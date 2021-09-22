Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210922/cinli-arastirmacilar-koronavirusu-yarasalara-salivermek-icin-hibe-teklifinde-bulunmus--1049141453.html
'Çinli araştırmacılar koronavirüsü yarasalara salıvermek için hibe teklifinde bulunmuş'
'Çinli araştırmacılar koronavirüsü yarasalara salıvermek için hibe teklifinde bulunmuş'
Dünyanın dört bir yanından Kovid-19 salgınının kökenlerini araştıran bilim adamları tarafından kurulan DRASTIC grubu, Çinli bilim insanlarının pandemiden bir... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T14:23+0300
2021-09-22T14:23+0300
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104218/82/1042188200_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee51c991191253a3f6ef278d85dfed0f.jpg
Koronavirüsün kökeni ve sebebine ilişkin birçok çalışma hala devam ederken, internet tabanlı DRASTIC grubu konuyla ilgili tartışma yaratan belgelere ulaştıklarını duyurdu. Telegraph gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan bir kaynak tarafından DRASTIC grubuna verilen belgelerde, Çinli araştırmacıların 2018'de, koronavirüsün 'kimerik spike proteinlerini' içeren, cilde nüfuz eden nanoparçacıkları Çin'in Yunnan bölgesindeki mağara yarasalarına salıvermek için hibe teklifinde bulundukları iddia edildi.'ABD'li STK ve Çin birlikte çalıştı'Grubun belgelere dayandırdığı bilgilere göre, ABD merkezli sivil toplum kuruluşu EcoHealth Alliance da 'son derecek tehlikeli' araştırmayı yürütmek amacıyla Vuhan Viroloji Enstitüsü (WIV) ile birlikte çalıştı. Buna göre iki grup, araştırmayı gerçekleştirmek için, Amerikan ordusu tarafından kullanılmak üzere, yeni teknolojiler üretmekle sorumlu ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı bir devlet kurumu olan Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı'na (DARPA) hibe başvurusunda bulundu. EcoHealth Alliance'ın başkanı Zoolog Peter Daszak tarafından sunulan DEFUSE isimli projede Vuhan Viroloji Enstitüsü tarafından toplanan ölümcül kimerik yarasa koronavirüslerin farelere enjekte edilerek gözlem yapılması da öneriliyordu. 'Yüksek risk nedeniyle reddedildi'Grup, teklifin tam finansman için reddedildiğini, ancak kapının kısmi finansman için açık bırakıldığını söyledi.Ret gerekçesinde ise, "Peter Daszak liderliğindeki önerilen projenin yerel toplulukları riske atacağı açık" denilerek, öneri yapan ekibin 'virüsü artırmanın veya hava yoluyla bırakmanın tehlikelerini gerektiği gibi düşünmediği' belirtildi. DRASTIC tarafından yapılan açıklamada, "Hibe teklifi, bilimsel makaleler aracılığıyla halihazırda kamuya açık olan bazı araştırma unsurlarının yanı sıra, daha önce hiç kamuya açıklanmamış diğer unsurları da içermektedir" denildi. Çin'den izin çıkması üzerine 14 Ocak'ta Vuhan'a giden Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) ekibi, 2 haftalık karantina süresinin dolmasının ardından, hayvan salgın hastalıkları merkezi, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı olarak yıllardır yarasalardaki koronavirüs tipleri üzerinde araştırmalar yapan Viroloji Enstitüsü'nü ziyaret etmiş, yaban hayvan satışı da yapılan Huanan pazarında incelemelerde bulunmuştu.DSÖ uzmanlarından Embarek, "Virüs, aralıkta (2019) Vuhan'da yaygın şekilde dolaşıyordu" demişse de yetkililer salgının arkasındaki herhangi bir teoriyi şimdiye kadar dışlamadı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104218/82/1042188200_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_5712b7d971ea7a76a2f3d79194a09d77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
koronavirüs

'Çinli araştırmacılar koronavirüsü yarasalara salıvermek için hibe teklifinde bulunmuş'

14:23 22.09.2021
© AFP 2021 / STRÇin-Koronavirüs-Vuhan
Çin-Koronavirüs-Vuhan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© AFP 2021 / STR
Abone ol
Dünyanın dört bir yanından Kovid-19 salgınının kökenlerini araştıran bilim adamları tarafından kurulan DRASTIC grubu, Çinli bilim insanlarının pandemiden bir yıl önce koronavirüsleri yarasalara salıvermek için hibe teklifinde bulunduklarını açıkladı.
Koronavirüsün kökeni ve sebebine ilişkin birçok çalışma hala devam ederken, internet tabanlı DRASTIC grubu konuyla ilgili tartışma yaratan belgelere ulaştıklarını duyurdu.
Telegraph gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan bir kaynak tarafından DRASTIC grubuna verilen belgelerde, Çinli araştırmacıların 2018'de, koronavirüsün 'kimerik spike proteinlerini' içeren, cilde nüfuz eden nanoparçacıkları Çin'in Yunnan bölgesindeki mağara yarasalarına salıvermek için hibe teklifinde bulundukları iddia edildi.

'ABD'li STK ve Çin birlikte çalıştı'

Grubun belgelere dayandırdığı bilgilere göre, ABD merkezli sivil toplum kuruluşu EcoHealth Alliance da 'son derecek tehlikeli' araştırmayı yürütmek amacıyla Vuhan Viroloji Enstitüsü (WIV) ile birlikte çalıştı.
Buna göre iki grup, araştırmayı gerçekleştirmek için, Amerikan ordusu tarafından kullanılmak üzere, yeni teknolojiler üretmekle sorumlu ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı bir devlet kurumu olan Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı'na (DARPA) hibe başvurusunda bulundu.
EcoHealth Alliance'ın başkanı Zoolog Peter Daszak tarafından sunulan DEFUSE isimli projede Vuhan Viroloji Enstitüsü tarafından toplanan ölümcül kimerik yarasa koronavirüslerin farelere enjekte edilerek gözlem yapılması da öneriliyordu.

'Yüksek risk nedeniyle reddedildi'

Grup, teklifin tam finansman için reddedildiğini, ancak kapının kısmi finansman için açık bırakıldığını söyledi.
Ret gerekçesinde ise, "Peter Daszak liderliğindeki önerilen projenin yerel toplulukları riske atacağı açık" denilerek, öneri yapan ekibin 'virüsü artırmanın veya hava yoluyla bırakmanın tehlikelerini gerektiği gibi düşünmediği' belirtildi.
DRASTIC tarafından yapılan açıklamada, "Hibe teklifi, bilimsel makaleler aracılığıyla halihazırda kamuya açık olan bazı araştırma unsurlarının yanı sıra, daha önce hiç kamuya açıklanmamış diğer unsurları da içermektedir" denildi.
Çin'den izin çıkması üzerine 14 Ocak'ta Vuhan'a giden Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) ekibi, 2 haftalık karantina süresinin dolmasının ardından, hayvan salgın hastalıkları merkezi, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı olarak yıllardır yarasalardaki koronavirüs tipleri üzerinde araştırmalar yapan Viroloji Enstitüsü'nü ziyaret etmiş, yaban hayvan satışı da yapılan Huanan pazarında incelemelerde bulunmuştu.
DSÖ uzmanlarından Embarek, "Virüs, aralıkta (2019) Vuhan'da yaygın şekilde dolaşıyordu" demişse de yetkililer salgının arkasındaki herhangi bir teoriyi şimdiye kadar dışlamadı.
001002
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:32Yeni araştırma ortaya koydu: Meğer Mars'ın kaderi baştan belliymiş
15:31Mersin'de çevreyi rahatsız eden 2 bin 139 araç trafikten men edildi
15:27Barcelona Teknik Direktörü Koeman, taraftarlara sabır çağrısında bulundu
15:20Hıncal Uluç'tan Erdoğan'a çağrı: 'Lütfen Başkan lütfen, şu Acun'u çağır, ne olur?'
15:10Tunç Soyer: Gençlerimiz için iki ilçede yurt kiraladık
14:38Bolu Valiliği'nden göçmenlere uyarılar: 'Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun'
14:36Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Kovid-19 salgınının muhtemel bitişi için tarih verdi
14:35ABD anaakım medyasından Bidenların aile boyu gücü kötüye kullanıp yolsuzluk yapmasına dair ilk kitap
14:25Spor yazarı Alp Ulagay anlattı: Türkiye neden futbolcu yetiştiremiyor?
14:24Baraj kurudu, 40 yıl önce su altında kalan Bodrum-İzmir yolu ortaya çıktı
14:23'Çinli araştırmacılar koronavirüsü yarasalara salıvermek için hibe teklifinde bulunmuş'
14:18Denizaltı krizinin tarafları Çin ve Avustralya: Hangisinin filosu daha güçlü?
14:04'İmam nikahı' kıyılan kız çocuğunu tabancayla kafasından vurdu, intihar süsü vermeye çalıştı
13:58Sağanak sonrası fındık ırmağa aktı
13:58Veyis Ateş: Üstüme bir çamur atıldı ve ben bunu temizleyeceğim
13:553 kez müebbet hapse çarptırılan 'Çakal Carlos' tekrar hakim karşısında
13:52Türk İlaç: 50 milyon doz Sputnik Light üretimi için yetkilendirildik
13:45Selçuk Bayraktar: Gayretimiz uçan araba teknolojisini geliştirmek
13:40Kremlin: Erdoğan’ın Kırım açıklaması nedeniyle üzüntü duyduk
13:36Ev sahiplerinin en fazla yapacağı zam yüzdesi belli oldu