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FSB, Yekaterinburg'da cihatçı bir hücre evini etkisiz hale getirdi
21:02 22.09.2021 (güncellendi: 21:38 22.09.2021)
© Sputnik / Vladislav SergienkoRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
© Sputnik / Vladislav Sergienko
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Yekaterinburg kentinde göçmenleri teröre yönlendiren, cihatçılardan oluşan bir hücrenin çökertildiğini açıkladı.
Rusya topraklarında faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarına yönelik çalışmalarını sürdüren FSB, bir hücrenin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
FSB, Yekaterinburg'da yakalanan hücre üyelerinin uluslararası terör örgütlerinin ideolojisinin propagandasını yaptığını ve iş göçmenlerini Rusya'da terör suçları işlemeye yönlendirdiğini vurguladı.
FSB, hücrenin Orta Asya ülkelerinin vatandaşlarından oluştuğuna dikkat çekti.
Hücre üyelerinin Ortadoğuda'daki teröristlerin elebaşlarıyla temas kurduğunun tespit edildiğini kaydeden FSB, gözaltına alınan tüm üyeler hakkında soruşturma açıldığının altını çizdi.
FSB, Yekaterinburg'da yakalanan hücre üyelerinin uluslararası terör örgütlerinin ideolojisinin propagandasını yaptığını ve iş göçmenlerini Rusya'da terör suçları işlemeye yönlendirdiğini vurguladı.
FSB, hücrenin Orta Asya ülkelerinin vatandaşlarından oluştuğuna dikkat çekti.
Hücre üyelerinin Ortadoğuda'daki teröristlerin elebaşlarıyla temas kurduğunun tespit edildiğini kaydeden FSB, gözaltına alınan tüm üyeler hakkında soruşturma açıldığının altını çizdi.