https://tr.sputniknews.com/20210922/deva-partisine-silahli-saldirida-2-gozalti-1049160902.html

DEVA Partisi'ne silahlı saldırıda 2 gözaltı

DEVA Partisi'ne silahlı saldırıda 2 gözaltı

Arnavutköy'de DEVA Partisi ilçe teşkilatının da bulunduğu binaya silahla ateş edilmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T23:22+0300

2021-09-22T23:22+0300

2021-09-22T23:22+0300

yaşam

istanbul

silahlı saldırı

arnavutköy

deva partisi

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Caddesi’nde yer alan alt katında bir iş yeri, üst katında DEVA Partisi ilçe teşkilatının bulunduğu binaya silahla ateş edildiği hatırlatıldı.Olayın failleri olduğu değerlendirilen T.T ve D.K'nın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı belirtilen açıklamada, şüpheli T.T'nin 39 ayrı suçtan, D.K'nın ise 5 ayrı suçtan kayıtları olduğu kaydedildi.Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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istanbul, silahlı saldırı, arnavutköy, deva partisi