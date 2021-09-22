https://tr.sputniknews.com/20210922/galatasaray-kayseride-farkli-kaybetti-1049158222.html
Galatasaray, Kayseri'de farklı kaybetti
Galatasaray, Kayseri'de farklı kaybetti
Süper Lig'de 3 maçtır kazanamayan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 6. hafta maçında Kayserispor'a konuk oldu. Galatasaray maçtan 3-0'lık mağlubiyetle... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T21:56+0300
2021-09-22T21:56+0300
2021-09-22T22:39+0300
yaşam
galatasaray
süper lig
kayserispor
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Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği Galatasaray'ı 3-0 yendi.1. dakikada başlama vuruşunun ardından topu iyi taşıyan Cardoso'nun ortasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emrah Başsan'ın vuruşunda, top auta çıktı.16. dakikada hızlı gelişen Galatarasay atağında Oğulcan Çağlayan'ın sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez gönderdiği sert şutta, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.24. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda rakiplerinden arasından iyi yükselen Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda, sağ direk dibinde pozisyon alan Hosseini son anda topu kornere çelmeyi başardı.39. dakikada sağ taraftan Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda topla buluşan Thiam'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.45. dakikada Mensah'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Emrah Başsan'ın şık vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 2-0.Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdiİkinci yarı51. dakikada ceza sahası içerisinde yüksekten gelen topa röveşata yapmak isteyen Thiam'dan seken top Yedlin'den döndü. VAR odasından gelen uyarı sonucu pozisyonu inceleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, topun Yedlin'in koluna çarptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.53. dakikada penaltıyı kullanan Thiam, meşin yuvarlağı Muslera'nın sağından filelerle buluşturdu: 3-0.63. dakikada Yedlin'in pasında ön direkte topu kontrol eden Mustafa Muhammed'in dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.88. dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta Mustafa Muhammed'in kafayla indirdiği topla altı pas içerisinde buluşan Nelsson'un vuruşunda top auta gitti.Karşılaşma Yukatel Kayserispor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi..
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galatasaray, süper lig, kayserispor
Galatasaray, Kayseri'de farklı kaybetti
21:56 22.09.2021 (güncellendi: 22:39 22.09.2021)
Süper Lig'de 3 maçtır kazanamayan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 6. hafta maçında Kayserispor'a konuk oldu. Galatasaray maçtan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği Galatasaray'ı 3-0 yendi.
1. dakikada başlama vuruşunun ardından topu iyi taşıyan Cardoso'nun ortasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emrah Başsan'ın vuruşunda, top auta çıktı.
16. dakikada hızlı gelişen Galatarasay atağında Oğulcan Çağlayan'ın sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez gönderdiği sert şutta, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.
24. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda rakiplerinden arasından iyi yükselen Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda, sağ direk dibinde pozisyon alan Hosseini son anda topu kornere çelmeyi başardı.
39. dakikada sağ taraftan Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda topla buluşan Thiam'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
45. dakikada Mensah'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Emrah Başsan'ın şık vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi
İkinci yarı
51. dakikada ceza sahası içerisinde yüksekten gelen topa röveşata yapmak isteyen Thiam'dan seken top Yedlin'den döndü. VAR odasından gelen uyarı sonucu pozisyonu inceleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, topun Yedlin'in koluna çarptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
53. dakikada penaltıyı kullanan Thiam, meşin yuvarlağı Muslera'nın sağından filelerle buluşturdu: 3-0.
63. dakikada Yedlin'in pasında ön direkte topu kontrol eden Mustafa Muhammed'in dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
88. dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta Mustafa Muhammed'in kafayla indirdiği topla altı pas içerisinde buluşan Nelsson'un vuruşunda top auta gitti.
Karşılaşma Yukatel Kayserispor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi..