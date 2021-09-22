https://tr.sputniknews.com/20210922/istanbul-icin-sari-kodlu-uyari-1049138934.html

İstanbul için sarı kodlu uyarı

İstanbul için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı kodlu uyarı yaptı. İstanbul'un yanı sıra Kocaeli ve Sakarya'da da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T13:21+0300

2021-09-22T13:21+0300

2021-09-22T13:21+0300

yaşam

istanbul

hava durumu

yağmur

meteoroloji

sağanak

sarı alarm

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Meteoroloji; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Türkiye'nin, çarşamba akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara'nın doğusunda beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor" denildi.Meteoroloji, bu akşam 20.00'dan itibaren başlayacak sağanak yağışın yarın saat 12.00'a kadar devam edeceğini bildirdi.Açıklamada, perşembe öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak yağışlar sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.Sıcaklıklar 6-10 derece düşecekSıcaklıklar ise Marmara Bölgesi'nde çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren düşmeye başlayacak. Perşembe günü ülke genelinde 6 ila 10 derece düşüş bekleniyor.Soğuk ve yağışlı sistemin cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olduktan sonra yurdu hafta sonunda terk etmesi bekleniyor.

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istanbul, hava durumu, yağmur, meteoroloji, sağanak, sarı alarm