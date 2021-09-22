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Filipinler'de başkent Manila'nin belediye başkanı, devlet başkanlığına adaylığını açıkladı
Filipinler'de başkent Manila'nin belediye başkanı, devlet başkanlığına adaylığını açıkladı
Filipinler'de başkent Manila'nın belediye başkanı Isko Moreno, gelecek yılki seçimlerde Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin koltuğu için aday olacağını söyledi. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T12:02+0300
2021-09-22T12:14+0300
filipinler
rodrigo duterte
isko moreno
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Daha önce temizlik işçisi olarak çalışan ve sonra oyunculuk yapan Moreno, adaylığını kamuoyuna açıklamadan önce AP'ye değerlendirmelerde bulundu. ,Moreno, 9 Mayıs seçimlerini kazanması halinde hala devam eden koronavirüs salgınının yanı sıra uzun süredir etkili olan yoksullukla mücadeleyi ve demokrasiyi teşvik edeceğini söyledi. Bu görevin sevilmekle değil, zor kararlar ve fedakarlıklar yapmakla ilgili olduğunu dile getiren Moreno, "Manila iki yıldan kısa süre içinde çürümüş ve ezilmiş bir şehirden, hızlı eylem, hızlı karar verme, geçmişe takılıp kalmadan yola devam etmemiz sayesinde rekabetçi ve çok gelişmiş bir başkent olarak yeniden ortaya çıktı" ifadesini kullandı. Moreno, başkan yardımcısını Kovid-19 salgınına odaklanabilmek adına doktor seçtiğini, kazanırlarsa ekonomik toparlanma çabalarına öncülük edeceklerini söyledi. Adaylığını, büyüdüğü yerin yakınındaki devlet okulunda yaptığı konuşmada açıklayan Moreno'nun yanında, seçime birlikte katılacağı 16 milyondan fazla takipçisi olan Facebook hesabında Filipinlilere tıbbi tavsiyelerde bulunan kardiyolog Willie Ong yer aldı. Duterte yönetiminin Kovid-19 ile mücadele yöntemlerini eleştiren Moreno, konuşmasında, adaylığının kazanma hırsından kaynaklanmadığını, ülkenin üzücü durumunun kendisini buna ittiğini belirtti. Moreno, "Tüm alçak gönüllülüğümle yurttaşlarıma duyuruyorum, mayıs ayında lütfen Filipinler devlet başkanlığına adaylığımı kabul edin" dedi.
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filipinler, rodrigo duterte, isko moreno

Filipinler'de başkent Manila'nin belediye başkanı, devlet başkanlığına adaylığını açıkladı

12:02 22.09.2021 (güncellendi: 12:14 22.09.2021)
© AFP 2021 / NOEL CELISIsko Moreno
Isko Moreno - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© AFP 2021 / NOEL CELIS
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Filipinler'de başkent Manila'nın belediye başkanı Isko Moreno, gelecek yılki seçimlerde Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin koltuğu için aday olacağını söyledi.
Daha önce temizlik işçisi olarak çalışan ve sonra oyunculuk yapan Moreno, adaylığını kamuoyuna açıklamadan önce AP'ye değerlendirmelerde bulundu. ,
Moreno, 9 Mayıs seçimlerini kazanması halinde hala devam eden koronavirüs salgınının yanı sıra uzun süredir etkili olan yoksullukla mücadeleyi ve demokrasiyi teşvik edeceğini söyledi.
Bu görevin sevilmekle değil, zor kararlar ve fedakarlıklar yapmakla ilgili olduğunu dile getiren Moreno, "Manila iki yıldan kısa süre içinde çürümüş ve ezilmiş bir şehirden, hızlı eylem, hızlı karar verme, geçmişe takılıp kalmadan yola devam etmemiz sayesinde rekabetçi ve çok gelişmiş bir başkent olarak yeniden ortaya çıktı" ifadesini kullandı.
Moreno, başkan yardımcısını Kovid-19 salgınına odaklanabilmek adına doktor seçtiğini, kazanırlarsa ekonomik toparlanma çabalarına öncülük edeceklerini söyledi.
Adaylığını, büyüdüğü yerin yakınındaki devlet okulunda yaptığı konuşmada açıklayan Moreno'nun yanında, seçime birlikte katılacağı 16 milyondan fazla takipçisi olan Facebook hesabında Filipinlilere tıbbi tavsiyelerde bulunan kardiyolog Willie Ong yer aldı.
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Duterte yönetiminin Kovid-19 ile mücadele yöntemlerini eleştiren Moreno, konuşmasında, adaylığının kazanma hırsından kaynaklanmadığını, ülkenin üzücü durumunun kendisini buna ittiğini belirtti. Moreno, "Tüm alçak gönüllülüğümle yurttaşlarıma duyuruyorum, mayıs ayında lütfen Filipinler devlet başkanlığına adaylığımı kabul edin" dedi.
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