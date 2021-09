https://tr.sputniknews.com/20210922/google-oyun-akademisi-turkiyede-turkiye-oyun-kurucular-listesine-tasinacak-1049150233.html

Google Oyun Akademisi Türkiye'de: 'Türkiye oyun kurucular listesine taşınacak'

Google Oyun Akademisi Türkiye'de: 'Türkiye oyun kurucular listesine taşınacak'

Google Türkiye, Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi işbirliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi destekleriyle... 22.09.2021

Google Türkiye, Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi, teknoloji sektörüne özel nitelikli iş gücü yetiştirilmesi için destek sağlayarak Türkiye’nin dijital oyun ve uygulama ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen 'Google Oyun ve Uygulama Akademisi' projesi için güçlerini birleştirdi. Proje ile Türkiye’de değişen işgücü piyasasında talep gören ve hızla büyüyen teknoloji sektöründe gençlerin istihdam edilebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin onlara kazandırılması hedefleniyor.“Google Oyun ve Uygulama Akademisi”, TEKNOFEST 2021 kapsamında Google Türkiye, Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi’nin yanı sıra projeyi destekleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yetkililerinin de katılımıyla gerçekleşen bir panel ile kamuoyuna tanıtıldı.“Google Oyun ve Uygulama Akademisi” ile online olarak erişilebilen eğitimler ve kariyer programları sayesinde bursiyerlere Türkiye’nin her yerinden ve her zaman katılarak öğrenmeye devam fırsatı sağlanması amaçlanıyor. Ücretsiz ve 18-29 yaş aralığındaki herkesin başvurusuna açık olan program kapsamında, geçmişte teknoloji sektörüne ilişkin herhangi eğitim veya deneyim ön koşulu aranmaksızın oyun ve uygulama yazılımı alanında 7 aylık yoğun bir eğitim sunuluyor.'Bu proje Türkiye'yi oyun kurucular listesine taşıyacak'Söz konusu süre içerisinde bursiyerlere teknoloji sektöründe ihtiyaç duyacakları ve kendi kariyerlerini oluşturacak becerileri kazandırmaya yönelik teknik (Flutter Uygulama Geliştirme, Unity Oyun Geliştirme) ve işletme (Teknoloji Girişimciliği, Hukuk, Finans, İnsan Kaynakları) alanındaki kariyer odaklı eğitimlerin yanı sıra yetkinliği uluslararası olarak kabul gören ve ilk kez Türkçe olarak sunulacak Coursera’da yer alan Google Proje Yönetimi Programı’ndan sertifika sahibi olma fırsatı verilecek.Türkiye’de 500 bin yazılımcı hedefine her geçen gün yaklaşıldığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve & T3 Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Fatih Kacır, “Ancak dünyadaki diğer örneklere baktığımız zaman bizim hepsinden daha da hızlı koşmamız, daha yenilikçi işlere imza atmamız gerekiyor. Unutmayalım ki, yepyeni bir dünya ile karşı karşıyayız. Peki biz bu dünyada müşteri mi yoksa oyun kurucu mu olacağız? Bu yıl Teknofest yarışmalarında 40 binden fazla takım sürece dahil oldu ve bu takımların her birinde en az bir yazılımcı yer alıyor. Ben bu yolda atılan diğer adımlar gibi Google Oyun ve Uygulama Akademisi’nin Türkiye’nin oyun kurucular ligine çıkmasına ivme kazandıracağına inanıyorum” diye konuştu.Sosyal ve ekonomik kalkınmayı dijital teknolojilerin kullanımı yoluyla sağlama hedefi doğrultusunda “insan, iş süreçleri ve teknoloji” unsurlarından oluşan bütüncül bir yaklaşımla çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, “Bu sac ayağının en önemli unsuru olan insan alanında, oyun uygulamaları yapabilecek bireyleri yetiştirme hedefiyle bir işbirliğine imza attık” dedi. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:“AB’nin yaptığı bir araştırmaya göre dijital devlet anlamında Türkiye 36 ülke arasında kullanım odaklılık konusunda 4. ülke. Bugün 56.5 milyon kullanıcısı olan çok büyük bir aileyiz. Bu aileyi daha da büyütmek istiyoruz. Bu doğrultuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yapay Zeka stratejimizi açıkladık. 2021-2025 yıllarını kapsayan bu strateji kapsamında bu süreçte 50 bin yapay zeka uzmanı istihdam etmeyi planlıyoruz. Pilot projelerle gençlerin yapay zeka teknolojilerini tanıması ve bunların ötesine geçebilmeleri için ilham vermek istiyoruz.”Google olarak 2006’dan bu yana teknoloji ekosisteminin gelişmesi, milli ve yerli girişimlerin ülkemizde kök salması ve bu yönde nitelikli işgücünün desteklenmesi için 15 yıldır çalıştıklarını belirten Google Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Keteloğlu, Akademi lansmanı ile ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:Kuruldukları 2014 yılından bu yana Türkiye’de girişimcilik kültürünün gelişmesi ve Türkiye’nin global girişimcilik merkezlerinden biri olması için çalıştıklarını belirten Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi:“7 yılda ulaştığımız 24 milyon gence verdiğimiz girişimcilik ve inovasyon ilhamı ile 150’den fazla startup’ın kurulmasına ve dünyanın farklı noktalarında hizmet vermesine katkı sağladık. Her yıl farklı üniversitelerden mezun olacan yaklaşım 8000 bilgisayar ve yazılım mühendisi ülkemiz için yeterli değil. Bu sayı çoğaldıkça inovasyon ve teknoloji de gelişecek, yeni ‘unicorn’lar ortaya çıkacak.”T3 Girişim Merkezi Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Serdar Gürbüz, konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle aktardı:

