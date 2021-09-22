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https://tr.sputniknews.com/20210922/direge-carpip-takla-atan-arac-baska-aracin-uzerine-dustu-aractakiler-yara-almadan-kurtuldu-1049129714.html
Direğe çarpıp takla atan araç, başka aracın üzerine düştü: Araçtakiler yara almadan kurtuldu
Direğe çarpıp takla atan araç, başka aracın üzerine düştü: Araçtakiler yara almadan kurtuldu
İstanbul Sultangazi’de aydınlatma direğine çarpan bir otomobil, takla atıp başka bir aracın üzerine düştü. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T06:22+0300
2021-09-22T06:22+0300
2021-09-22T06:21+0300
yaşam
istanbul
trafik kazası
sultangazi
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İstanbul Sultangazi’de seyir halindeyken sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine aydınlatma direğine çarpan bir otomobil, takla atıp başka bir aracın üzerine düştü. Çevredeki güvenlik kamerasının kaydettiği kazadan, sürücü ve yanındaki arkadaşı yara almadan kurtuldu.
https://tr.sputniknews.com/20210910/kopege-carpmamak-icin-otomobiliyle-takla-atti-1048800673.html
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istanbul, trafik kazası, sultangazi
Direğe çarpıp takla atan araç, başka aracın üzerine düştü: Araçtakiler yara almadan kurtuldu
İstanbul Sultangazi’de aydınlatma direğine çarpan bir otomobil, takla atıp başka bir aracın üzerine düştü.
İstanbul Sultangazi’de seyir halindeyken sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine
aydınlatma direğine çarpan bir otomobil, takla atıp başka bir aracın üzerine düştü.
Çevredeki güvenlik kamerasının kaydettiği kazadan, sürücü ve yanındaki arkadaşı
yara almadan kurtuldu.