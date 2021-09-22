https://tr.sputniknews.com/20210922/dogan-kuban-hayatini-kaybetti-1049151374.html

Doğan Kuban hayatını kaybetti

Doğan Kuban hayatını kaybetti

Türkiye ve İstanbul’un mimari tarihi açısından önemli çalışmalara atan Prof. Dr. Doğan Kuban 95 yaşında hayatını kaybetti. Prof. Kuban, Cumhurbaşkanlığı... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T18:22+0300

2021-09-22T18:22+0300

2021-09-22T18:24+0300

yaşam

mimar

doğan kuban

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1049151248_0:25:801:475_1920x0_80_0_0_3567c067126df9a3b1feb28d37871235.jpg

1950’lerde İtalya’ya giderek Rönesans mimarlığı üzerinde çalışan Doğan Kuban, 1973-76 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde dekanlık yaptı.1926 yılında Paris’te doğdu. 1949 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni bitirdikten sonra fakültenin Mimarlık Tarihi Kürsüsü’ne asistan oldu.1950’lerde İtalya’ya giderek Rönesans mimarlığı üzerinde çalışan Kuban, 1962’de Fullbright bursuyla konuk öğretim görevlisi olarak ABD’deki Michigan Üniversitesi’nde bulundu.Kuban, 1960’lar ve 70’lerde belli süreler boyunca Harvard Üniversitesi’nin bursuyla Washington D.C.’deki Dumbarton Oaks Araştırma Kütüphanesi ve Koleksiyonu’nda çalıştı. 1965 yılında 'Anadolu Türk Mimarlığının Kaynak ve Sorunları' adlı çalışmasıyla profesör oldu.1973-76 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde dekanlık yaptı. İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü’nün kurulması için çalıştı. 1974’te kuruluşu tamamlanan enstitünün başkanlığını yürüttü.Ağa Han Mimarlık Ödülü Yürütme Komitesi üyesi oldu. Türk, İslam, Anadolu mimarlığı ve sanatını konu alan kitaplar ve makaleler yayımladı. Çalışmalarında, Türk sanat ve mimarlığının özgün bir yaratı alanı olarak görülmesi gerektiğini öne sürdü.2019'da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri çerçevesinde 'Mimarlık” ödülünün “Türk mimarisinin geçmişine yönelik kuramsal ve kavramsal çalışmaları, restorasyon faaliyetleri, İslam mimarisi içinde Türk eserlerinin kimliğini vurgulayan görüşleri ve bu konulara dair yazdığı kitapları dolayısıyla” Doğan Kuban’a verilmesi kararlaştırıldı.CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Doğan Kuban'ın vefatıyla ilgili olarak, "Doğan Kuban. Üretken bir yaşam. Büyük bir aydın. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağolsun." dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mimar, doğan kuban