https://tr.sputniknews.com/20210922/elon-musk-spacexin-sivil-murettebatli-ucusunda-tuvalet-sorunu-yasandigini-acikladi-1049133301.html

Musk'tan uzayda tuvalet açıklaması

Musk'tan uzayda tuvalet açıklaması

Tesla CEO'su Elon Musk, SpaceX'le uzaya gönderdiği sivillerin tuvalet sorunu yaşadıklarını açıkladı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T10:51+0300

2021-09-22T10:51+0300

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dünya

spacex

elon musk

tesla

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Tesla CEO'su Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından uzaya gönderilen turistlerin tuvalet sorunu yaşadıklarını açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Musk, uzay turistlerinin üç günlük uçuşta tuvalet problemi yaşadıklarını ancak bunun bir sonraki uçuşta düzeltileceğini söyledi.Bir sosyal medya kullanıcısının uçuşta ısıtmalı tuvalet olup olmadığını sorması üzerine Musk, "Bu uçuşta bazı zorluklar yaşadık, kesinlikle düzeltilecek" dedi.

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spacex, elon musk, tesla