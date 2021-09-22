https://tr.sputniknews.com/20210922/ibb-paylasti-laleliyi-yayalastirdik-cok-da-guzel-oldu-1049156730.html

İBB paylaştı: 'Laleli'yi yayalaştırdık, çok da güzel oldu'

İBB paylaştı: 'Laleli'yi yayalaştırdık, çok da güzel oldu'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce araç trafiğine kapatılan tarihi yarımadanın Laleli semtiyle ilgili paylaşımda bulundu. Laleli'nin... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T21:24+0300

2021-09-22T21:24+0300

2021-09-22T21:24+0300

türkiye

istanbul

laleli

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Laleli'yi yayalaştırdık, çok da güzel oldu" ifadelerine yer verildi.Laleli 17 Ağustos'ta, 10.00-21.00 saatleri arasında resmi, lojistik ve turistik araçlar dışında trafiğe kapatılmıştı. Buna göre, yayalaştırılan cadde ve sokak üzerinde iş yeri ve işletmecileri bulunanlar yükleme, boşaltma ve diğer işlemlerini yalnızca gece 21.00’den sabah 10.00’a kadar gerçekleştirebilecek.

türkiye

istanbul

laleli

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, laleli, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)