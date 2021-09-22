https://tr.sputniknews.com/20210922/istanbul-merkezli-3-ilde-feto-operasyonu-15-supheli-gozaltina-alindi-1049130645.html

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in eski yöneticileri tarafından kurulduğu belirlenen bir... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T09:17+0300

2021-09-22T09:17+0300

2021-09-22T09:17+0300

türkiye

ankara

anadolu cumhuriyet başsavcılığı

fetö

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in eski yöneticileri tarafından kurulduğu belirlenen bir güvenlik firmasında yöneticilik yapan ve çalışan 16 kişinin, örgütün sözde sorumlularıyla irtibatlı oldukları tespit edildi.İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında İstanbul, Gaziantep ve Bursa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheliden 15'ini yakaladı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 1 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

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ankara, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, fetö