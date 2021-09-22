https://tr.sputniknews.com/20210922/icisleri-bakan-yardimcisi-meral-hanimin-sirtini-sivazladigi-kisi-fetocu-1049149723.html

İçişleri Bakan Yardımcısı: Meral Hanım'ın sırtını sıvazladığı kişi Bylock kullanıcısı eski bir polis

İçişleri Bakan Yardımcısı: Meral Hanım'ın sırtını sıvazladığı kişi Bylock kullanıcısı eski bir polis

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Meral Hanım'ın sırtını sıvazladığı kişi, FETÖ'nün haberleşme aracı Bylock kullanıcılığından ihraç edilmiş eski bir... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T17:47+0300

2021-09-22T17:47+0300

2021-09-22T17:55+0300

türkiye

istanbul

meral akşener

çatalca

esnaf

iyi parti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Çatalca'da esnaf ziyareti yapıyordu. O sırada yanına gelen bir kişi, 1999 yılında açtırdığı Bank Asya hesabından dolayı ihraç edildiğini öne sürdü. Akşener'den KHK'lıların sorunlarını dile getirmesini istedi.İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Meral Hanım'ın sırtını sıvazladığı kişi, FETÖ'nün haberleşme aracı Bylock kullanıcılığından ihraç edilmiş eski bir polis memurudur. Bank Asya ile ilgili hiçbir kaydı yoktur" ifadesini kullandı.

türkiye

istanbul

çatalca

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istanbul, meral akşener, çatalca, esnaf, iyi parti