Fox News: Biden’ın konuşması teslimiyet olarak kabul edilebilir

‘Ingraham Angle’ adlı monoloğunda, ABD Başkanı Joe Biden’in, BM Genel Kurul konuşması için 'zevksiz' ve 'küreselci' nitelendirmesinde bulunan sunucu, “Dünyayı ABD’nin önüne koydu” ifadesini kullandı.Eleştirisinde, Biden’ın, dünyanın dört bir yanındaki insanların ortak başarılarıyla ilgili sözlerinin, Amerikalıların mali ve sosyal durumlarıyla çeliştiğini kaydeden Laura Ingraham, Kovid-19 kaynaklı yüksek ölüm oranı, Meksika sınırındaki göçmen krizi, enflasyon ve işsizlik gibi sorunlardan ABD liderini sorumlu tuttu.Ingraham’ın programına katılan Arkansas Senatörü Cumhuriyetçi Tom Cotton de Biden’in BM Genel Kurul toplantısındaki konuşmasından memnun olmadığını belirterek ülke liderinin soğuk savaşla ilgili sözlerinin ABD’yi dünya toplumunun gözünde küçük düşürdüğünü söyledi.Cotton, “Bu konuşma, Birleşmiş Milletler içinde yaşanan rezaletti. Joe Biden, BM’ne girerek Sam Amca’nın sırtına dev bir ‘Bana tekme at’ işaretini yapıştırdı” diye konuştu.
Fox News sunucusu Laura Ingraham, ABD Başkanı Joe Biden’in BM Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmanın, ‘sonsuz teslimiyet’ politikasına bağlı olduğunu bir kez daha tüm dünyaya hatırlattığını belirtti.
‘Ingraham Angle’ adlı monoloğunda, ABD Başkanı Joe Biden’in, BM Genel Kurul konuşması için 'zevksiz' ve 'küreselci' nitelendirmesinde bulunan sunucu, “Dünyayı ABD’nin önüne koydu” ifadesini kullandı.
Eleştirisinde, Biden’ın, dünyanın dört bir yanındaki insanların ortak başarılarıyla ilgili sözlerinin, Amerikalıların mali ve sosyal durumlarıyla çeliştiğini kaydeden Laura Ingraham, Kovid-19 kaynaklı yüksek ölüm oranı, Meksika sınırındaki göçmen krizi, enflasyon ve işsizlik gibi sorunlardan ABD liderini sorumlu tuttu.
Ingraham’ın programına katılan Arkansas Senatörü Cumhuriyetçi Tom Cotton de Biden’in BM Genel Kurul toplantısındaki konuşmasından memnun olmadığını belirterek ülke liderinin soğuk savaşla ilgili sözlerinin ABD’yi dünya toplumunun gözünde küçük düşürdüğünü söyledi.
Cotton, “Bu konuşma, Birleşmiş Milletler içinde yaşanan rezaletti. Joe Biden, BM’ne girerek Sam Amca’nın sırtına dev bir ‘Bana tekme at’ işaretini yapıştırdı” diye konuştu.