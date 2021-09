https://tr.sputniknews.com/20210922/elvis-presley-hakkinda-casusluk-iddiasi-1049136539.html

Elvis Presley hakkında casusluk iddiası

Elvis Presley hakkında casusluk iddiası

Dünyaca ünlü Rock'n Roll şarkıcısı Elvis Presley’nin, Vietnam Savaşı’na karşı çıkan Beatles’ın üyesi John Lennon’u gözetleyerek ABD eski Başkanı Nixon’a rapor... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T12:22+0300

2021-09-22T12:22+0300

2021-09-22T12:21+0300

dünya

john lennon

elvis presley

casus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103964/43/1039644356_0:185:2067:1348_1920x0_80_0_0_eb4116a56145639eff973ef1f13f70dd.jpg

İngiliz müzik sunucusu Bob Harris, ABD eski Başkanı Richard Nixon’ın iktidarı sırasında, Rock’n Roll kralı olarak bilinen Elvis Presley’e casusluk yaptırdığını iddia etti. Harris, Nixon’ın 1970’li yıllarda Elvis Presley’den ünlü İngiliz müzik grubu Beatles’ın üyesi olan John Lennon’ı gözetlemesini istediğini öne sürdü. Rockonteurs adlı radyo programında konuşan Harris, Vietnam Savaşı karşıtı görüşleri nedeniyle John Lennon’dan nefret eden Nixon’ın Elvis Presley’den New York’ta yaşarken kendisi için casusluk yapmasını istediğini söyledi.NTV'nin haberine göre, Lennon’ın bir dönem telefonunun dinlendiğini ve her yerde takip edildiğini söylediğine dikkat çeken Harris, “Takip edildiğini açıkladığında bunlar kulağa Lennon’ın hayal gücünün bir ürünü gibi geldi ama doğruydu” dedi.Harris, John Lennon’ın New York’ta kapana kısıldığını ve ülkesi İngiltere’ye dönerse Nixon nedeniyle bir daha ABD’ye dönemeyeceğini bildiğini de belirtti.Nixon’ın Elvis Presley ile çok yakın arkadaş olduğunu vurgulayan Harris, “Nixon, Presley’den Lennon hakkında toplayabildiği kadar çok bilgi toplamasını istemişti” dedi.Harris, Presley’nin 1965’te Los Angeles’ta Lennon ile ilk kez bir araya geldiğinde, ondan ilk görüşte nefret ettiğini belirterek ilişkilerinin küskün bir rekabete dönüştüğünü ifade etti.Harris, “Lennon için bu, çok hayal kırıklığı yaratan bir durumdu, çünkü Presley’nin şarkılarını çok seviyordu, ancak onun sağcı güneyli bir bağnaz olduğunu keşfetmek onun için büyük bir şoktu” dedi. Harris, bu nedenle Presley’nin Lennon için casusluk yapmayı kabul ettiğini söyledi. Elvis Presley 1977’de, Nixon 1994’te öldü. John Lennon ise 1980’de New York’ta öldürüldü.

https://tr.sputniknews.com/20210914/louis-armstrong-cia-ajani-olarak-kullanildi-iddiasi-bilseydi-dehsete-duserdi-1048887832.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

john lennon, elvis presley, casus