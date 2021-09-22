https://tr.sputniknews.com/20210922/harley-davidson-ilk-defa-elektrikli-bisiklet-uretti-yil-sonunda-satisa-sunulacak-1049135459.html

Harley-Davidson ilk defa elektrikli bisiklet üretti: Yıl sonunda satışa sunulacak

Harley-Davidson ilk defa elektrikli bisiklet üretti: Yıl sonunda satışa sunulacak

Harley-Davidson şirketi, yeni ürettikleri elektrikli bisikleti yıl sonunda satışa sunacaklarını açıkladı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T11:54+0300

2021-09-22T11:54+0300

2021-09-22T11:53+0300

dünya

elektrikli bisiklet

harley-davidson

üretim

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Harley-Davidson, markanın 1903 yılından kalma ilk motosikletinden ilham alarak tasarlanan ilk elektrikli bisikleti olan 'Seri 1'i tanıttı.Yıl sonunda satışa sunulacağı öğrenilen bisikletten yalnızca 650 adet üretileceği ve 'yarısının ABD'de satılacağı' belirtildi.'Vintage' görünümünde piyasaya sunulacak bisikletin fiyatı ise henüz açıklanmadı.Şirkete göre, küresel eBisiklet pazarı 2019'da 15 milyar doların üzerinde seyretti ve 2020'den 2025'e kadar yıllık yüzde 6'dan fazla büyümesi bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20180626/bir-harley-davidson-hicbir-zaman-baska-ulkede-uretilmemeli-1034027774.html

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elektrikli bisiklet, harley-davidson, üretim