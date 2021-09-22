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Cinsel saldırı suçundan ceza alan Uğur Arda Aydın'la ilgili İBB'den açıklama
Cinsel saldırı suçundan ceza alan Uğur Arda Aydın'la ilgili İBB'den açıklama
İBB Şehir Tiyatroları, cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırılan oyuncu Uğur Arda Aydın ile mevcut çalışmalarını durdurdu. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T17:16+0300
2021-09-22T17:16+0300
yaşam
şehir tiyatroları
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul sözleşmesi
uğur arda aydın
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda meslektaşları Mana Alkoy ve Nazife Aksoy'u taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan oyuncu Uğur Arda Aydın, 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. İBB Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, karar sonrasında Arda Aydın ile mevcut çalışmaların durdurulduğu kaydedildi.Açıklamada, İBB'nin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları ile ilgili çalışmalarda öncü çalışmalar yaptığı belirtilerek şöyle denildi:"İBB Şehir Tiyatroları, tiyatroda her türlü tacizi, mobbingi, şiddeti hem sahnelerinde sahnelenen oyunlarda hem çalışma ortamında önlemek için duyarlı bir tutum benimsemeyi ilke edinmiştir. Farkındalık yaratmak için kurum içinde somut çalışmalar yürütmekte, bu konuda birçok sanat kurumuna da örnek olmayı vaat etmiş bir tiyatro politikası çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Söz konusu durum tarafımıza iletildiği andan itibaren gerekli süreçler tarafımızdan başlatılmıştır. Davanın takipçisi olmaya ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.İBB olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları ile ilgili çalışmalarda öncü çalışmalar yapmakta ve bu konuda sadece istihdam değil, kadınların ve kız çocukların güçlendirilmesi ile ilgili de var gücümüzle çalışmaktayız. Şehir Tiyatroları oyuncusu Arda Aydın ile ilgili süreci şeffaf bir biçimde takip ediyoruz. Konunun ortaya çıkması ile İBB hemen iç mekanizmalarını çalıştırmış ve Teftiş Kurulumuz, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Süreci yakından takip ettik etmeye de devam edeceğiz. Duruşma sonucunda Arda Aydın ile mevcut çalışmalarımızı durdurduğumuzu ifade etmek isteriz. İstanbul Sözleşmesi'ne inanan ve takip eden bir kurum olarak her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna saygı ile duyururuz."
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şehir tiyatroları, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul sözleşmesi, uğur arda aydın

Cinsel saldırı suçundan ceza alan Uğur Arda Aydın'la ilgili İBB'den açıklama

17:16 22.09.2021
© İHA / İREM DEMİR - SEMA DEMİR Uğur Arda Aydın
Uğur Arda Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© İHA / İREM DEMİR - SEMA DEMİR
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İBB Şehir Tiyatroları, cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırılan oyuncu Uğur Arda Aydın ile mevcut çalışmalarını durdurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda meslektaşları Mana Alkoy ve Nazife Aksoy'u taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan oyuncu Uğur Arda Aydın, 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.
İBB Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, karar sonrasında Arda Aydın ile mevcut çalışmaların durdurulduğu kaydedildi.
Açıklamada, İBB'nin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları ile ilgili çalışmalarda öncü çalışmalar yaptığı belirtilerek şöyle denildi:
"İBB Şehir Tiyatroları, tiyatroda her türlü tacizi, mobbingi, şiddeti hem sahnelerinde sahnelenen oyunlarda hem çalışma ortamında önlemek için duyarlı bir tutum benimsemeyi ilke edinmiştir. Farkındalık yaratmak için kurum içinde somut çalışmalar yürütmekte, bu konuda birçok sanat kurumuna da örnek olmayı vaat etmiş bir tiyatro politikası çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Söz konusu durum tarafımıza iletildiği andan itibaren gerekli süreçler tarafımızdan başlatılmıştır. Davanın takipçisi olmaya ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.
İBB olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları ile ilgili çalışmalarda öncü çalışmalar yapmakta ve bu konuda sadece istihdam değil, kadınların ve kız çocukların güçlendirilmesi ile ilgili de var gücümüzle çalışmaktayız. Şehir Tiyatroları oyuncusu Arda Aydın ile ilgili süreci şeffaf bir biçimde takip ediyoruz. Konunun ortaya çıkması ile İBB hemen iç mekanizmalarını çalıştırmış ve Teftiş Kurulumuz, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Süreci yakından takip ettik etmeye de devam edeceğiz. Duruşma sonucunda Arda Aydın ile mevcut çalışmalarımızı durdurduğumuzu ifade etmek isteriz. İstanbul Sözleşmesi'ne inanan ve takip eden bir kurum olarak her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna saygı ile duyururuz."
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