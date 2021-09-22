https://tr.sputniknews.com/20210922/icisleri-bakani-soylu-ukraynali-mevkidasi-monastyrsky-ile-gorustu-1049151952.html

İçişleri Bakanı Soylu, Ukraynalı mevkidaşı Monastyrsky ile görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, Ukraynalı mevkidaşı Monastyrsky ile görüştü

çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna İçişleri Bakan Denys Monastyrsky ile telefonda görüştü. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T18:39+0300

2021-09-22T18:39+0300

2021-09-22T18:40+0300

ukrayna

yangın

süleyman soylu

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Soylu'nun, görüşmede, yaz aylarında Türkiye'de yaşanan yangın felaketinde Ukrayna tarafından gösterilen destek ve dayanışma için teşekkürlerini ilettiği belirtildi.Soylu'nun ayrıca, içişleri bakanlıkları arasındaki iş birliği ve eş güdüm faaliyetlerinin, iki ülke ilişkileri açısından önemli olduğunu kaydettiği aktarılan açıklamada, "Görüşmede, terörle mücadele, göç ve güvenlik gibi alanlarda yürütülen iş birliği konuları ile güncel gelişmeler de değerlendirildi." ifadesi kullanıldı.

ukrayna

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ukrayna, yangın, süleyman soylu