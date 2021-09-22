İçişleri Bakan Yardımcısı: Meral Hanım'ın sırtını sıvazladığı kişi Bylock kullanıcısı eski bir polis

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Çatalca'da esnaf ziyareti yapıyordu. O sırada yanına gelen bir kişi, 1999 yılında açtırdığı Bank Asya hesabından dolayı ihraç edildiğini öne sürdü. Akşener'den KHK'lıların sorunlarını dile getirmesini istedi.İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Meral Hanım'ın sırtını sıvazladığı kişi, FETÖ'nün haberleşme aracı Bylock kullanıcılığından ihraç edilmiş eski bir polis memurudur. Bank Asya ile ilgili hiçbir kaydı yoktur" ifadesini kullandı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Meral Hanım'ın sırtını sıvazladığı kişi, FETÖ'nün haberleşme aracı Bylock kullanıcılığından ihraç edilmiş eski bir polis memurudur. Bank Asya ile ilgili hiçbir kaydı yoktur" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Çatalca'da esnaf ziyareti yapıyordu. O sırada yanına gelen bir kişi, 1999 yılında açtırdığı Bank Asya hesabından dolayı ihraç edildiğini öne sürdü. Akşener'den KHK'lıların sorunlarını dile getirmesini istedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Meral Hanım'ın sırtını sıvazladığı kişi, FETÖ'nün haberleşme aracı Bylock kullanıcılığından ihraç edilmiş eski bir polis memurudur. Bank Asya ile ilgili hiçbir kaydı yoktur" ifadesini kullandı.
Meral Hanım’ın sırtını sıvazladığı kişi, Fetönün haberleşme aracı bylock kullanıcılığından ihraç edilmiş eski bir polis memurudur. Bank Asya ile ilgili hiçbir kaydı yoktur.Van Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl üç ay mahkumiyet kararı verilmiş tipik,yalancı,bir fetöcüdür.@meral_aksenerpic.twitter.com/ZimPDOuDcy