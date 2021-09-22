https://tr.sputniknews.com/20210922/cezayir-hava-sahasini-fasa-kapatti-1049158454.html

Cezayir, hava sahasını Fas'a kapattı

Cezayir, hava sahasını Fas'a kapattı

Cezayir Yüksek Güvenlik Konseyi, ülke hava sahasının Fas'a kapatılması yönünde karar aldı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T22:03+0300

2021-09-22T22:03+0300

2021-09-22T22:34+0300

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Cezayir Cumhurbaşkanlığı, Yüksek Güvenlik Konseyi'nin ülke hava sahasının Fas'tan yapılacak tüm sivil ve askeri uçuşlara kapatılması kararını aldığını açıkladı.Açıklamada, kararın 'Fas'ın sürdürdüğü provokasyonlar ve düşmanca uygulamalar göz önünde bulundurularak alındığı' belirtildi.Geçen ay Cezayir, Fas ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde eskiden bu yana gerginliğe neden oluyor.Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

https://tr.sputniknews.com/20210824/cezayir-fas-ile-diplomatik-iliskilerini-kesti-1048301432.html

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cezayir, fas, hava sahası, diplomatik kriz