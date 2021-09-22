https://tr.sputniknews.com/20210922/denizalti-krizinin-taraflari-cin-ve-avustralya-hangisinin-filosu-daha-guclu-1049141026.html

Denizaltı krizinin tarafları Çin ve Avustralya: Hangisinin filosu daha güçlü?

Denizaltı krizinin tarafları Çin ve Avustralya: Hangisinin filosu daha güçlü?

ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan denizaltı anlaşmasının ardından Çin’den söz konusu anlaşmanın Hint-Pasifik Okyanusu’ndaki barışı tehdit ettiği... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T14:18+0300

2021-09-22T14:18+0300

2021-09-22T14:31+0300

dünya

çin

ingiltere

avustralya

ordu

filo

aukus

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Çin, ABD ile İngiltere’nin desteğiyle Avustralya’ya nükleer denizaltı üretme ve tedarik etme imkanı sağlayacağını belirtilen AUKUS anlaşmasına tepki göstererek, söz konusu anlaşmanın Hint-Pasifik Okyanusu’ndaki barışa tehdit oluşturacağını vurguladı.Pekin’den yapılan açıklamada, bölgedeki silahlanma yarışının hızlanarak devam edeceği konusunda uyarıda bulunularak, ABD ve İngiltere’nin jeopolitik kazanımlar elde etmek için nükleer silahları kullanmaya çalıştığı ifade edildi.Çin; karadan, denizden ve havadan nükleer silah kullanmasını sağlayan nükleer caydırıcılık üçlüsüne sahip ülkeler arasında yer alırken, Avustralya’nın ise nükleer silahları bulunmuyor. Ancak AUKUS'un imzalanması sayesinde Avustraliya, nükleer denizaltına sahip olarak az sayıdaki ülkelerden biri olacak.Bu durum, Çin filosu ile Avustralya filosu arasında güç dengesi gündeme getirdi. 'Global Firepower' web sitesine göre Çin, dünyanın en büyük denizaltı gücüne sahip ülkeker arasında yer alırken, Avustralya filosu dünyanın en güçlü 47. filosu değerlendiriliyor.Çin filosunun gücüAvustralya filosunun gücüAUKUS güvenlik ortaklığı anlaşmasıAvustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 16 Eylül’de düzenledikleri sanal ortamdaki toplantının ardından yayımladıkları ortak bildiride, "AUKUS" adlı yeni bir güvenlik ortaklığının başlatıldığını duyurmuştu.Bildiride, Avustralya Kraliyet Donanmasının nükleer enerjili denizaltılar edinmesini sağlamak için bu ülkenin destekleneceği belirtilmişti.Avustralya'nın sahip olacağı nükleer enerjili denizaltıların, Hint-Pasifik'te istikrarı destekleyeceği ve anlaşmaya taraf olan ülkelerin ortak değerleri ile çıkarlarına katkı sunmak için kullanılacağı ifade edilmişti.Anlaşmanın, Hint-Pasifik bölgesinde Çin'in büyüyen askeri varlığına karşı yapıldığı açıklanmıştı.Yeni ortaklık anlaşması, aynı zamanda, Avustralya hükümetinin Fransız firmasıyla 2016 yılında imzaladığı ve 12 denizaltı yapılmasını öngören toplam 90 milyar dolarlık Fransız tasarımlı denizaltı projesinin sonunu getirdi.

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çin, ingiltere, avustralya, ordu, filo, aukus