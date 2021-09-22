https://tr.sputniknews.com/20210922/brezilya-hristiyan-afganlara-insani-vize-verecek-1049130886.html
Brezilya, Hristiyan Afganlara insani vize verecek
Brezilya, Hristiyan Afganlara insani vize verecek
Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro, Afganistan'ın geleceğinden endişe duyduğunu belirterek, Hristiyan Afganlara insani vize vereceklerini açıkladı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T09:24+0300
2021-09-22T09:24+0300
2021-09-22T09:25+0300
bm
brezilya
afganistan
jair bolsonaro
koronavirüs
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Brezilya lideri Jair Bolsonaro, BM 76. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını, göçmen problemi, Kovid-19 tedavisinde ilaç kullanımı gibi çeşitli konuları ele aldı. Bolsonaro, Brezilya'nın her zaman göçmen kabul ettiğini dile getirerek, ülkesine Venezüella'daki siyasi krizden kaçan 400 binden fazla göçmen geldiğini aktardı. Brezilya'nın Afgan göçmen kabul edeceğini duyuran Bolsonaro, "Afganistan'ın geleceği bizi derinden endişelendiriyor. Hristiyan Afganlara insani vize vereceğiz" ifadesini kullandı.'Nüfusun yüzde 90'ına en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı'Bununla birlikte Bolsonaro, hükümetinin şu ana kadar 260 milyondan fazla Kovid-19 aşısı tedarik ettiğine dikkati çekerek, "140 milyondan fazla Brezilyalıya, yani yetişkin nüfusun yüzde 90'ına en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Yerli halkın yüzde 80'i de Kovid-19'a karşı aşılandı" diye konuştu. Kovid-19 aşısı yaptırmayan Bolsonaro, "Aşı çalışmalarını destekliyoruz ancak yönetimim aşı pasaportu veya benzeri zorunluluğu desteklemedi. Federal Tıp Konseyimizin tavsiyesini takiben, erken tedavi arayışında tıbbın özerkliğini destekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. 'Tarih ve bilim, herkesi nasıl sorumlu tutacağını bilir'Bolsonaro, Kovid-19 vakalarında ilk tedavinin uygulandığı, farklı hastalık için üretilen ilaçların kullanımına ilişkin şunları kaydetti: "Ben de ilk tedavi görenlerden biriydim. Kullanılacak ilaca karar verirken ve 'off-label' kullanımda (ilacın kullanım talimatları doğrultusunda belirtilen alanı veya şartları dışında kullanımı) doktor-hasta ilişkisine saygı duyuyoruz. Medyanın büyük bölümüyle birçok ülkenin neden ilk tedaviye karşı çıktığını anlamıyoruz. Tarih ve bilim, herkesi nasıl sorumlu tutacağını bilir."
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bm, brezilya, afganistan, jair bolsonaro, koronavirüs
Brezilya, Hristiyan Afganlara insani vize verecek
09:24 22.09.2021 (güncellendi: 09:25 22.09.2021)
Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro, Afganistan'ın geleceğinden endişe duyduğunu belirterek, Hristiyan Afganlara insani vize vereceklerini açıkladı.
Brezilya lideri Jair Bolsonaro, BM 76. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını, göçmen problemi, Kovid-19 tedavisinde ilaç kullanımı gibi çeşitli konuları ele aldı.
Bolsonaro, Brezilya'nın her zaman göçmen kabul ettiğini dile getirerek, ülkesine Venezüella'daki siyasi krizden kaçan 400 binden fazla göçmen geldiğini aktardı. Brezilya'nın Afgan göçmen kabul edeceğini duyuran Bolsonaro, "Afganistan'ın geleceği bizi derinden endişelendiriyor. Hristiyan Afganlara insani vize vereceğiz" ifadesini kullandı.
'Nüfusun yüzde 90'ına en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı'
Bununla birlikte Bolsonaro, hükümetinin şu ana kadar 260 milyondan fazla Kovid-19 aşısı tedarik ettiğine dikkati çekerek, "140 milyondan fazla Brezilyalıya, yani yetişkin nüfusun yüzde 90'ına en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Yerli halkın yüzde 80'i de Kovid-19'a karşı aşılandı" diye konuştu.
Kovid-19 aşısı yaptırmayan Bolsonaro, "Aşı çalışmalarını destekliyoruz ancak yönetimim aşı pasaportu veya benzeri zorunluluğu desteklemedi. Federal Tıp Konseyimizin tavsiyesini takiben, erken tedavi arayışında tıbbın özerkliğini destekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
'Tarih ve bilim, herkesi nasıl sorumlu tutacağını bilir'
Bolsonaro, Kovid-19 vakalarında ilk tedavinin uygulandığı, farklı hastalık için üretilen ilaçların kullanımına ilişkin şunları kaydetti: "Ben de ilk tedavi görenlerden biriydim. Kullanılacak ilaca karar verirken ve 'off-label' kullanımda (ilacın kullanım talimatları doğrultusunda belirtilen alanı veya şartları dışında kullanımı) doktor-hasta ilişkisine saygı duyuyoruz. Medyanın büyük bölümüyle birçok ülkenin neden ilk tedaviye karşı çıktığını anlamıyoruz. Tarih ve bilim, herkesi nasıl sorumlu tutacağını bilir."