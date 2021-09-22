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https://tr.sputniknews.com/20210922/israil-bir-insansiz-hava-aracinin-teknik-ariza-nedeniyle-suriye-topraklarina-dustugunu-duyurdu-1049159021.html
İsrail, bir insansız hava aracının teknik arıza nedeniyle Suriye topraklarına düştüğünü duyurdu
İsrail, bir insansız hava aracının teknik arıza nedeniyle Suriye topraklarına düştüğünü duyurdu
İsrail ordusu, insansız hava araçlarından (İHA) birinin teknik arıza neticesinde Suriye topraklarına düştüğünü açıkladı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T22:32+0300
2021-09-22T22:32+0300
2021-09-22T22:32+0300
dünya
suriye
israil
insansız hava aracı
teknik arıza
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İsrail ordusu, insansız hava araçlarından birinin Suriye topraklarına düşmesine ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, "Yakın zamanda planlanmış bir operasyon sırasında İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait bir İHA, teknik bir arıza nedeniyle Suriye topraklarına düştü. Olayın sebepleri araştırılıyor" denildi.Benzer bir hadise, 15 Ağustos'ta da meydana gelmişti.Suriye makamlarından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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suriye, israil, insansız hava aracı, teknik arıza
İsrail, bir insansız hava aracının teknik arıza nedeniyle Suriye topraklarına düştüğünü duyurdu
İsrail ordusu, insansız hava araçlarından (İHA) birinin teknik arıza neticesinde Suriye topraklarına düştüğünü açıkladı.
İsrail ordusu, insansız hava araçlarından birinin Suriye topraklarına düşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada,
"Yakın zamanda planlanmış bir operasyon sırasında İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait bir İHA, teknik bir arıza nedeniyle Suriye topraklarına düştü. Olayın sebepleri araştırılıyor" denildi.
Benzer bir hadise, 15 Ağustos'ta da meydana gelmişti.
Suriye makamlarından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.