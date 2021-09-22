Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210922/giresunda-kadin-cinayeti-1049129809.html
Giresun'da kadın cinayeti
Giresun'da kadın cinayeti
Giresun'da 43 yaşındaki Şennur Çetin'i öldüren eşi, cinayetin ardından hayatına son verdi. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T06:41+0300
2021-09-22T06:40+0300
yaşam
giresun
kadın cinayeti
açıklama
kadın cinayetleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048910090_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1f1eb04a8739efe9e8bf08d030be62df.jpg
Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan Murat Çetin ile eşi Şennur Çetin arasında tartışma çıktı.Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu Murat Çetin, eşini tabanca ile vurarak öldürdü.Murat Çetin, daha sonra aynı tabancayla kendisini vurarak intihar etti.
giresun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048910090_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_4718c62e9ea02b32f915273da48c2060.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
giresun, kadın cinayeti, açıklama, kadın cinayetleri

Giresun'da kadın cinayeti

06:41 22.09.2021
© İHAOlay yeri, İstanbul, cinayet
Olay yeri, İstanbul, cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© İHA
Abone ol
Giresun'da 43 yaşındaki Şennur Çetin'i öldüren eşi, cinayetin ardından hayatına son verdi.
Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan Murat Çetin ile eşi Şennur Çetin arasında tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu Murat Çetin, eşini tabanca ile vurarak öldürdü.

Murat Çetin, daha sonra aynı tabancayla kendisini vurarak intihar etti.
000010
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:52Kılıçdaroğlu: Erdoğan gidecek, toplum istemiyor artık
07:22OECD'den Türkiye tahmini: Büyüme beklentisi yükseltildi
06:55Sarıgül: Futboldaki ofsayt önemli de, siyasetteki ofsayt önemsiz mi?
06:41Giresun'da kadın cinayeti
06:22Direğe çarpıp takla atan araç, başka aracın üzerine düştü: Araçtakiler yara almadan kurtuldu
06:13İstanbul'da bu yıl bin 753 sürücüye 'çakarlı araç' cezası uygulandı
06:08Kuveyt'te 'çevreci yakıt projesi' çalışmaya başladı
05:43ABD Temsilciler Meclisi'nden borç limitini askıya alacak geçici bütçe tasarısına onay
05:27Nikaragua lideri Ortega, Birleşik Rusya partisinin seçim zaferinden ötürü Putin'i tebrik etti
05:14NASA Başkanı: Roscosmos Başkanı ile yapacağım görüşmenin zamanlaması Kovid-19 pandemisine bağlı
04:30Mısır, Rönesans Barajı konusunda kapsamlı bir anlaşma istiyor
04:16Avustralya'nın Victoria eyaletinde 6.0 büyüklüğünde deprem
04:01Kılıçdaroğlu'ndan dünyadaki 96 sol, sosyal demokrat partiye 'sığınmacı krizi' mektubu
03:55Portekiz Devlet Başkanı: Rusya ile ekonomik kriz, Kovid-19 ve göç konularında işbirliği istiyoruz
03:27ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı: Kripto para birimleri uzun süre geçerli olmayacak
03:15Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Taliban'a yönelik yaptırımların kaldırılması BMGK'nın gündeminde yok
03:06ABD Kongresindeki geçici bütçe görüşmeleri: İsrail'e 1 milyar dolarlık askeri yardım fonu çıkarıldı
03:02İngiltere Dışişleri: Rusya ve Çin Afganistan konusunda uluslararası toplumla birlikte hareket etmeli
02:49İngiltere Başbakanı Johnson, ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi
02:42Maduro'dan Rusya halkına başarıyla gerçekleştirilen Duma seçimleri için tebrik mesajı