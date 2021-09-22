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Elvis Presley hakkında casusluk iddiası
Elvis Presley hakkında casusluk iddiası
Dünyaca ünlü Rock'n Roll şarkıcısı Elvis Presley’nin, Vietnam Savaşı’na karşı çıkan Beatles’ın üyesi John Lennon’u gözetleyerek ABD eski Başkanı Nixon’a rapor... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T12:22+0300
2021-09-22T12:21+0300
dünya
john lennon
elvis presley
casus
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İngiliz müzik sunucusu Bob Harris, ABD eski Başkanı Richard Nixon’ın iktidarı sırasında, Rock’n Roll kralı olarak bilinen Elvis Presley’e casusluk yaptırdığını iddia etti. Harris, Nixon’ın 1970’li yıllarda Elvis Presley’den ünlü İngiliz müzik grubu Beatles’ın üyesi olan John Lennon’ı gözetlemesini istediğini öne sürdü. Rockonteurs adlı radyo programında konuşan Harris, Vietnam Savaşı karşıtı görüşleri nedeniyle John Lennon’dan nefret eden Nixon’ın Elvis Presley’den New York’ta yaşarken kendisi için casusluk yapmasını istediğini söyledi.NTV'nin haberine göre, Lennon’ın bir dönem telefonunun dinlendiğini ve her yerde takip edildiğini söylediğine dikkat çeken Harris, “Takip edildiğini açıkladığında bunlar kulağa Lennon’ın hayal gücünün bir ürünü gibi geldi ama doğruydu” dedi.Harris, John Lennon’ın New York’ta kapana kısıldığını ve ülkesi İngiltere’ye dönerse Nixon nedeniyle bir daha ABD’ye dönemeyeceğini bildiğini de belirtti.Nixon’ın Elvis Presley ile çok yakın arkadaş olduğunu vurgulayan Harris, “Nixon, Presley’den Lennon hakkında toplayabildiği kadar çok bilgi toplamasını istemişti” dedi.Harris, Presley’nin 1965’te Los Angeles’ta Lennon ile ilk kez bir araya geldiğinde, ondan ilk görüşte nefret ettiğini belirterek ilişkilerinin küskün bir rekabete dönüştüğünü ifade etti.Harris, “Lennon için bu, çok hayal kırıklığı yaratan bir durumdu, çünkü Presley’nin şarkılarını çok seviyordu, ancak onun sağcı güneyli bir bağnaz olduğunu keşfetmek onun için büyük bir şoktu” dedi. Harris, bu nedenle Presley’nin Lennon için casusluk yapmayı kabul ettiğini söyledi. Elvis Presley 1977’de, Nixon 1994’te öldü. John Lennon ise 1980’de New York’ta öldürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20210914/louis-armstrong-cia-ajani-olarak-kullanildi-iddiasi-bilseydi-dehsete-duserdi-1048887832.html
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john lennon, elvis presley, casus

Elvis Presley hakkında casusluk iddiası

12:22 22.09.2021
© AP PhotoElvis Presley
Elvis Presley - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© AP Photo
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Dünyaca ünlü Rock'n Roll şarkıcısı Elvis Presley’nin, Vietnam Savaşı’na karşı çıkan Beatles’ın üyesi John Lennon’u gözetleyerek ABD eski Başkanı Nixon’a rapor verdiği iddia edildi.
İngiliz müzik sunucusu Bob Harris, ABD eski Başkanı Richard Nixon’ın iktidarı sırasında, Rock’n Roll kralı olarak bilinen Elvis Presley’e casusluk yaptırdığını iddia etti. Harris, Nixon’ın 1970’li yıllarda Elvis Presley’den ünlü İngiliz müzik grubu Beatles’ın üyesi olan John Lennon’ı gözetlemesini istediğini öne sürdü. Rockonteurs adlı radyo programında konuşan Harris, Vietnam Savaşı karşıtı görüşleri nedeniyle John Lennon’dan nefret eden Nixon’ın Elvis Presley’den New York’ta yaşarken kendisi için casusluk yapmasını istediğini söyledi.
NTV'nin haberine göre, Lennon’ın bir dönem telefonunun dinlendiğini ve her yerde takip edildiğini söylediğine dikkat çeken Harris, “Takip edildiğini açıkladığında bunlar kulağa Lennon’ın hayal gücünün bir ürünü gibi geldi ama doğruydu” dedi.
Harris, John Lennon’ın New York’ta kapana kısıldığını ve ülkesi İngiltere’ye dönerse Nixon nedeniyle bir daha ABD’ye dönemeyeceğini bildiğini de belirtti.
Nixon’ın Elvis Presley ile çok yakın arkadaş olduğunu vurgulayan Harris, “Nixon, Presley’den Lennon hakkında toplayabildiği kadar çok bilgi toplamasını istemişti” dedi.
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Harris, Presley’nin 1965’te Los Angeles’ta Lennon ile ilk kez bir araya geldiğinde, ondan ilk görüşte nefret ettiğini belirterek ilişkilerinin küskün bir rekabete dönüştüğünü ifade etti.
Harris, “Lennon için bu, çok hayal kırıklığı yaratan bir durumdu, çünkü Presley’nin şarkılarını çok seviyordu, ancak onun sağcı güneyli bir bağnaz olduğunu keşfetmek onun için büyük bir şoktu” dedi. Harris, bu nedenle Presley’nin Lennon için casusluk yapmayı kabul ettiğini söyledi. Elvis Presley 1977’de, Nixon 1994’te öldü. John Lennon ise 1980’de New York’ta öldürüldü.
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