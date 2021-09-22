https://tr.sputniknews.com/20210922/istanbulda-bu-yil-bin-753-surucuye-cakarli-arac-cezasi-uygulandi-1049129593.html

İstanbul'da bu yıl bin 753 sürücüye 'çakarlı araç' cezası uygulandı

İstanbul'da bu yıl bin 753 sürücüye 'çakarlı araç' cezası uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak ile 20 Eylül arasında çakarlı araç denetiminde 1753 sürücüye cezai işlem uyguladı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T06:13+0300

2021-09-22T06:13+0300

2021-09-22T06:12+0300

türkiye

trafik kontrolü

ceza

araç

denetim

çakar

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yılbaşından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında denetlenen araç ve ceza uygulanan sürücü sayıları belirtildi.Çakarlı araç denetimlerine yönelik bazı bilgilerin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:"20 Ağustos 2021-20 Eylül 2021 tarihleri arasını kapsayan son 1 ay içerisinde 2 bin 557 adet çakarlı araç denetlenmiş, 268 hususi araç, 16 minibüs olmak üzere toplam 284 araç sürücüne cezai işlem uygulanmıştır. 1 Ağustos 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 2 bin 359 adet çakarlı araç denetlenmiş, 248 hususi araç, 14 minibüs olmak üzere toplam 262 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır. Öte yandan 1 Ocak 2021-20 Eylül 2021 tarihleri arasında 15 bin 762 adet çakarlı araç denetlenmiş, 1671 hususi araç, 82 minibüs olmak üzere toplam 1753 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır."

https://tr.sputniknews.com/20210520/cakarli-saldirgana-tahliye-1044549565.html

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trafik kontrolü, ceza, araç, denetim, çakar