https://tr.sputniknews.com/20210922/esra-hankulunun-olumune-iliskin-yeni-gelisme-uyusturucu-bulundu-1049136695.html

Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin yeni gelişme: Uyuşturucu bulundu

Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin yeni gelişme: Uyuşturucu bulundu

Ankara'da Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada; Ümitcan Uygun, Dilan C., Furkan G. ve Esra Hankulu'nun kanında uyuşturucu bulundu 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T12:24+0300

2021-09-22T12:24+0300

2021-09-22T12:24+0300

türkiye

ankara

cinayet

soruşturma

ümitcan uygun

esra hankulu

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Ankara'da, Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olay gecesi evde bulunan Ümitcan Uygun, Dilan C., Furkan G. ile Hankulu’nun kanında uyuşturucu madde tespit edildi. Hankulu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için, soruşturma dosyası İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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ankara, cinayet, soruşturma, ümitcan uygun, esra hankulu