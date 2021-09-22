https://tr.sputniknews.com/20210922/karamollaoglu-iktidar-degisirse-muhafazakrlarin-kazanimlarini-kaybedecegine-inanmiyorum-1049136181.html

Karamollaoğlu: İktidar değişirse, muhafazakârların kazanımlarını kaybedeceğine inanmıyorum

Karamollaoğlu: İktidar değişirse, muhafazakârların kazanımlarını kaybedeceğine inanmıyorum

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu “İktidar değişirse, muhafazakârlar kazanımlarını kaybedeceğine inanmıyorum, ihtimal de vermiyorum” ifadelerini kullandı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T12:12+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

saadet partisi

temel karamollaoğlu

iktidar

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “İktidar değişirse muhafazakârlar kazanımlarını kaybeder” yönündeki tartışmaları değerlendirdi.PolitikYol’dan Murat Aksoy'a konuşan Karamollaoğlu, “Siyasi iktidar çevrelerinde şu tartışılıyor; iktidar değişirse, muhafazakârlar kazanımlarını kaybedebilir. Böyle bir şey mümkün mü?” sorusuna “Ben böyle bir şeyin olabileceğine inanmıyorum, ihtimal de vermiyorum. Bizim tersine kazanımları bir kesimin değil, herkese eşit biçimde hak ve özgürlüklerden yararlanmasını sağlamız gerekiyor” yanıtını verdi.'Millet İttifakı’nın adayının kim olacağı tartışması erken bir tartışmadır'Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarıyla ilgili konuşan Karamollaoğlu, şunları söyledi:'Erken seçim olmaz ise cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü sefer aday olamaz'"Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, bu açık. Peki seçim Erdoğan’ın dediği gibi zamanında olursa hukukçular Erdoğan’ın 3. kez aday olamayacağını söylüyor. Ne dersiniz bu yoruma?" sorusuna ise Karamollaoğlu, şu yanıtı verdi:Karamollaoğlu, “Millet İttifakı içinde değiliz” açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:'Benim kanaatim süreci uzatmamak için tek aday üzerinde ittifak edilebilmesi'Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde partilerin ortak aday çıkarması yönünde kanaati bulunduğunu söyledi:

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recep tayyip erdoğan, saadet partisi, temel karamollaoğlu, iktidar