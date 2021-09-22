https://tr.sputniknews.com/20210922/giresunda-kadin-cinayeti-1049129809.html

Giresun'da kadın cinayeti

Giresun'da kadın cinayeti

Giresun'da 43 yaşındaki Şennur Çetin'i öldüren eşi, cinayetin ardından hayatına son verdi. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T06:41+0300

2021-09-22T06:41+0300

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yaşam

giresun

kadın cinayeti

açıklama

kadın cinayetleri

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Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan Murat Çetin ile eşi Şennur Çetin arasında tartışma çıktı.Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu Murat Çetin, eşini tabanca ile vurarak öldürdü.Murat Çetin, daha sonra aynı tabancayla kendisini vurarak intihar etti.

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giresun, kadın cinayeti, açıklama, kadın cinayetleri