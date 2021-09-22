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Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile New York'ta görüşüyor. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T21:09+0300
2021-09-22T21:09+0300
2021-09-22T21:17+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
gianni infantino
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.
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recep tayyip erdoğan, gianni infantino
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü
21:09 22.09.2021 (güncellendi: 21:17 22.09.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile New York'ta görüşüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.