bilir'Bolsonaro, Kovid-19 vakalarında ilk tedavinin uygulandığı, farklı hastalık için üretilen ilaçların kullanımına ilişkin şunları kaydetti: "Ben de ilk tedavi görenlerden biriydim. Kullanılacak ilaca karar verirken ve 'off-label' kullanımda (ilacın kullanım talimatları doğrultusunda belirtilen alanı veya şartları dışında kullanımı) doktor-hasta ilişkisine saygı duyuyoruz. Medyanın büyük bölümüyle birçok ülkenin neden ilk tedaviye karşı çıktığını anlamıyoruz. Tarih ve bilim, herkesi nasıl sorumlu tutacağını bilir."

brezilya

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bm, brezilya, afganistan, jair bolsonaro, koronavirüs