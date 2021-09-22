https://tr.sputniknews.com/20210922/istanbulda-helikopter-destekli-yeditepe-huzur-uygulamasi--1049155806.html

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması yapıldı

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması yapıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T20:46+0300

2021-09-22T20:46+0300

2021-09-22T20:49+0300

türkiye

istanbul

polis

helikopter

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz liman şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu. Araçlar didik didik aranırken bagajda bulunan valiz ve çantalar da narkotik köpekleri yardımıyla kontrol edildi. Polis helikopteri denetime havadan destek verirken ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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istanbul, polis, helikopter