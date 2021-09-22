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Karamollaoğlu: İktidar değişirse, muhafazakârların kazanımlarını kaybedeceğine inanmıyorum
Karamollaoğlu: İktidar değişirse, muhafazakârların kazanımlarını kaybedeceğine inanmıyorum
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu “İktidar değişirse, muhafazakârlar kazanımlarını kaybedeceğine inanmıyorum, ihtimal de vermiyorum” ifadelerini kullandı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T12:12+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
saadet partisi
temel karamollaoğlu
iktidar
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “İktidar değişirse muhafazakârlar kazanımlarını kaybeder” yönündeki tartışmaları değerlendirdi.PolitikYol’dan Murat Aksoy'a konuşan Karamollaoğlu, “Siyasi iktidar çevrelerinde şu tartışılıyor; iktidar değişirse, muhafazakârlar kazanımlarını kaybedebilir. Böyle bir şey mümkün mü?” sorusuna “Ben böyle bir şeyin olabileceğine inanmıyorum, ihtimal de vermiyorum. Bizim tersine kazanımları bir kesimin değil, herkese eşit biçimde hak ve özgürlüklerden yararlanmasını sağlamız gerekiyor” yanıtını verdi.'Millet İttifakı’nın adayının kim olacağı tartışması erken bir tartışmadır'Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarıyla ilgili konuşan Karamollaoğlu, şunları söyledi:'Erken seçim olmaz ise cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü sefer aday olamaz'"Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, bu açık. Peki seçim Erdoğan’ın dediği gibi zamanında olursa hukukçular Erdoğan’ın 3. kez aday olamayacağını söylüyor. Ne dersiniz bu yoruma?" sorusuna ise Karamollaoğlu, şu yanıtı verdi:Karamollaoğlu, “Millet İttifakı içinde değiliz” açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:'Benim kanaatim süreci uzatmamak için tek aday üzerinde ittifak edilebilmesi'Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde partilerin ortak aday çıkarması yönünde kanaati bulunduğunu söyledi:
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recep tayyip erdoğan, saadet partisi, temel karamollaoğlu, iktidar

Karamollaoğlu: İktidar değişirse, muhafazakârların kazanımlarını kaybedeceğine inanmıyorum

12:12 22.09.2021 (güncellendi: 12:15 22.09.2021)
© AA / Esra Hacıoğlu Temel Karamollaoğlu
Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© AA / Esra Hacıoğlu
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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu “İktidar değişirse, muhafazakârlar kazanımlarını kaybedeceğine inanmıyorum, ihtimal de vermiyorum” ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “İktidar değişirse muhafazakârlar kazanımlarını kaybeder” yönündeki tartışmaları değerlendirdi.
PolitikYol’dan Murat Aksoy'a konuşan Karamollaoğlu, “Siyasi iktidar çevrelerinde şu tartışılıyor; iktidar değişirse, muhafazakârlar kazanımlarını kaybedebilir. Böyle bir şey mümkün mü?” sorusuna “Ben böyle bir şeyin olabileceğine inanmıyorum, ihtimal de vermiyorum. Bizim tersine kazanımları bir kesimin değil, herkese eşit biçimde hak ve özgürlüklerden yararlanmasını sağlamız gerekiyor” yanıtını verdi.

'Millet İttifakı’nın adayının kim olacağı tartışması erken bir tartışmadır'

Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarıyla ilgili konuşan Karamollaoğlu, şunları söyledi:
"Bu konular yandaş medyada sıkça tartışılsa da, kanaatime göre çok erken bir tartışma. Cumhurbaşkanlığı gibi önemli bir konunun henüz seçimlerle ilgili bir takvim yokken, tartışılması çok anlamlı değildir. Bu aşamada sadece Cumhur İttifakı adayı bellidir o da mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. MHP de destekleyeceğini açıkladı. Millet İttifakı’nın adayının kim olacağı tartışması erken bir tartışmadır. Ortada bir seçim kararı yokken 'Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' tartışması abesle iştigaldir."

'Erken seçim olmaz ise cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü sefer aday olamaz'

"Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, bu açık. Peki seçim Erdoğan’ın dediği gibi zamanında olursa hukukçular Erdoğan’ın 3. kez aday olamayacağını söylüyor. Ne dersiniz bu yoruma?" sorusuna ise Karamollaoğlu, şu yanıtı verdi:
"Eğer erken seçim olmaz ise cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü sefer aday olamaz. Bu konu çok açık ve net. Meclis erken seçime gitmek için bir karar alırsa -ki onun süresi de belirtilmemiş aynı yıl içinde de olabilir- diyelim Mart 2023’te bir seçim olsa, o zaman sayın cumhurbaşkanının aday olması mümkündür. Ama benim şahsi kanaatim büyük ihtimalle önümüzdeki senenin sonunda bir erken seçim olacağı yönünde."
Karamollaoğlu, “Millet İttifakı içinde değiliz” açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:
Şuradan başlayalım, şu anda hiçbir ittifak somut olarak gündemimizde yok. Çünkü ortada alınmış seçim kararı yok. İttifaklar seçim kararı alındığında ya da seçime gidildiğinde somut olarak konuşulacak, tartışılacak konular. O zaman partilerle görüşür, kendimize en yakın olan ile bir uzlaşma metni üzerinde anlaşır yerimizi alırız.
Geçen seçimde de biz, son ana kadar Millet İttifakı’nın içinde miyiz, dışında mıyız bu konu hiç gündemimizde değildi. Somut gelişmeler olunca tavrımızı aldık. Ki o zaman da bize Cumhur İttifakı’nda da teklif vardı. Biz dedik ki, prensiplerimize bağlıyız, ilkelerimize bağlıyız; bundan dolayı da Cumhur İttifakı’nın içinde yer alamayız.

'Benim kanaatim süreci uzatmamak için tek aday üzerinde ittifak edilebilmesi'

Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde partilerin ortak aday çıkarması yönünde kanaati bulunduğunu söyledi:
Zaten iki seçenek var, üçüncüsü yok. Birincisi tek bir aday üzerinde anlaşmak, ikincisi her parti kendi adayını çıkarması. Benim kanaatim süreci uzatmamak için tek aday üzerinde ittifak edilebilmesi. Bunun daha doğru olabileceğini düşünüyorum.
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