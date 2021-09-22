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https://tr.sputniknews.com/20210922/elon-musk-spacexin-sivil-murettebatli-ucusunda-tuvalet-sorunu-yasandigini-acikladi-1049133301.html
Musk'tan uzayda tuvalet açıklaması
Musk'tan uzayda tuvalet açıklaması
Tesla CEO'su Elon Musk, SpaceX'le uzaya gönderdiği sivillerin tuvalet sorunu yaşadıklarını açıkladı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T10:51+0300
2021-09-22T10:51+0300
2021-09-22T10:54+0300
dünya
spacex
elon musk
tesla
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Tesla CEO'su Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından uzaya gönderilen turistlerin tuvalet sorunu yaşadıklarını açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Musk, uzay turistlerinin üç günlük uçuşta tuvalet problemi yaşadıklarını ancak bunun bir sonraki uçuşta düzeltileceğini söyledi.Bir sosyal medya kullanıcısının uçuşta ısıtmalı tuvalet olup olmadığını sorması üzerine Musk, "Bu uçuşta bazı zorluklar yaşadık, kesinlikle düzeltilecek" dedi.
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spacex, elon musk, tesla
Musk'tan uzayda tuvalet açıklaması 10:51 22.09.2021 (güncellendi: 10:54 22.09.2021)
Tesla CEO'su Elon Musk, SpaceX'le uzaya gönderdiği sivillerin tuvalet sorunu yaşadıklarını açıkladı.
Tesla CEO'su Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından uzaya gönderilen turistlerin tuvalet sorunu yaşadıklarını açıkladı.
Twitter hesabından açıklama yapan Musk, uzay turistlerinin üç günlük uçuşta tuvalet problemi yaşadıklarını ancak bunun bir sonraki uçuşta düzeltileceğini söyledi.
Bir sosyal medya kullanıcısının uçuşta ısıtmalı tuvalet olup olmadığını sorması üzerine Musk,
"Bu uçuşta bazı zorluklar yaşadık, kesinlikle düzeltilecek" dedi.