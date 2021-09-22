https://tr.sputniknews.com/20210922/israil-bir-insansiz-hava-aracinin-teknik-ariza-nedeniyle-suriye-topraklarina-dustugunu-duyurdu-1049159021.html

İsrail, bir insansız hava aracının teknik arıza nedeniyle Suriye topraklarına düştüğünü duyurdu

İsrail, bir insansız hava aracının teknik arıza nedeniyle Suriye topraklarına düştüğünü duyurdu

İsrail ordusu, insansız hava araçlarından (İHA) birinin teknik arıza neticesinde Suriye topraklarına düştüğünü açıkladı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T22:32+0300

2021-09-22T22:32+0300

2021-09-22T22:32+0300

dünya

suriye

israil

insansız hava aracı

teknik arıza

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İsrail ordusu, insansız hava araçlarından birinin Suriye topraklarına düşmesine ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, "Yakın zamanda planlanmış bir operasyon sırasında İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait bir İHA, teknik bir arıza nedeniyle Suriye topraklarına düştü. Olayın sebepleri araştırılıyor" denildi.Benzer bir hadise, 15 Ağustos'ta da meydana gelmişti.Suriye makamlarından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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suriye, israil, insansız hava aracı, teknik arıza