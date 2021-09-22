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https://tr.sputniknews.com/20210922/cezayir-hava-sahasini-fasa-kapatti-1049158454.html
Cezayir, hava sahasını Fas'a kapattı
Cezayir, hava sahasını Fas'a kapattı
Cezayir Yüksek Güvenlik Konseyi, ülke hava sahasının Fas'a kapatılması yönünde karar aldı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T22:03+0300
2021-09-22T22:34+0300
dünya
cezayir
fas
hava sahası
diplomatik kriz
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Cezayir Cumhurbaşkanlığı, Yüksek Güvenlik Konseyi'nin ülke hava sahasının Fas'tan yapılacak tüm sivil ve askeri uçuşlara kapatılması kararını aldığını açıkladı.Açıklamada, kararın 'Fas'ın sürdürdüğü provokasyonlar ve düşmanca uygulamalar göz önünde bulundurularak alındığı' belirtildi.Geçen ay Cezayir, Fas ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde eskiden bu yana gerginliğe neden oluyor.Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.
https://tr.sputniknews.com/20210824/cezayir-fas-ile-diplomatik-iliskilerini-kesti-1048301432.html
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cezayir, fas, hava sahası, diplomatik kriz

Cezayir, hava sahasını Fas'a kapattı

22:03 22.09.2021 (güncellendi: 22:34 22.09.2021)
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Yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
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Cezayir Yüksek Güvenlik Konseyi, ülke hava sahasının Fas'a kapatılması yönünde karar aldı.
Cezayir Cumhurbaşkanlığı, Yüksek Güvenlik Konseyi'nin ülke hava sahasının Fas'tan yapılacak tüm sivil ve askeri uçuşlara kapatılması kararını aldığını açıkladı.
Açıklamada, kararın 'Fas'ın sürdürdüğü provokasyonlar ve düşmanca uygulamalar göz önünde bulundurularak alındığı' belirtildi.
Geçen ay Cezayir, Fas ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.
Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde eskiden bu yana gerginliğe neden oluyor.
Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.
Cezayir - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
DÜNYA
Cezayir, Fas ile diplomatik ilişkilerini kesti
24 Ağustos, 20:23
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