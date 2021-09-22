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İstanbul için sarı kodlu uyarı
İstanbul için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı kodlu uyarı yaptı. İstanbul'un yanı sıra Kocaeli ve Sakarya'da da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T13:21+0300
2021-09-22T13:21+0300
yaşam
istanbul
hava durumu
yağmur
meteoroloji
sağanak
sarı alarm
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Meteoroloji; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Türkiye'nin, çarşamba akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara'nın doğusunda beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor" denildi.Meteoroloji, bu akşam 20.00'dan itibaren başlayacak sağanak yağışın yarın saat 12.00'a kadar devam edeceğini bildirdi.Açıklamada, perşembe öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak yağışlar sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.Sıcaklıklar 6-10 derece düşecekSıcaklıklar ise Marmara Bölgesi'nde çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren düşmeye başlayacak. Perşembe günü ülke genelinde 6 ila 10 derece düşüş bekleniyor.Soğuk ve yağışlı sistemin cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olduktan sonra yurdu hafta sonunda terk etmesi bekleniyor.
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istanbul, hava durumu, yağmur, meteoroloji, sağanak, sarı alarm

İstanbul için sarı kodlu uyarı

13:21 22.09.2021
© AAİstanbul - yağmur - şemsiye
İstanbul - yağmur - şemsiye - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı kodlu uyarı yaptı. İstanbul'un yanı sıra Kocaeli ve Sakarya'da da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar perşembe günü 6 ila 10 derece arasında düşecek.
Meteoroloji; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Türkiye'nin, çarşamba akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara'nın doğusunda beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor" denildi.
Meteoroloji, bu akşam 20.00'dan itibaren başlayacak sağanak yağışın yarın saat 12.00'a kadar devam edeceğini bildirdi.
Açıklamada, perşembe öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak yağışlar sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Sıcaklıklar 6-10 derece düşecek

Sıcaklıklar ise Marmara Bölgesi'nde çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren düşmeye başlayacak. Perşembe günü ülke genelinde 6 ila 10 derece düşüş bekleniyor.
Soğuk ve yağışlı sistemin cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olduktan sonra yurdu hafta sonunda terk etmesi bekleniyor.
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