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Hıncal Uluç'tan Erdoğan'a çağrı: 'Lütfen Başkan lütfen, şu Acun'u çağır, ne olur?'
Hıncal Uluç'tan Erdoğan'a çağrı: 'Lütfen Başkan lütfen, şu Acun'u çağır, ne olur?'
Sabah yazarı Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Avrupa maçlarının yayın hakkını alarak Exxen'den yayınlayan Acun Ilıcalı için çağrıda bulundu. Uluç... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T15:20+0300
2021-09-22T15:22+0300
recep tayyip erdoğan
acun ilıcalı
exxen
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Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç bugünkü köşesinde maç yayınları konusunda eleştirilerini sıraladı.yazısının "Benim spikerim Caner!' başlıklı bölümünde, Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'a Acun Ilıcalı konusunda çağrı yapan Uluç, şu ifadeleri kullandı:"BeIN ucuz adam çalıştırmaktan ölecek.. Tüm deneyimli maç spikerlerini 'pahalı' diye gönderdiler. Şimdi bağırmayı sunuculuk sanan ve bize zaten gördüğümüzü bağıra çağıra anlatanları spiker yaptılar. Yanına bir yorumcu eklemekten de caydılar.Ucuz etin yahnisi..'Kafaaaa' diye yırtınıyor spiker(!)cik.. Yahu kör değilim.. Gördüm kafayı.. Topu boş kale yerine auta atan kim?.Bağırıyorum, 'Onu gördük ulan. Kim, onu söylesene..'Yardımcım Caner kızdığımı görüyor..'Falanca Hıncal Bey' diyor. Demekle kalmıyor. Adamın şeceresini de söylüyor..'Bu sene geldi, falanca takımdan..' Yani yanımda Caner olmasa, maçtan kopacağım, sözde spikere saydırmaktan bir hâl olduğum için..Utan BeIN utan!.BeIN utansın, peki Exxen ne olsun?.Acun'a milyarlar yetmedi. Şimdi de Avrupa maçlarının yayın hakkını almış. Exxen'e abone olmanız yetmiyor. Bir de 'O paket'e abone olacaksınız.500 kâğıt daha..Maçları internet üzerinden yayınlıyor. Ben de UEFA resmi sitesinden dakika dakika maçı anlatan ve yorumlayan resmi görevliyi takip ediyorum ya.. Fark ettim ki, Exxen maçı bir dakika geriden takip ediyor. İnternet yayını nerelerden dolanıp geliyorsa maçı bir dakika geciktiriyor Exxen.. Mesela, Pelkas'ın penaltıyı kaçırdığını ben tabletimde okuduğumda, ekranda Pelkas daha topun başına gelmemişti.Biri 'Penaltı kaçtı galiba' dedi. 'Hıncal Ağbi'nin suratına baksanıza..' Sadece geriden gelse iyi.. Ses ve görüntüler bozuk. Ara ara da ekran donuyor.Haftaya gene Avrupa maçlarımız var. Millet gene ızdırap çekecek.. Hem D-Smart, hem de Digiturk'te kanalları olan Acun bunları kullanmıyor, milyarlarını artırmak için Exxen'i kullanıyor..Peki en büyük eğlencesi futbol izlemek olan halkı düşünen kim olacak bu ülkede?.Futbol Federasyonu mu?.Güldürmeyin beni..Spor Bakanı mı?.Yetkisi yok..Acun'a 'Avrupa maçlarını internetten değil, sahibi olduğun kanallardan ver' diyecek ve dediğini yaptıracak bir tek kişi biliyorum.Kendisi de futboldan gelme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan..Ayrıca bu ülkede işlerin en hızlı sonuca bağlanması, ancak Başkan el koyarsa mümkün oluyor, öğrendik artık..Dünyanın başkenti New York'ta dünyaya meydan okuyan, gökleri delen Türkevi, arkasında Erdoğan olmasa bu kadar zamanda biter miydi, sanırsınız?.Lütfen Başkan lütfen.. Şu Acun'u çağır, ne olur?.
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recep tayyip erdoğan, acun ilıcalı, exxen

Hıncal Uluç'tan Erdoğan'a çağrı: 'Lütfen Başkan lütfen, şu Acun'u çağır, ne olur?'

15:20 22.09.2021 (güncellendi: 15:22 22.09.2021)
© Fotoğraf : TwitterHıncal Uluç
Hıncal Uluç - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Sabah yazarı Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Avrupa maçlarının yayın hakkını alarak Exxen'den yayınlayan Acun Ilıcalı için çağrıda bulundu. Uluç, Erdoğan'a seslenerek, "Lütfen Başkan lütfen.. Şu Acun'u çağır, ne olur?" dedi.
Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç bugünkü köşesinde maç yayınları konusunda eleştirilerini sıraladı.
yazısının "Benim spikerim Caner!' başlıklı bölümünde, Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'a Acun Ilıcalı konusunda çağrı yapan Uluç, şu ifadeleri kullandı:
"BeIN ucuz adam çalıştırmaktan ölecek.. Tüm deneyimli maç spikerlerini 'pahalı' diye gönderdiler. Şimdi bağırmayı sunuculuk sanan ve bize zaten gördüğümüzü bağıra çağıra anlatanları spiker yaptılar. Yanına bir yorumcu eklemekten de caydılar.
Ucuz etin yahnisi..
'Kafaaaa' diye yırtınıyor spiker(!)cik.. Yahu kör değilim.. Gördüm kafayı.. Topu boş kale yerine auta atan kim?.
Bağırıyorum, 'Onu gördük ulan. Kim, onu söylesene..'
Yardımcım Caner kızdığımı görüyor..
'Falanca Hıncal Bey' diyor. Demekle kalmıyor. Adamın şeceresini de söylüyor..
'Bu sene geldi, falanca takımdan..' Yani yanımda Caner olmasa, maçtan kopacağım, sözde spikere saydırmaktan bir hâl olduğum için..
Utan BeIN utan!.
BeIN utansın, peki Exxen ne olsun?.
Acun'a milyarlar yetmedi. Şimdi de Avrupa maçlarının yayın hakkını almış. Exxen'e abone olmanız yetmiyor. Bir de 'O paket'e abone olacaksınız.
500 kâğıt daha..
Maçları internet üzerinden yayınlıyor. Ben de UEFA resmi sitesinden dakika dakika maçı anlatan ve yorumlayan resmi görevliyi takip ediyorum ya.. Fark ettim ki, Exxen maçı bir dakika geriden takip ediyor. İnternet yayını nerelerden dolanıp geliyorsa maçı bir dakika geciktiriyor Exxen.. Mesela, Pelkas'ın penaltıyı kaçırdığını ben tabletimde okuduğumda, ekranda Pelkas daha topun başına gelmemişti.
Biri 'Penaltı kaçtı galiba' dedi. 'Hıncal Ağbi'nin suratına baksanıza..' Sadece geriden gelse iyi.. Ses ve görüntüler bozuk. Ara ara da ekran donuyor.
Haftaya gene Avrupa maçlarımız var. Millet gene ızdırap çekecek.. Hem D-Smart, hem de Digiturk'te kanalları olan Acun bunları kullanmıyor, milyarlarını artırmak için Exxen'i kullanıyor..
Peki en büyük eğlencesi futbol izlemek olan halkı düşünen kim olacak bu ülkede?.
Futbol Federasyonu mu?.
Güldürmeyin beni..
Spor Bakanı mı?.
Yetkisi yok..
Acun'a 'Avrupa maçlarını internetten değil, sahibi olduğun kanallardan ver' diyecek ve dediğini yaptıracak bir tek kişi biliyorum.
Kendisi de futboldan gelme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan..
Ayrıca bu ülkede işlerin en hızlı sonuca bağlanması, ancak Başkan el koyarsa mümkün oluyor, öğrendik artık..
Dünyanın başkenti New York'ta dünyaya meydan okuyan, gökleri delen Türkevi, arkasında Erdoğan olmasa bu kadar zamanda biter miydi, sanırsınız?.
Lütfen Başkan lütfen.. Şu Acun'u çağır, ne olur?.
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