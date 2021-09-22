https://tr.sputniknews.com/20210922/hazine-ve-maliye-bakani-elvan-tuikin-ozerkligi-guclendi-1049133933.html

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: TÜİK'in özerkliği güçlendi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: TÜİK'in özerkliği güçlendi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) özerkliğinin güçlendiğini söyledi. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T11:15+0300

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ekonomi

lütfi elvan

tüik

özerklik

resmi gazete

talimat

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hakkındaki sorularını yanıtladı.Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre, TÜİK başkan ve yardımcılarını atama ve değiştirme yetkisinin 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Cumhurbaşkanı'na verildiğine işaret eden Elvan, tüm atamaların Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyunun bilgisine hızlıca ve şeffaf bir şekilde sunulduğunu söyledi.Bakan Elvan, TÜİK'in tüm verilerinin bilimsel, ölçülebilir ve dışarıya açık olduğunu belirtirken TÜİK'in talimatla iş yapmadığını ifade etti. Elvan, 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle TÜİK'in güçlendirildiğini, dışarıdan hiç kimsenin talimat veremeyeceği bir yapının güvenceye alındığını söyledi.

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lütfi elvan, tüik, özerklik, resmi gazete, talimat, hazine ve maliye bakanlığı