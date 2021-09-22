https://tr.sputniknews.com/20210922/direge-carpip-takla-atan-arac-baska-aracin-uzerine-dustu-aractakiler-yara-almadan-kurtuldu-1049129714.html

Direğe çarpıp takla atan araç, başka aracın üzerine düştü: Araçtakiler yara almadan kurtuldu

Direğe çarpıp takla atan araç, başka aracın üzerine düştü: Araçtakiler yara almadan kurtuldu

İstanbul Sultangazi’de aydınlatma direğine çarpan bir otomobil, takla atıp başka bir aracın üzerine düştü. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T06:22+0300

2021-09-22T06:22+0300

2021-09-22T06:21+0300

yaşam

istanbul

trafik kazası

sultangazi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1049129689_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c38cdd807d089d2389c1bd8d422784a1.jpg

İstanbul Sultangazi’de seyir halindeyken sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine aydınlatma direğine çarpan bir otomobil, takla atıp başka bir aracın üzerine düştü. Çevredeki güvenlik kamerasının kaydettiği kazadan, sürücü ve yanındaki arkadaşı yara almadan kurtuldu.

https://tr.sputniknews.com/20210910/kopege-carpmamak-icin-otomobiliyle-takla-atti-1048800673.html

istanbul

sultangazi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, trafik kazası, sultangazi