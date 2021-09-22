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Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta BM binası içindeki Göbeklitepe Anıtı’nı gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta BM binası içindeki Göbeklitepe Anıtı’nı gezdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) binası içindeki Göbeklitepe Anıtı’nı gezdi. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T00:22+0300
2021-09-22T00:22+0300
2021-09-22T00:26+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
new york
göbeklitepe
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76'ıncı Genel Kurulu toplantısına katılımının ardından BM binası içerisinde yer alan Göbeklitepe Anıtı’nı gezdi. Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe Şanlıurfa'da bulunuyor.
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recep tayyip erdoğan, new york, göbeklitepe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta BM binası içindeki Göbeklitepe Anıtı’nı gezdi 00:22 22.09.2021 (güncellendi: 00:26 22.09.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) binası içindeki Göbeklitepe Anıtı’nı gezdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Birleşmiş Milletler (BM) 76'ıncı Genel Kurulu
toplantısına katılımının ardından BM binası içerisinde yer alan
Göbeklitepe Anıtı’nı
gezdi.
Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe Şanlıurfa'da bulunuyor.