https://tr.sputniknews.com/20210922/cinsel-saldiri-sucundan-ceza-alan-ugur-arda-aydinla-ilgili-ibbden-aciklama-1049148651.html

Cinsel saldırı suçundan ceza alan Uğur Arda Aydın'la ilgili İBB'den açıklama

Cinsel saldırı suçundan ceza alan Uğur Arda Aydın'la ilgili İBB'den açıklama

İBB Şehir Tiyatroları, cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırılan oyuncu Uğur Arda Aydın ile mevcut çalışmalarını durdurdu. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T17:16+0300

2021-09-22T17:16+0300

2021-09-22T17:16+0300

yaşam

şehir tiyatroları

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

istanbul sözleşmesi

uğur arda aydın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049114379_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_9727e6e1b396ab7cbfe36dd2bf59b5b1.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda meslektaşları Mana Alkoy ve Nazife Aksoy'u taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan oyuncu Uğur Arda Aydın, 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. İBB Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, karar sonrasında Arda Aydın ile mevcut çalışmaların durdurulduğu kaydedildi.Açıklamada, İBB'nin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları ile ilgili çalışmalarda öncü çalışmalar yaptığı belirtilerek şöyle denildi:"İBB Şehir Tiyatroları, tiyatroda her türlü tacizi, mobbingi, şiddeti hem sahnelerinde sahnelenen oyunlarda hem çalışma ortamında önlemek için duyarlı bir tutum benimsemeyi ilke edinmiştir. Farkındalık yaratmak için kurum içinde somut çalışmalar yürütmekte, bu konuda birçok sanat kurumuna da örnek olmayı vaat etmiş bir tiyatro politikası çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Söz konusu durum tarafımıza iletildiği andan itibaren gerekli süreçler tarafımızdan başlatılmıştır. Davanın takipçisi olmaya ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.İBB olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları ile ilgili çalışmalarda öncü çalışmalar yapmakta ve bu konuda sadece istihdam değil, kadınların ve kız çocukların güçlendirilmesi ile ilgili de var gücümüzle çalışmaktayız. Şehir Tiyatroları oyuncusu Arda Aydın ile ilgili süreci şeffaf bir biçimde takip ediyoruz. Konunun ortaya çıkması ile İBB hemen iç mekanizmalarını çalıştırmış ve Teftiş Kurulumuz, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Süreci yakından takip ettik etmeye de devam edeceğiz. Duruşma sonucunda Arda Aydın ile mevcut çalışmalarımızı durdurduğumuzu ifade etmek isteriz. İstanbul Sözleşmesi'ne inanan ve takip eden bir kurum olarak her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna saygı ile duyururuz."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

şehir tiyatroları, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul sözleşmesi, uğur arda aydın