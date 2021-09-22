İBB paylaştı: 'Laleli'yi yayalaştırdık, çok da güzel oldu'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Laleli'yi yayalaştırdık, çok da güzel oldu" ifadelerine yer verildi.Laleli 17 Ağustos'ta, 10.00-21.00 saatleri arasında resmi, lojistik ve turistik araçlar dışında trafiğe kapatılmıştı. Buna göre, yayalaştırılan cadde ve sokak üzerinde iş yeri ve işletmecileri bulunanlar yükleme, boşaltma ve diğer işlemlerini yalnızca gece 21.00’den sabah 10.00’a kadar gerçekleştirebilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce araç trafiğine kapatılan tarihi yarımadanın Laleli semtiyle ilgili paylaşımda bulundu. Laleli'nin yayalaştırıldığının hatırlatıldığı paylaşımda, "Laleli'yi yayalaştırdık, çok da güzel oldu" denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Laleli'yi yayalaştırdık, çok da güzel oldu" ifadelerine yer verildi.
Laleli 17 Ağustos'ta, 10.00-21.00 saatleri arasında resmi, lojistik ve turistik araçlar dışında trafiğe kapatılmıştı.
Buna göre, yayalaştırılan cadde ve sokak üzerinde iş yeri ve işletmecileri bulunanlar yükleme, boşaltma ve diğer işlemlerini yalnızca gece 21.00’den sabah 10.00’a kadar gerçekleştirebilecek.