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İstanbul'da bu yıl bin 753 sürücüye 'çakarlı araç' cezası uygulandı
İstanbul'da bu yıl bin 753 sürücüye 'çakarlı araç' cezası uygulandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak ile 20 Eylül arasında çakarlı araç denetiminde 1753 sürücüye cezai işlem uyguladı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T06:13+0300
2021-09-22T06:12+0300
türkiye
trafik kontrolü
ceza
araç
denetim
çakar
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yılbaşından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında denetlenen araç ve ceza uygulanan sürücü sayıları belirtildi.Çakarlı araç denetimlerine yönelik bazı bilgilerin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:"20 Ağustos 2021-20 Eylül 2021 tarihleri arasını kapsayan son 1 ay içerisinde 2 bin 557 adet çakarlı araç denetlenmiş, 268 hususi araç, 16 minibüs olmak üzere toplam 284 araç sürücüne cezai işlem uygulanmıştır. 1 Ağustos 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 2 bin 359 adet çakarlı araç denetlenmiş, 248 hususi araç, 14 minibüs olmak üzere toplam 262 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır. Öte yandan 1 Ocak 2021-20 Eylül 2021 tarihleri arasında 15 bin 762 adet çakarlı araç denetlenmiş, 1671 hususi araç, 82 minibüs olmak üzere toplam 1753 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır."
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trafik kontrolü, ceza, araç, denetim, çakar

İstanbul'da bu yıl bin 753 sürücüye 'çakarlı araç' cezası uygulandı

06:13 22.09.2021
© DHA'Çakarlı' araç
'Çakarlı' araç - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak ile 20 Eylül arasında çakarlı araç denetiminde 1753 sürücüye cezai işlem uyguladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yılbaşından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında denetlenen araç ve ceza uygulanan sürücü sayıları belirtildi.

Çakarlı araç denetimlerine yönelik bazı bilgilerin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"20 Ağustos 2021-20 Eylül 2021 tarihleri arasını kapsayan son 1 ay içerisinde 2 bin 557 adet çakarlı araç denetlenmiş, 268 hususi araç, 16 minibüs olmak üzere toplam 284 araç sürücüne cezai işlem uygulanmıştır. 1 Ağustos 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 2 bin 359 adet çakarlı araç denetlenmiş, 248 hususi araç, 14 minibüs olmak üzere toplam 262 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır. Öte yandan 1 Ocak 2021-20 Eylül 2021 tarihleri arasında 15 bin 762 adet çakarlı araç denetlenmiş, 1671 hususi araç, 82 minibüs olmak üzere toplam 1753 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır."
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