https://tr.sputniknews.com/20210922/kilicdaroglundan-bahceliye-hdpnin-tbmm-baskanvekilligi-yaptigi-zaman-soz-istemesinler-1049136803.html

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: O zaman HDP'nin TBMM Başkanvekilliği sırasında söz istemesinler

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: O zaman HDP'nin TBMM Başkanvekilliği sırasında söz istemesinler

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP'yi meşru görmek PKK'yı muhatap almak demektir" açıklamasına tepki gösterdi... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T12:29+0300

2021-09-22T12:29+0300

2021-09-22T12:33+0300

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Kürt sorununa çözüm ve HDP tartışmaları kapsamında yeni açıklamalarda bulundu. Ankara'da Gaziler Haftası Buluşması'na katılan Kılıçdaroğlu, program sonrası gazetecilerin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP’yi meşru organ görmek demek, PKK’yı muhatap almak demektir. CHP yönetimi siyasi ikbal ve istikbalinin çürük şifrelerini Kandil mağaralarının pespaye karanlığında bulmak üzere harekete geçmiştir" açıklamasını hatırlatması üzerine, şunları söyledi:"Eğer millete hizmet edeceksek, her politikacının samimi ve dürüst olması lazım. Bu ülkenin sorunları var mı? Evet, sorunları var. Bu sorunlar kronikleşmiş mi? Evet, kronikleşmiş. Bugüne kadar çözülmemiş mi? Evet, çözülmemiş. Bir sorun varsa, bu sorunu çözecek organ hangisi? TBMM. TBMM'den daha büyük bir güç yoktur.'Sorunlardan korkmuyoruz'Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren Meclis, bizim TBMM'dir. Dolayısıyla, 'adres şöyleydi, adres böyleydi, şu sorun vardı, bu sorun vardı.' Türkiye'de dünya kadar sorun var. Biz sorunlardan korkmuyoruz. CHP'nin Genel Başkanı olarak da bütün millete açık ve net söylüyorum, sizin oylarınızdan çok sizin sorunlarınıza talibim. Bu sorunları, samimi ve dürüst olarak çözeceğim. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye barışı birlikte getireceğiz. Dostlarımızla beraber getireceğiz.'Doğruları her yerde söylemek zorundayız'Yeter artık bu millet bıktı. Kavgadan bıktı. Açlık var, sefalet var, yoksulluk var. Öğrenciler mezun olmuş, yurt bulamıyorlar yaptıkları tartışmalara bak. Bu tartışmalar Türkiye'yi kısır bir sürecin içine sokar. Dürüst ve namuslu olan siyasetçi, ahlaklı olan siyasetçi halkına güven veren siyasetçi doğruları her yerde her ortamda dillendirmek zorundadır, ben de bunu dillendiriyorum. Bunu söylüyorum.'Sorun var, evet'Sorun var, evet. Bu sorun nerede çözülecek? TBMM'de çözülecek, bu kadar açık bu kadar net. 'Öbür Genel Başkan şunu söylemiş, şu Genel Başkan bunu söylemiş' o zaman o Sayın Genel Başkan'a söyleyelim, HDP'nin TBMM Başkanvekilliği yaptığı zaman el kaldırıp söz istemesinler. Söz istiyorlarsa, nasıl istiyorlar. Biraz mantık olur. Söylediğiniz şeylerin mantığı olur, mantık çerçevesinde hareket edersiniz.'20 yılda yurt sorununu çözemedin'Onu düşmanlaştır, bunu düşmanlaştır, kamplaşma yap. Bu kadar dert varken bunların derdi mi yok ya. Çocuklar yatağa aç giriyor. Sen 20 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapıyorsun, yönetiyorsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, 20 yılda yurt sorununu çözemedin. Bir yılda çözülecek sorunu çözemedin. Şimdi kalkmış bana bir sürü laf ediyorlar. İstediklerini etsinler yine söz veriyorum, bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye kararlıyım, dostlarımızla beraber çözeceğiz. Sorunlarla boğuşan değil, nefes alan bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Sorunlarıyla 'nereye gidiyor bu memleketin hali' diye sormayacak vatandaş, o sorunlardan sıyrılacak, görkemli, güzel, ahlaklı, temiz bir siyaseti ve onun büyüttüğü Türkiye'yi görecek. Hedefimiz bu."

https://tr.sputniknews.com/20210921/bahceliden-kilicdarogluna-tepki-hdpyi-mesru-gormek-pkkyi-muhatap-almak-demektir-1049111093.html

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chp, hdp, mhp, kemal kılıçdaroğlu, devlet bahçeli