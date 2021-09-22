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Giresun'da kadın cinayeti
Giresun'da kadın cinayeti
Giresun'da 43 yaşındaki Şennur Çetin'i öldüren eşi, cinayetin ardından hayatına son verdi. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T06:41+0300
2021-09-22T06:41+0300
2021-09-22T06:40+0300
yaşam
giresun
kadın cinayeti
açıklama
kadın cinayetleri
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Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan Murat Çetin ile eşi Şennur Çetin arasında tartışma çıktı.Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu Murat Çetin, eşini tabanca ile vurarak öldürdü.Murat Çetin, daha sonra aynı tabancayla kendisini vurarak intihar etti.
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giresun, kadın cinayeti, açıklama, kadın cinayetleri
Giresun'da kadın cinayeti
Giresun'da 43 yaşındaki Şennur Çetin'i öldüren eşi, cinayetin ardından hayatına son verdi.
Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan Murat Çetin ile eşi Şennur Çetin arasında tartışma çıktı.
Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu Murat Çetin, eşini tabanca ile vurarak öldürdü. Murat Çetin, daha sonra aynı tabancayla kendisini vurarak intihar etti.