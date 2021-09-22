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Denizaltı krizinin tarafları Çin ve Avustralya: Hangisinin filosu daha güçlü?
14:18 22.09.2021 (güncellendi: 14:31 22.09.2021)
© AP Photo / Guang NiuÇin - denizaltı
© AP Photo / Guang Niu
ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan denizaltı anlaşmasının ardından Çin’den söz konusu anlaşmanın Hint-Pasifik Okyanusu’ndaki barışı tehdit ettiği uyarısı geldi. Bu durum, 'Avustralya ile Çin deniz filosu arasındaki güç dengesi nedir?' sorusunu gündeme getirdi.
Çin, ABD ile İngiltere’nin desteğiyle Avustralya’ya nükleer denizaltı üretme ve tedarik etme imkanı sağlayacağını belirtilen AUKUS anlaşmasına tepki göstererek, söz konusu anlaşmanın Hint-Pasifik Okyanusu’ndaki barışa tehdit oluşturacağını vurguladı.
Pekin’den yapılan açıklamada, bölgedeki silahlanma yarışının hızlanarak devam edeceği konusunda uyarıda bulunularak, ABD ve İngiltere’nin jeopolitik kazanımlar elde etmek için nükleer silahları kullanmaya çalıştığı ifade edildi.
Çin; karadan, denizden ve havadan nükleer silah kullanmasını sağlayan nükleer caydırıcılık üçlüsüne sahip ülkeler arasında yer alırken, Avustralya’nın ise nükleer silahları bulunmuyor. Ancak AUKUS'un imzalanması sayesinde Avustraliya, nükleer denizaltına sahip olarak az sayıdaki ülkelerden biri olacak.
Bu durum, Çin filosu ile Avustralya filosu arasında güç dengesi gündeme getirdi. 'Global Firepower' web sitesine göre Çin, dünyanın en büyük denizaltı gücüne sahip ülkeker arasında yer alırken, Avustralya filosu dünyanın en güçlü 47. filosu değerlendiriliyor.
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأسترالي بعد أزمة الغواصات النووية: https://t.co/NTq8cjlLbS via @sputnik_ar— Alla Almutairi (علاء المطيري) (@allawahab) September 19, 2021
Çin filosunun gücü
Dünyanın en güçlü üçüncü ordusuna sahip olan Çin, savaş filosu dünyada ilk sırada yer alıyor.
Çin filosunda iki uçak gemisi, 50 muhrip, 46 fırkateyn ve 72 korvetten oluşan 777 deniz birimi bulunuyor.
Çin, 79 denizaltı ile dünyada birinci sırada yer alıyor.
Çin’in 123 devriye gemisi ve 36 deniz mayın tarama gemisi bulunuyor.
Deniz birimlerine ek olarak, Çin filosunda uçak gemilerine inip kalkabilen savaş uçakları filoları da var.
Avustralya filosunun gücü
Dünyanın en güçlü 140 ordusu arasında 19. sırada bulunan Avustralya, filo bakımından 47. sırada yer alıyor.
Avustralya filosunda iki helikopter gemisi, 3 muhrip ve 8 fırkateyn dahil olmak üzere 48 deniz birimi bulunuyor.
Avustralya filosu şu anda 13 devriye gemisi ve 6 deniz mayın tarama gemisine ek olarak 6 denizaltıya sahiptir.
AUKUS güvenlik ortaklığı anlaşması
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 16 Eylül’de düzenledikleri sanal ortamdaki toplantının ardından yayımladıkları ortak bildiride, "AUKUS" adlı yeni bir güvenlik ortaklığının başlatıldığını duyurmuştu.
Bildiride, Avustralya Kraliyet Donanmasının nükleer enerjili denizaltılar edinmesini sağlamak için bu ülkenin destekleneceği belirtilmişti.
Avustralya'nın sahip olacağı nükleer enerjili denizaltıların, Hint-Pasifik'te istikrarı destekleyeceği ve anlaşmaya taraf olan ülkelerin ortak değerleri ile çıkarlarına katkı sunmak için kullanılacağı ifade edilmişti.
Anlaşmanın, Hint-Pasifik bölgesinde Çin'in büyüyen askeri varlığına karşı yapıldığı açıklanmıştı.
Yeni ortaklık anlaşması, aynı zamanda, Avustralya hükümetinin Fransız firmasıyla 2016 yılında imzaladığı ve 12 denizaltı yapılmasını öngören toplam 90 milyar dolarlık Fransız tasarımlı denizaltı projesinin sonunu getirdi.