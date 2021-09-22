https://tr.sputniknews.com/20210922/cinli-arastirmacilar-koronavirusu-yarasalara-salivermek-icin-hibe-teklifinde-bulunmus--1049141453.html

'Çinli araştırmacılar koronavirüsü yarasalara salıvermek için hibe teklifinde bulunmuş'

'Çinli araştırmacılar koronavirüsü yarasalara salıvermek için hibe teklifinde bulunmuş'

Dünyanın dört bir yanından Kovid-19 salgınının kökenlerini araştıran bilim adamları tarafından kurulan DRASTIC grubu, Çinli bilim insanlarının pandemiden bir... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T14:23+0300

2021-09-22T14:23+0300

2021-09-22T14:23+0300

koronavirüs

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Koronavirüsün kökeni ve sebebine ilişkin birçok çalışma hala devam ederken, internet tabanlı DRASTIC grubu konuyla ilgili tartışma yaratan belgelere ulaştıklarını duyurdu. Telegraph gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan bir kaynak tarafından DRASTIC grubuna verilen belgelerde, Çinli araştırmacıların 2018'de, koronavirüsün 'kimerik spike proteinlerini' içeren, cilde nüfuz eden nanoparçacıkları Çin'in Yunnan bölgesindeki mağara yarasalarına salıvermek için hibe teklifinde bulundukları iddia edildi.'ABD'li STK ve Çin birlikte çalıştı'Grubun belgelere dayandırdığı bilgilere göre, ABD merkezli sivil toplum kuruluşu EcoHealth Alliance da 'son derecek tehlikeli' araştırmayı yürütmek amacıyla Vuhan Viroloji Enstitüsü (WIV) ile birlikte çalıştı. Buna göre iki grup, araştırmayı gerçekleştirmek için, Amerikan ordusu tarafından kullanılmak üzere, yeni teknolojiler üretmekle sorumlu ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı bir devlet kurumu olan Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı'na (DARPA) hibe başvurusunda bulundu. EcoHealth Alliance'ın başkanı Zoolog Peter Daszak tarafından sunulan DEFUSE isimli projede Vuhan Viroloji Enstitüsü tarafından toplanan ölümcül kimerik yarasa koronavirüslerin farelere enjekte edilerek gözlem yapılması da öneriliyordu. 'Yüksek risk nedeniyle reddedildi'Grup, teklifin tam finansman için reddedildiğini, ancak kapının kısmi finansman için açık bırakıldığını söyledi.Ret gerekçesinde ise, "Peter Daszak liderliğindeki önerilen projenin yerel toplulukları riske atacağı açık" denilerek, öneri yapan ekibin 'virüsü artırmanın veya hava yoluyla bırakmanın tehlikelerini gerektiği gibi düşünmediği' belirtildi. DRASTIC tarafından yapılan açıklamada, "Hibe teklifi, bilimsel makaleler aracılığıyla halihazırda kamuya açık olan bazı araştırma unsurlarının yanı sıra, daha önce hiç kamuya açıklanmamış diğer unsurları da içermektedir" denildi. Çin'den izin çıkması üzerine 14 Ocak'ta Vuhan'a giden Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) ekibi, 2 haftalık karantina süresinin dolmasının ardından, hayvan salgın hastalıkları merkezi, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı olarak yıllardır yarasalardaki koronavirüs tipleri üzerinde araştırmalar yapan Viroloji Enstitüsü'nü ziyaret etmiş, yaban hayvan satışı da yapılan Huanan pazarında incelemelerde bulunmuştu.DSÖ uzmanlarından Embarek, "Virüs, aralıkta (2019) Vuhan'da yaygın şekilde dolaşıyordu" demişse de yetkililer salgının arkasındaki herhangi bir teoriyi şimdiye kadar dışlamadı.

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koronavirüs