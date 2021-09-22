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Fransa'daki Türk cinayetinde yeni gelişme: Telefonla son görüştüğü kişi aranıyor
Fransa'daki Türk cinayetinde yeni gelişme: Telefonla son görüştüğü kişi aranıyor
Fransa'nın Rennes şehrindeki Apigné göletinde cansız bedeni bulunan 29 yaşındaki Manisalı Türk genci Muhyettin Aydın cinayeti ile ilgili soruşturma sürüyor... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T09:51+0300
2021-09-22T09:51+0300
yaşam
fransa
polis
gölet
cinayet
gurbetçi
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29 yaşındaki Muhyettin Aydın, gölete atılmadan önce 100'e yakın bıçak darbesi ile öldürüldü, elleri mavi naylon bir iple bağlandıktan sonra vücudu bir taşa bağlanarak suya atıldı. Fransız polisi, cinayet soruşturmasını tüm detaylarıyla titizlikle yürüterek katil zanlısına ulaşmaya çalışıyor.Vücuduna ağır beton blok bağlanmışSabah'tan Şerif Can'ın haberine göre, Fransa Rennes'in güney batısındaki Apigné göletinde bulunan cesedin, bir süredir kayıp olarak aranan gurbetçi Muhyettin Aydın'a ait olduğu ortaya çıktı. 29 yaşındaki gurbetçi, sabah yürüyüşü yapan Fransız vatandaşların cesedi görerek yetkililere haber vermesi ile bulundu. Polisin yaptığı incelemeye göre, gölette bulunan cesedin ellerinin arkadan bağlandığı ve vücuduna ağır bir beton blok bağlandığı tespit edildi. Rennes Cumhuriyet Savcısı Philippe Astruc, gurbetçiye yapılan otopsinin ardından olayın cinayet olduğunu açıkladı. 3 çocuk babası olan Aydın'ın ailesi de kendisinden haber alamayınca polise başvurmuş ve arama çalışması başlatmıştı.Telefon görüşmesinden sonra haber alınamadıFransa'nın kuzeyinde Saint Nicolas yerleşim merkezinde yaşayan Sabahattin Aydın, kardeşi Muhyettin Aydın'ın geçtiğimiz 3 Eylül 2021'den beri kayıp olduğunu ve kendisine ulaşamadıklarını bildirerek 7 Eylül 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Çağrı Merkezi'ne ve Nant Başkonsolosluğu'na başvuru yaptı. Durum hakkında yerel polisle de irtibata geçen Aydın, kayıp ilanı verdi. Sabahattin Aydın, kardeşinin 3 Eylül Cuma günü Rennes'deki akrabalarını ziyaret ettiğini, akrabalarıyla birlikte bir kafeye gittiklerini, gece 11-12 civarı gelen bir telefon üzerine mekandan ayrıldığını ve o saatten beri kendisinden haber alınamadığını söyledi. Sabahattin Aydın, 1 hafta sonra kardeşinin acı haberini aldı.Vücudunda 100'e yakın bıçak darbesiRennes şehrindeki Apigné göletinde adli polis tarafından 10 Eylül 2021'de öğle saatlerinde 29 yaşlarında bir erkek cesedi bulunduğu, kurbanın Fransa'nın kuzeyindeki Lille şehrinde yaşayan ve birkaç günlüğüne Blosne'deki arkadaşlarını ziyarete gelen bir Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Rennes Cumhuriyet Savcısı Philippe Astruc'e göre, genç gurbetçi Apigné göletine atılmadan önce öldürüldü, elleri mavi naylon bir iple bağlandı ve vücudu bir taşa bağlanarak suya atıldı. Ayrıca gurbetçinin vücudunun çeşitli yerlerinde 100 kadar bıçak darbesi nedeniyle çeşitli yaralar bulunduğu, Rennes Savcılığı'nın cinayet soruşturması başlattığı, olayın fail veya faillerinin kimliğinin tespiti üzerine yoğunlaşacağı belirtildi.
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fransa, polis, gölet, cinayet, gurbetçi

Fransa'daki Türk cinayetinde yeni gelişme: Telefonla son görüştüğü kişi aranıyor

09:51 22.09.2021
© REUTERS / Christian HartmannFransız polisi
Fransız polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / Christian Hartmann
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Fransa'nın Rennes şehrindeki Apigné göletinde cansız bedeni bulunan 29 yaşındaki Manisalı Türk genci Muhyettin Aydın cinayeti ile ilgili soruşturma sürüyor. Kardeşi Sabahattin Aydın, ağabeyinden 3 Eylül gece 11-12'den beri haber alınamadığını söyledi. Fransız yetkililer Muhyettin Aydın'ın son görüştüğü kişiyi arıyor.
29 yaşındaki Muhyettin Aydın, gölete atılmadan önce 100'e yakın bıçak darbesi ile öldürüldü, elleri mavi naylon bir iple bağlandıktan sonra vücudu bir taşa bağlanarak suya atıldı. Fransız polisi, cinayet soruşturmasını tüm detaylarıyla titizlikle yürüterek katil zanlısına ulaşmaya çalışıyor.

Vücuduna ağır beton blok bağlanmış

Sabah'tan Şerif Can'ın haberine göre, Fransa Rennes'in güney batısındaki Apigné göletinde bulunan cesedin, bir süredir kayıp olarak aranan gurbetçi Muhyettin Aydın'a ait olduğu ortaya çıktı.
29 yaşındaki gurbetçi, sabah yürüyüşü yapan Fransız vatandaşların cesedi görerek yetkililere haber vermesi ile bulundu. Polisin yaptığı incelemeye göre, gölette bulunan cesedin ellerinin arkadan bağlandığı ve vücuduna ağır bir beton blok bağlandığı tespit edildi. Rennes Cumhuriyet Savcısı Philippe Astruc, gurbetçiye yapılan otopsinin ardından olayın cinayet olduğunu açıkladı.
3 çocuk babası olan Aydın'ın ailesi de kendisinden haber alamayınca polise başvurmuş ve arama çalışması başlatmıştı.

Telefon görüşmesinden sonra haber alınamadı

Fransa'nın kuzeyinde Saint Nicolas yerleşim merkezinde yaşayan Sabahattin Aydın, kardeşi Muhyettin Aydın'ın geçtiğimiz 3 Eylül 2021'den beri kayıp olduğunu ve kendisine ulaşamadıklarını bildirerek 7 Eylül 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Çağrı Merkezi'ne ve Nant Başkonsolosluğu'na başvuru yaptı.
Durum hakkında yerel polisle de irtibata geçen Aydın, kayıp ilanı verdi. Sabahattin Aydın, kardeşinin 3 Eylül Cuma günü Rennes'deki akrabalarını ziyaret ettiğini, akrabalarıyla birlikte bir kafeye gittiklerini, gece 11-12 civarı gelen bir telefon üzerine mekandan ayrıldığını ve o saatten beri kendisinden haber alınamadığını söyledi. Sabahattin Aydın, 1 hafta sonra kardeşinin acı haberini aldı.

Vücudunda 100'e yakın bıçak darbesi

Rennes şehrindeki Apigné göletinde adli polis tarafından 10 Eylül 2021'de öğle saatlerinde 29 yaşlarında bir erkek cesedi bulunduğu, kurbanın Fransa'nın kuzeyindeki Lille şehrinde yaşayan ve birkaç günlüğüne Blosne'deki arkadaşlarını ziyarete gelen bir Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı.
Rennes Cumhuriyet Savcısı Philippe Astruc'e göre, genç gurbetçi Apigné göletine atılmadan önce öldürüldü, elleri mavi naylon bir iple bağlandı ve vücudu bir taşa bağlanarak suya atıldı. Ayrıca gurbetçinin vücudunun çeşitli yerlerinde 100 kadar bıçak darbesi nedeniyle çeşitli yaralar bulunduğu, Rennes Savcılığı'nın cinayet soruşturması başlattığı, olayın fail veya faillerinin kimliğinin tespiti üzerine yoğunlaşacağı belirtildi.
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