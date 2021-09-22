https://tr.sputniknews.com/20210922/fox-news-bidenin-konusmasi-teslimiyet-olarak-kabul-edilebilir-1049160662.html

Fox News: Biden’ın konuşması teslimiyet olarak kabul edilebilir

Fox News: Biden’ın konuşması teslimiyet olarak kabul edilebilir

Fox News sunucusu Laura Ingraham, ABD Başkanı Joe Biden’in BM Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmanın, ‘sonsuz teslimiyet’ politikasına bağlı olduğunu... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T23:10+0300

2021-09-22T23:10+0300

2021-09-22T23:10+0300

dünya

joe biden

fox news

birleşmiş milletler (bm)

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‘Ingraham Angle’ adlı monoloğunda, ABD Başkanı Joe Biden’in, BM Genel Kurul konuşması için 'zevksiz' ve 'küreselci' nitelendirmesinde bulunan sunucu, “Dünyayı ABD’nin önüne koydu” ifadesini kullandı.Eleştirisinde, Biden’ın, dünyanın dört bir yanındaki insanların ortak başarılarıyla ilgili sözlerinin, Amerikalıların mali ve sosyal durumlarıyla çeliştiğini kaydeden Laura Ingraham, Kovid-19 kaynaklı yüksek ölüm oranı, Meksika sınırındaki göçmen krizi, enflasyon ve işsizlik gibi sorunlardan ABD liderini sorumlu tuttu.Ingraham’ın programına katılan Arkansas Senatörü Cumhuriyetçi Tom Cotton de Biden’in BM Genel Kurul toplantısındaki konuşmasından memnun olmadığını belirterek ülke liderinin soğuk savaşla ilgili sözlerinin ABD’yi dünya toplumunun gözünde küçük düşürdüğünü söyledi.Cotton, “Bu konuşma, Birleşmiş Milletler içinde yaşanan rezaletti. Joe Biden, BM’ne girerek Sam Amca’nın sırtına dev bir ‘Bana tekme at’ işaretini yapıştırdı” diye konuştu.

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joe biden, fox news, birleşmiş milletler (bm)