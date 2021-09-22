Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210922/istanbul-merkezli-3-ilde-feto-operasyonu-15-supheli-gozaltina-alindi-1049130645.html
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in eski yöneticileri tarafından kurulduğu belirlenen bir... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T09:17+0300
2021-09-22T09:17+0300
türkiye
ankara
anadolu cumhuriyet başsavcılığı
fetö
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1045140782_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fbffbb51f65f3e17e5c1727468d8204c.jpg
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in eski yöneticileri tarafından kurulduğu belirlenen bir güvenlik firmasında yöneticilik yapan ve çalışan 16 kişinin, örgütün sözde sorumlularıyla irtibatlı oldukları tespit edildi.İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında İstanbul, Gaziantep ve Bursa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheliden 15'ini yakaladı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 1 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1045140782_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cdfc6c0c5fba720706679b70112e861d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, fetö

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı

09:17 22.09.2021
© AAgözaltı
gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© AA
Abone ol
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in eski yöneticileri tarafından kurulduğu belirlenen bir güvenlik şirketinin çalışanlarına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheliden 15'i yakalandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in eski yöneticileri tarafından kurulduğu belirlenen bir güvenlik firmasında yöneticilik yapan ve çalışan 16 kişinin, örgütün sözde sorumlularıyla irtibatlı oldukları tespit edildi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında İstanbul, Gaziantep ve Bursa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheliden 15'ini yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 1 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:27Selvi: Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığının başlama vuruşunu yaptı
09:24Yeni Şafak yazarı: Ekmek arası Angela dönerine buyurun
09:24Brezilya, Hristiyan Afganlara insani vize verecek
09:17İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı
08:44Saygı Öztürk: İstifa eden general sayısı 5'e çıkmış, bu kesin ve teyitli bilgidir
08:10Adana'da dolandırıcılık operasyonu: Sahte çekle 37 milyon 845 bin TL vurgun yaptılar
07:52Kılıçdaroğlu: Erdoğan gidecek, toplum istemiyor artık
07:22OECD'den Türkiye tahmini: Büyüme beklentisi yükseltildi
06:55Sarıgül: Futboldaki ofsayt önemli de, siyasetteki ofsayt önemsiz mi?
06:41Giresun'da kadın cinayeti
06:22Direğe çarpıp takla atan araç, başka aracın üzerine düştü: Araçtakiler yara almadan kurtuldu
06:13İstanbul'da bu yıl bin 753 sürücüye 'çakarlı araç' cezası uygulandı
06:08Kuveyt'te 'çevreci yakıt projesi' çalışmaya başladı
05:43ABD Temsilciler Meclisi'nden borç limitini askıya alacak geçici bütçe tasarısına onay
05:27Nikaragua lideri Ortega, Birleşik Rusya partisinin seçim zaferinden ötürü Putin'i tebrik etti
05:14NASA Başkanı: Roscosmos Başkanı ile yapacağım görüşmenin zamanlaması Kovid-19 pandemisine bağlı
04:30Mısır, Rönesans Barajı konusunda kapsamlı bir anlaşma istiyor
04:16Avustralya'nın Victoria eyaletinde 6.0 büyüklüğünde deprem
04:01Kılıçdaroğlu'ndan dünyadaki 96 sol, sosyal demokrat partiye 'sığınmacı krizi' mektubu
03:55Portekiz Devlet Başkanı: Rusya ile ekonomik kriz, Kovid-19 ve göç konularında işbirliği istiyoruz