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İngiltere Dışişleri: Rusya ve Çin Afganistan konusunda uluslararası toplumla birlikte hareket etmeli
İngiltere Dışişleri: Rusya ve Çin Afganistan konusunda uluslararası toplumla birlikte hareket etmeli
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Afganistan'ın 'terör cenneti' haline gelmesine engel olma konusunda Rusya ile Çin'i, Taliban ile ilişkilerde uluslararası... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul oturumunda dışişleri bakanlarının Genel Sekreter Antonio Guterres ile yapacağı toplantı öncesinde Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban örgütüne yönelik izlenecek yaklaşıma dair değerlendirmede bulundu.Basın mensuplarına konuşan Truss, "Afganistan'ın küresel terör cenneti haline gelmesine engel olmak istiyorsak, o halde Rusya ve Çin de dahil olmak üzere uluslararası toplumun Taliban ile olan ilişkilerinde birlik olarak hareket etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.Geçen hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Afganistan'daki 'ilgili tarafların' terörü ortadan kaldırması gerektiğini ve Pekin'in ülkeye kapasitesi dahilinde daha fazla yardım sağlayacağını söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Moskova'nın, Taliban hükümetiyle birlikte çalışması ve dünya güçlerinin Afganistan'ın mal varlıklarını dondurma kararlarını tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210917/si-afganistan-teroru-yok-etmeli-1049001209.html
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İngiltere Dışişleri: Rusya ve Çin Afganistan konusunda uluslararası toplumla birlikte hareket etmeli
03:02 22.09.2021 (güncellendi: 03:20 22.09.2021)
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Afganistan'ın 'terör cenneti' haline gelmesine engel olma konusunda Rusya ile Çin'i, Taliban ile ilişkilerde uluslararası toplumla ortak hareket etmeye çağırdı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul oturumunda dışişleri bakanlarının Genel Sekreter Antonio Guterres ile yapacağı toplantı öncesinde Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban örgütüne yönelik izlenecek yaklaşıma dair değerlendirmede bulundu.
Basın mensuplarına konuşan Truss, "Afganistan'ın küresel terör cenneti haline gelmesine engel olmak istiyorsak, o halde Rusya ve Çin de dahil olmak üzere uluslararası toplumun Taliban ile olan ilişkilerinde birlik olarak hareket etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Geçen hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Afganistan'daki 'ilgili tarafların' terörü ortadan kaldırması gerektiğini ve Pekin'in ülkeye kapasitesi dahilinde daha fazla yardım sağlayacağını söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Moskova'nın, Taliban hükümetiyle birlikte çalışması ve dünya güçlerinin Afganistan'ın mal varlıklarını dondurma kararlarını tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini belirtmişti.