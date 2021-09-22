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En fazla kazanan futbolcu Cristiano Ronaldo
En fazla kazanan futbolcu Cristiano Ronaldo
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu yıl en çok kazanan futbolcular listesinde ilk... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T11:45+0300
2021-09-22T11:55+0300
yaşam
cristiano ronaldo
lionel messi
neymar
futbol
forbes
manchester united
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Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılarak eski takımı Manchester United'a dönen 36 yaşındaki Ronaldo, 125 milyon dolarla 2021 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 110 milyon dolar kazancıyla Ronaldo'nun ardından ikinciliği elde etti.Paris Saint-Germain takımında forma giyen Brezilyalı Neymar, 95 milyon dolar geliriyle üçüncü sıraya yerleşti.Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:
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cristiano ronaldo, lionel messi, neymar, futbol, forbes, manchester united

En fazla kazanan futbolcu Cristiano Ronaldo

11:45 22.09.2021 (güncellendi: 11:55 22.09.2021)
© Manchester UnitedCristiano Ronaldo, Manchester United
Cristiano Ronaldo, Manchester United - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© Manchester United
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu yıl en çok kazanan futbolcular listesinde ilk sırada yer aldı.
Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılarak eski takımı Manchester United'a dönen 36 yaşındaki Ronaldo, 125 milyon dolarla 2021 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.
Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 110 milyon dolar kazancıyla Ronaldo'nun ardından ikinciliği elde etti.
Paris Saint-Germain takımında forma giyen Brezilyalı Neymar, 95 milyon dolar geliriyle üçüncü sıraya yerleşti.
Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:
1.
Cristiano Ronaldo - Manchester United - 125 milyon dolar
2.
Lionel Messi - PSG - 110 milyon dolar
3.
Neymar - PSG - 95 milyon dolar
4.
Kylian Mbappe - PSG - 43 milyon dolar
5.
Muhammed Salah - Liverpool 41 milyon dolar
6.
Robert Lewandowski - Bayern Münih - 35 milyon dolar
7.
Andres Iniesta - Vissel Kobe - 35 milyon dolar
8.
Paul Pogba - Manchester United - 34 milyon dolar
9.
Gareth Bale - Real Madrid - 32 milyon dolar
10.
Eden Hazard - Real Madrid - 29 milyon dolar
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