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Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin yeni gelişme: Uyuşturucu bulundu
Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin yeni gelişme: Uyuşturucu bulundu
Ankara'da Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada; Ümitcan Uygun, Dilan C., Furkan G. ve Esra Hankulu'nun kanında uyuşturucu bulundu 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T12:24+0300
2021-09-22T12:24+0300
2021-09-22T12:24+0300
türkiye
ankara
cinayet
soruşturma
ümitcan uygun
esra hankulu
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Ankara'da, Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olay gecesi evde bulunan Ümitcan Uygun, Dilan C., Furkan G. ile Hankulu’nun kanında uyuşturucu madde tespit edildi. Hankulu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için, soruşturma dosyası İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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ankara, cinayet, soruşturma, ümitcan uygun, esra hankulu
Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin yeni gelişme: Uyuşturucu bulundu
Ankara'da Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada; Ümitcan Uygun, Dilan C., Furkan G. ve Esra Hankulu'nun kanında uyuşturucu bulundu
Ankara'da
, Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olay gecesi
evde bulunan Ümitcan Uygun
, Dilan C., Furkan G. ile Hankulu’nun kanında uyuşturucu madde tespit edildi.
Hankulu’nun
kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için, soruşturma dosyası İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.